Mindestens 15 Tote bei Explosion in Pakistan.

Im pakistanischen Lahore gab es eine Explosion, die Ursache ist noch ungeklärt.

Lahore - Durch eine Explosion in Lahore in Pakistan sind am Montag den Rettungskräften zufolge mindestens 15 Menschen getötet worden. Weitere 20 Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte in der ostpakistanischen Stadt der Nachrichtenagentur AFP. Unklar war zunächst der Auslöser der Explosion. Nach Angaben von Innenminister Chaudhry Nisar Ali Khan waren die meisten Opfer Polizisten. Er sprach von 14 Toten. Es sei noch unklar, ob es sich um einen "Terrorakt oder ein Explosionsunglück" handele, sagte der Minister weiter. In der Sechs-Millionen-Stadt in der Provinz Punjab werden immer wieder Anschläge verübt. Zugleich sind Gasexplosion in Pakistan an der Tagesordnung.

AFP