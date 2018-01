Kramp-Karrenbauer schwerer verletzt als angenommen

Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist nach einem Autounfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sie war auf dem Weg zu den GroKo-Gesprächen in Berlin.

Update vom 12. Januar 2018, 14.59 Uhr

Bei der Kollision Ihres Dienstwagens ist die saarländische Ministerpräsidentin schwerer verletzt worden, als angenommen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach müsse Annegret Kramp-Karrenbauer bis übers Wochenende in ärztlicher Behandlung bleiben.

Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist nach einem Autounfall in ein Potsdamer Krankenhaus eingeliefert worden. Das bestätigte eine Pressesprecherin unserer Onlineredaktion.

Demnach war die 55-Jährige im Dienstwagen unterwegs vom Neujahrsempfang in Saarbrücken zu den Sondierungsverhandlungen in Berlin. Der Dienstwagen der CDU-Politikerin sei gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn A10 zwischen der Anschlussstelle Ferch und dem Autobahndreieck Potsdam in Richtung Berlin auf einen Lastwagen aufgefahren, berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Die Polizei Brandenburg teilte mit, auch die anderen drei Insassen im Wagen im Alter von 49, 54 und 58 Jahren leicht verletzt worden seien und zur Behandlung in ein Potsdamer Krankenhaus gebracht wurden.

Nun meldete sie sich via Twitter: „Den Umständen entsprechend bei Kollegen und mir alles ok. Hoffe, das Krankenhaus morgen verlassen zu können, bleiben eine Nacht zur Beobachtung. Ich danke allen herzlich für die Genesungswünsche!“

Den Umständen entsprechend bei Kollegen und mir alles ok. Hoffe, das Krankenhaus morgen verlassen zu können, bleiben eine Nacht zur Beobachtung. Ich danke allen herzlich für die Genesungswünsche! — A. Kramp-Karrenbauer (@_A_K_K_) 11. Januar 2018

Polizei: Der „Pkw ist komplett Schrott“.

Kramp-Karrenbauer soll laut Bild über Übelkeit geklagt haben. Dem Blatt liegt offenbar ein Unfall-Bericht vor, in welchem es heißt: Der „Pkw ist komplett Schrott“.

Bild gegenüber schilderte ein Augenzeuge: „Die komplette Vorderfront des Wagens war eingedrückt, die Achse gebrochen, die stand quer. Der Wagen muss mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke gekracht sein.“ Die Unfallursache ist nach wie vor unklar.

Schreck am Morgen. Liebe @_A_K_K_, Dir und deinen Begleitern schnelle und gute Genesung. https://t.co/rwoDVwVvTt — Heiko Maas (@HeikoMaas) 11. Januar 2018

Kramp-Karrenbauer gilt als enge Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) - und wird immer wieder für höhere Ämter in Berlin gehandelt.

