Midterms in den USA: Ergebnisse und Prognosen zu den Wahlen

Von: Tim Vincent Dicke

Am 8. November stehen in den USA die Midterms an. Es geht um die Macht im Kongress. Alle Ergebnisse und Prognosen im News-Ticker.

Wahlen in den USA: Am 8. November 2022 kämpfen Republikaner und Demokraten bei den Midterms um die Stimmen. Die Umfragen prognostizieren eine Mehrheit der Republikaner.

Am 8. November 2022 kämpfen Republikaner und Demokraten bei den Midterms um die Stimmen. Die Umfragen prognostizieren eine Mehrheit der Republikaner.

Die Zwischenwahlen in den USA: Alle Ergebnisse und Prognosen zu den Midterms in den USA in unserem News-Ticker.

Update vom Dienstag, 8. November, 15.24 Uhr: Liegen die Ergebnisse der Midterms noch in weiter Ferne? Die Auszählung der abgegebenen Stimmen bei den Zwischenwahlen kann möglicherweise Tage dauern – und vielleicht steht so gar erst im Januar fest, welche Partei künftig die Mehrheit im Senat stellt. Im US-Bundesstaat Georgia könnte sich das finale Ergebnis besonders lange hinziehen.

Erstmeldung vom Dienstag, 8. November: Washington, D.C. – Mit Spannung werden in den USA und weltweit die Midterms erwartet. Die Zwischenwahlen, die über die künftige Zusammensetzung von Senat und Repräsentantenhaus entscheiden, sind auch ein Votum über die Leistung des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und gelten als Gradmesser für die kommende Präsidentschaftswahl. Ein Herr, der den Wahlkampf stark geprägt hat, steht nirgendwo auf dem Stimmzettel: Donald Trump. Doch er hat viele loyale Kandidatinnen und Kandidaten in Rennen geschickt.

Kurz vor den Wahlen in den USA hat Joe Biden noch einmal die Wichtigkeit der anstehenden Abstimmungen betont. „Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“, sagte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New York am Sonntagabend (6. November). Zum Abschluss einer mehrtägigen Wahlkampftour durch mehrere Bundesstaaten warb er in New York für die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul, die sich in einem überraschend engen Rennen gegen den Republikaner Lee Zeldin durchsetzen will.

Midterms in den USA: Prognosen lassen knappe Ergebnisse erwarten

Biden warnte in seiner Rede einmal mehr vor den Kandidatinnen und Kandidaten der republikanischen Partei, die Anerkennung von Wahlergebnissen offen infrage stellten – oder gar leugneten. „Ich scherze nicht mit diesen Wahlleugnern. Für sie gibt es nur zwei mögliche Wahlergebnisse: Entweder sie gewinnen oder sie wurden betrogen“, sagte er. Es gebe „zwei grundlegend unterschiedlichen Visionen von Amerika“, sagte Biden. Darüber müssten die Wählerinnen und Wähler am Dienstag (8. November) entscheiden.

Das Kapitol in Washington, D. C. In den USA fiebern alle den Midterms am Dienstag entgegen. © J. David Ake/dpa

Ebenfalls am Abend rührte Donald Trump die Werbetrommel für seine Republikanerinnen und Republikaner nochmals ordentlich. Auffallend war, dass der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, bei der großen Kundgebung in Miami fehlte – und Trump ihn mit keinem Wort erwähnte. US-Medien berichteten unter Berufung auf die Mitarbeiterschaft Trumps, DeSantis sei nicht zu der Kundgebung eingeladen worden und habe auch nicht um eine Teilnahme gebeten. DeSantis nahm unterdessen andere Wahlkampftermine in dem südlichen US-Bundesstaat wahr.

Midterms in den USA: Prognosen lassen DeSantis auf gutes Ergebnis hoffen

Der 44-jährige Gouverneur, der im Amt bestätigt werden möchte, gilt als stärkster innerparteilicher Konkurrent Trumps für die Präsidentenwahlen 2024. Noch haben zwar weder Donald Trump noch DeSantis offiziell ihre Präsidentschaftsbewerbung verkündet, zumindest Trumps Ankündigung wird aber nach den Midterms erwartet. Umfragen zufolge hat DeSantis gute Chancen, das Gouverneursrennen in Florida zu gewinnen.

Trump unterstützte im Wahlkampf sehr viele auch erfolgreiche Republikanerinnen und Republikaner, die ihm gewogen waren, öffentlich. Ber der Kundgebung in Miami trat er mit dem republikanischen Senator Marco Rubio auf, dessen Wiederwahl am ebenfalls als sehr wahrscheinlich gilt. Zudem lobte er in seiner Rede eine ganze Reihe an republikanischen Politikerinnen und Politikern in Florida. „Jede dieser Personen, die ich hier aufzähle, hat meine volle und uneingeschränkte Unterstützung“, sagte er. DeSantis erwähnte er nicht.

Die Entscheidung über die Mehrheiten im Kongress fällt jedoch erst am Wahltag. Wie dieser abläuft und wann die Ergebnisse veröffentlicht werden, erfahren Sie in unserem Zeitplan. Das Geschehen in der Wahlnacht ist live im TV und im Live-Stream zu sehen. (tvd/AFP)