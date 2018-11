Merkel warnt vor Gefahr für "europäisches Friedensprojekt"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Paris vor Gefahren für den Frieden in Europa gewarnt.

Paris - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Sorge über einen weltweit zunehmenden Nationalismus geäußert. 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges greife wieder nationalistisches Denken um sich, sagte sie am Sonntagnachmittag in Paris bei einem Friedensforum im Rahmen der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs. Dabei habe dieser Krieg gezeigt, wohin Isolationismus führen könne. Und auch Sprachlosigkeit sei damals ein wesentlicher Grund gewesen, der in die Katastrophe führte.

Heute würden wieder mehr und mehr Eigeninteressen verfolgt, die im schlimmsten Fall zu gewaltsamen Ausbrüchen führen könnten. Merkel erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr mehr als 220 gewaltsame Konflikte weltweit ausgetragen wurden und dass an die 70 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen seien. Mehr als 50 Prozent davon seien Kinder, die oft als Kindersoldaten missbraucht würden.

Merkel verteidigte in ihrer Eröffnungsrede des Friedensforums die Institution der Vereinten Nationen. Auch wenn es im Alltag immer wieder Kritik gebe, handle es sich um eine wesentliche Errungenschaft, die unmittelbar aus dem schlimmen Erleben des Zweiten Weltkriegs heraus entwickelt wurde, mit ihrem klaren Bekenntnis zu den Menschenrechten. Dies wäre heute so wohl nicht mehr erreichbar, sagte Merkel. Heute gelte für die UN, den Präventionsgedanken gegen Konflikte nach vorne zu stellen.

Merkel sagte: „Kein Staat, keine Religion, keine Bevölkerungsgruppe und kein einzelner Mensch darf von uns abgeschrieben werden.“ So gelte es weiter, an einer politischen Lösung in Syrien zu arbeiten. Und im Jemen ereigne sich derzeit wohl eine große menschliche Katastrophe, die deswegen nicht so präsent sei, weil es wenig Bilder darüber gebe.

afp