News-Blog: Merkel nun offiziell Spitzenkandidatin der Union

München - Am Montag werden bei dem Spitzentreffen von CDU und CSU richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Die Ergebnisse davon finden Sie im News-Blog.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird nun auch offiziell von der CSU als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl unterstützt. In einer Sitzung der beiden Parteipräsidien in München habe CSU-Chef Horst Seehofer am Montag im Namen seiner Partei die Unterstützung für die 62-Jährige erklärt und dafür einhelligen Beifall bekommen. Das verlautete aus Parteikreisen.

Seehofer kündigt in Wahlprogramm „besondere Lösungen“ an

Es gehe zunächst darum, die Schwerpunkte des Wahlprogrammes zu identifizieren und zu überlegen, „in welchen Bereichen es in den nächsten Jahren besondere Lösungen braucht - national wie international“, sagte Seehofer am Montag in München kurz vor der gemeinsamen Sitzung der Präsidien von CSU und CDU in München. Am 24. September findet die Bundestagswahl statt. Zuletzt hatte die SPD in Umfragen deutlich aufgeholt und den Abstand zur Union verringern können.

„Wir werden heute die Schwerpunkte für unser Wahlprogramm identifizieren und den beiden Generalsekretären den Auftrag erteilen, gemeinsam mit den Experten der beiden Parteien bis zum Sommer ein gemeinsames Wahlprogramm auszuarbeiten“, kündigte Seehofer an. Ein Wahlprogramm müsse immer nahe an der Aktualität sein. „Es macht keinen Sinn, im Februar eines Jahres schon alles festzulegen und zu verkünden.“ Bei der Sitzung wollen Merkel und Seehofer ein gemeinsames Papier präsentieren, welches dem Vernehmen nach die Grundzüge der gemeinsamen Unions-Politik beschreibt, ohne jedoch schon bereits konkrete Inhalte zu benennen.

CDU und CSU üben sich in demonstrativer Geschlossenheit

Zur Halbzeit des Unions-Spitzentreffens haben die beiden Generalsekretäre die Geschlossenheit von CDU und CSU betont - trotz der bekannten Differenzen. „CDU und CSU haben immer mal unterschiedliche Meinungen in verschiedenen Fragen gehabt. Es hat uns nie daran gehindert, erfolgreich gemeinsam Politik zu machen - das wird auch diesmal so sein“, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Dass wir zerstritten sind, das ist das Wunschdenken der Linken in diesem Land.“

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer betonte: „Wir haben ein Ziel im Blick - und das ist der gemeinsame Erfolg.“ Es gehe um mehr als das, was in das Verhältnis zwischen CDU und CSU „hineinkonstruiert“ werde. „Es geht ums große Ganze.“ Es gehe bei der Bundestagswahl um eine Richtungsentscheidung. „Wir sind uns einig darüber, dass wir Deutschland in der Erfolgsspur halten wollen. Das Gegenmodell ist Rot-Rot-Grün - das würde Abstieg für Deutschland bedeuten.“

Die Beratungen am Sonntag dauerten deutlich länger als geplant - bis kurz nach 21.30 Uhr. Man habe intensiv über „die großen Aufgaben der Zukunft“ diskutiert, sagte Tauber: die Sicherheitspolitik, die Verantwortung Deutschlands in Europa, den Beitrag für die Nato, die Familienpolitik. „Es gab viel zu reden, auch beim Thema Einwanderung - da waren wir uns aber sehr schnell einig“, sagte der CDU-Politiker. Die Obergrenze sei „ja nur ein kleiner Baustein in der Flüchtlingspolitik“. Da gebe es zwar den Dissens, „aber in allen anderen Fragen, auch in der Flüchtlingspolitik, sind wir uns einig“.

Warum das Spitzentreffen in München nach langen Monaten des öffentlichen Streitens ein Drahtseilakt sowohl für Angela Merkel als auch Horst Seehofer ist, lesen Sie bei unserem Partnerportal Merkur.de.

