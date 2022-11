Midterms: „Zeit für Beerdigung“ - Top-Republikaner erklärt eigene Partei für tot

Von: Christian Stör

Nach den Midterms in den USA beginnt bei den Republikanern das Hauen und Stechen. Das Rennen um das Repräsentantenhaus bleibt offen. Der News-Ticker.

Washington, D.C. - Die Ergebnisse waren unerwartet schlecht. Der Senat ist verloren, das Repräsentantenhaus noch immer nicht gesichert. Für die Republikaner waren die Midterms 2022 in den USA ein absoluter Reinfall. Es rumort und brodelt in der Partei, der Machtkampf ist voll entbrannt.

Im Mittelpunkt steht dabei mal wieder kein Geringerer als Donald Trump. Inzwischen stellt sich sogar die Frage, ob der Misserfolg dem früheren Präsidenten die Führungsrolle in der Partei kosten könnte. Konservative Kommentatoren aus dem Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch haben über Trump bereits den Daumen gesenkt. Auch einige republikanische Politiker machen Trump öffentlich für die Schlappe verantwortlich.

Midterms: Trump-Anhänger will alte republikanische Partei abschaffen

„Trump hat uns die letzten drei Wahlen gekostet, und ich will nicht, dass das ein viertes Mal passiert“, sagte Larry Hogan dem Sender CNN am Sonntag (13. November). Der scheidende republikanische Gouverneur von Maryland legte noch einen obendrauf: „Ich habe es satt, zu verlieren – das ist alles, was er getan hat.“

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Mit großen Worten meldete sich auch die starke Pro-Trump-Fraktion zu Wort. So stellte Josh Hawley den Republikanern ein miserables Zeugnis aus – bezog sich dabei aber nur auf die alteingessene Garde. „Die alte Partei ist tot. Zeit, sie zu begraben“, schrieb Hawley auf Twitter. „Baut etwas Neues auf.“ Die Republikanische Partei, auch bekannt als Grand Old Party (GOP), wurde im Jahr 1854 gegründet.

Trump-Anhänger Josh Hawley (vorne) will die Republikaner umkrempeln. © TASOS KATOPODIS/afp

Midterms: Republikaner suchen Schuldige für Niederlagen

Es war nicht der erste abfällige Kommentar des Senators von Missouri über seine eigene Partei. Zuvor hatte er bereits getwittert, dass der alte Washingtoner Republikanismus in den Midterms „klar verloren“ habe, wobei die GOP bei Themen wie Waffenkontrolle und Sozialversicherung Fehler gemacht habe. Er forderte die Partei auf, endlich etwas für das Volk zu tun und „eine tatsächliche Agenda“ anzubieten: „Entrümpeln Sie das System.“

Tatsache ist aber, dass Trumps Rolle als Königsmacher und Lenker der Republikaner bei den Midterms einen heftigen Knacks erlitten hat. Einige der radikalen Kandidaten, die er zum Sieg pushen wollte, mussten sich geschlagen geben. Offenbar schadete Trump mit seinen Horrorszenarien über ein Land unter Präsident Joe Biden und mit seiner erfundenen Erzählung von massivem Wahlbetrug seiner Partei und sich selbst.

Midterms: Ergebnis im Repräsentantenhaus offen

Tatsächlich hatte es vorab nicht danach ausgesehen, dass die Republikaner bei den Midterms derart schwach abschneiden würden. Im Senat verpassten sie die Mehrheit, im Repräsentantenhaus sind die Verhältnisse noch unklar. Allerdings haben die Republikaner in der größeren Kongresskammer bessere Chancen, die Kontrolle zu erobern. Aber auch im Repräsentantenhaus ist das Rennen deutlich knapper als erwartet. Von der vorhergesagten Erfolgswelle der Republikaner ist jedenfalls nichts übrig geblieben. (Christian Stör)