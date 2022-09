Italien-Wahl startet in wenigen Stunden: Der Schock von rechts droht

Von: Tim Vincent Dicke, Lucas Maier

Am Sonntag (25. September) wird in Italien gewählt. In den Umfragen liegt das rechte Bündnis um Giorgia Meloni deutlich vorne.

+++ 21.20 Uhr: In wenigen Stunden öffnen in Italien die Wahllokale. Am Sonntag (25. September) beginnen die Abstimmungen um 7 Uhr. Bis 23 Uhr haben die Wähler:innen dann die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Umfragen sagen einen Sieg des rechten Lagers voraus, an dessen Spitze Giorgia Meloni von der Rechtsaußen-Partei Fratelli d‘Italia (FDI) steht. Vom Faschismus Mussolinis hat sich Meloni nie wirklich distanziert. Es wäre die erste rechtsnationale Regierung auf italienischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Droht nun der Schock von rechts?

Wollen Italiens nächste Regierung stellen: Matteo Salvini (Lega), Silvio Berlusconi (Forza Italia) und womöglich Italiens künftige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d‘Italia; v.l.n.r.) © Oliver Weiken/dpa

Ja, denn während das rechte Bündnis die absolute Mehrheit erreichen könnte, liegt das Mitte-Links-Bündnis um den Partito Democratico (PD) mit Ex-Regierungschef Enrico Letta in den Prognosen nur bei 28,5 Prozent. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung würden demnach nur noch rund 13 Prozent wählen. Viele Wähler:innen sind allerdings noch unentschlossen.

Italien-Wahl: „Schande“ und „Ursula out“ – Salvini bei Protest vor EU-Gebäude

+++ 17.20 Uhr: Der frühere Innenminister Matteo Salvini hat am Freitagabend (23. September) vor der Vertretung der EU-Kommission in Rom an einer spontanen Protestkundgebung teilgenommen. Dabei hielten Unterstützer:innen Schilder mit Schriftzügen wie „Schande“ und „Ursula out“ in den Händen.

Hintergrund sind Aussagen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die deutsche Politikerin war am Donnerstag (22.09.2022) von einer Studentin gefragt worden, ob sie Sorgen habe vor einem Wahlsieg der Rechten und ehemaligen Putin-Freunde in Italien. Sie antwortete, sollten EU-Richtlinien verletzt werden, habe Brüssel „Werkzeuge“. Das empörte vor allem die Politiker:innen der in Umfragen klar führenden Rechtsallianz.

Der rechte Politiker Matteo Salvini bei der Demonstration gegen Ursula von der Leyen © Giovanni Grezzi/AFP

Italien-Wahl: Favoritin Meloni startete Karriere bei Faschisten

+++ 14.55 Uhr: Meloni gilt als bei der Wahl als klare Favoritin. Bereits im Alter von 15 Jahren war sie politisch aktiv, 2008 wurde sie die jüngste Ministerin (Jugend und Sport) in der Geschichte Italiens. Die von ihr gegründete Partei Fratelli d’Italia erhielt in den vergangenen Monaten enormen Zulauf und könnte noch im Herbst 2022 stärkste Einzelpartei werden.

Ihre politische Karriere startete sie bei der Jugendorganisation des „Movimento Sociale Italiano“ (MSI), der Partei, die Faschisten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatten. Nun ist Meloni dabei, die extreme Rechte in Italien an die Spitze der Regierung zu bringen. Eine klare Distanzierung vom Faschismus gab es von ihrer Seite nicht.

Meloni steht für klar rechte Standpunkte: Sie will Migranten – vor allem aus Afrika – abwehren und Italien als Nationalstaat innerhalb der EU stärken. Sie will hart gegen Kriminalität vorgehen und neue Gefängnisse bauen. Ihre Maxime ist „Gott, Vaterland, Familie“. Meloni hat seit 2016 eine Tochter (Ginevra), ist mit deren Vater aber nicht verheiratet. Sie ist gegen das Recht homosexueller Paare, Kinder zu adoptieren. Sie ist gegen Abtreibung – in ihrer Biografie schreibt Meloni, selbst fast von der Mutter abgetrieben worden zu sein.

Italien-Wahl 2022: „Drohung, Erpressung“? Rechtspopulist fordert Von-der-Leyen-Rücktritt

Update vom Samstag, 24. September, 13.00 Uhr: Kurz vor der Wahl in Italien wird der Ton rauer. Die politische Rechte in Italien zeigt sich erschüttert über eine Aussage von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zum möglichen Rechtsruck bei der Wahl am Sonntag (25. September) sagte die deutsche Politikerin: „Sollten EU-Richtlinien verletzt werden, habe Brüssel ‚Werkzeuge‘.“ In Folge der Äußerungen nahm Salvini an einer Protestaktion vor der Vertretung der EU-Kommission in Rom teil, gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera forderte der Rechtspopulist den Rücktritt von Von der Leyen. „War das Drohung, Erpressung, institutionelles Mobbing? Die Präsidentin muss sich entweder entschuldigen oder zurücktreten“, sagte Salvini.

Während sich die politische Rechte über die Aussagen von Von der Leyen echauffiert, Protestkundgebungen abhält und den Rücktritt der ehemaligen Verteidigungsministerin fordert, macht Silvio Berlusconi keinen Hehl aus seiner Nähe zu Russland, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Wladimir Putin sei zum Angriff auf die Ukraine gedrängt worden und wollte lediglich „anständige Leute“ an die Regierung in Kiew bringen, sagte der Spitzenkandidat der Partei Forza Italia zuletzt.

Mit dem Motto „Gott, Familie, Vaterland“ will Giorgia Meloni die erste Frau an der Spitze der italienischen Regierung werden, © Vincenzo Pinto/afp

Erstmeldung vom Samstag, 24. September: Rom – In Italien stehen die Wahlen kurz bevor. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi im Juli 2022 wird am Sonntag (25. September) das Parlament neu gewählt.

Die Spitzenkandidatin Giorgia Meloni der Rechtsaußenpartei Partei Fratelli d‘Italia gilt als eine der Favoritinnen. Erste Prognosen werden für Sonntag gegen 23.00 Uhr erwartet.

Italien-Wahl 2022: Über 50 Millionen sind zur Wahl aufgerufen

Zur Stimmabgabe bei der Italien-Wahl 2022 sind mehr als 51,5 Millionen Italienerinnen und Italiener aufgerufen. Bei drei Millionen von ihnen wird es der erste Urnengang sein. Es werden jeweils die beiden Kammern des Parlaments gewählt. Der Urnengang ist zwischen 7.00 Uhr und 23.00 Uhr möglich.

Das Abgeordnetenhaus und der Senat werden über ein Wahlsystem aus Direkt- und Verhältniswahl gewählt. Von den 200 Plätzen im Senat und den 400 im Abgeordnetenhau, wird jeweils ein Drittel über eine Direktwahl in Wahlkreisen besetzt. Die restlichen zwei Drittel werden über das landesweite Abschneiden der jeweiligen Partei, also über eine Verhältniswahl, vergeben.

Wahl in Italien 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Die Direktmandate bei der Italien-Wahl 2022 könnten wohl zu 90 Prozent an die rechte Kandidatin Meloni gehen, so die Einschätzung von Expertinnen und Experten.

Liste der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten

Giorgia Meloni: Partei Fratelli d’Italia

Partei Fratelli d’Italia Enrico Letta: Demokratische Partei

Demokratische Partei Matteo Salvini: Lega Partei

Lega Partei Silvio Berlusconi: Forza Italia

Forza Italia Giuseppe Conte: Fünf-Sterne-Bewegung

Sollte es dazu kommen, dass rund 90 Prozent der Direktmandate an die politischen Rechten vergeben werden, würden ihnen weniger als 50 Prozent bei der Verhältniswahl reichen. Ob es in Italien zu dem prognostizierten Rechtsruck kommen wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Erste amtliche Ergebnisse werde für Montag (26. September) erwartet. (Lucas Maier)