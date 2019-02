Merz gibt Vorsitz eines renommierten Vereins ab - Gabriel soll nachfolgen

Wechsel an der Spitze

+ © dpa / Kay Nietfeld, von Jutrczenka Friedrich Merz und Sigmar Gabriel. © dpa / Kay Nietfeld, von Jutrczenka

Der renommierte Verein Atlantik-Brücke bekommt einen neuen Vorsitzenden. Ex-Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) will nach zehn Jahren an der Spitze sein Amt abgeben, bestätigten Kreise des Vereins am Mittwoch in Berlin der dpa.