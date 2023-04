Adria-Land „auf den Kopf gestellt“? Montenegro-Wahl zwischen EU und Serbien

Djukanovic droht das Aus

In Montenegro findet am Sonntag eine Richtungswahl statt: Milo Djukanovic, Vorreiter in Sachen EU-Anbindung, steht wohl vor einer Stichwahl-Niederlage.

Präsidenten-Wahl in Montenegro : Die Wahllokale sind bis 20.00 Uhr geöffnet, erste Prognosen werden am späten Abend erwartet.

zwischen und Wahl-Favorit Milatovic steht der serbisch-orthodoxen Kirche nahe. In diesem News-Ticker halten wir Sie über das Wahlergebnis in Montenegro auf dem Laufenden.

Podgorica – In Montenegro könnte am Sonntag (2. April) eine politische Ära enden: Das Adria-Land wählt einen neuen Präsidenten – und der prowestliche Amtsinhaber Milo Djukanovic ging zwar als Stimmenstärkster aus der ersten Runde vor zwei Wochen in die Stichwahl, galt aber dennoch nicht als Favorit. Seinen Herausforderer Jakov Milatovic unterstützt nun das gesamte proserbische Lager, das in der ersten Runde noch mit mehreren Kandidaten angetreten war.

Fraglich ist nur, wie radikal der Richtungswechsel ausfällt. Der Ausgang der Präsidentenwahl könnte laut Beobachtern Folgen für die außenpolitische Ausrichtung Montenegros haben, zumal die proserbischen Kräfte auch bei der Parlamentswahl im Juni dominieren dürften. In der Zeit vor 2020 war Montenegro unter den Westbalkan-Staaten ein Vorreiter bei der EU-Annäherung. Künftige, proserbische Koalitionen würden sich von der EU wohl nicht abwenden. Sie könnten aber die EU-Integration durch eine stärkere Anbindung an das reformunwillige Nachbarland Serbien verlangsamen.

Richtungswahl in Montenegro: West-Vorreiter Djukanovic vor Niederlage?

Die kleine Richtungswahl stieß offenbar auf Interesse bei den Montenegrinern: Bis 13.00 Uhr gaben 39 Prozent der rund 540.000 wahlberechtigten Bürger ihre Stimme ab, wie das Wahlforschungsinstitut Cemi mitteilte. Das waren 3,2 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor zwei Wochen. Die Wahllokale sollten um 20.00 Uhr schließen. Mit Ergebnissen wurde in der Nacht zum Montag gerechnet.

Präsidenten-Wahl in Montenegro: Djukanovic gewann die erste Runde In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Amtsinhaber Milo Djukanovic 35 Prozent der Stimmen erzielt. Sein Herausforderer, der 36-jährige Ex-Wirtschaftsminister Jakov Milatovic von der Bewegung Europa Jetzt, kam mit 29 Prozent auf den zweiten Platz. Der offen proserbische Politiker Andrija Mandic verfehlte den Sprung in die Stichwahl klar.

Djukanovic beherrschte mehr als drei Jahrzehnte lang in wechselnden Funktionen – zweimal als Präsident und viermal als Ministerpräsident – die Politik in Montenegro. Zugleich war seine Herrschaft immer wieder auch von Korruption und Vetternwirtschaft überschattet. Weithin besteht in Montenegro ein Bedürfnis nach neuen und unverbrauchten Personen in der Politik. Ein Sieg Milatovics würde die politische Landschaft des Balkanstaats auf den Kopf stellen.

Montenegro zwischen EU und Serbien - Wahl-Favorit steht der serbisch-orthodoxen Kirche nahe

Die Stimmungslage begünstigt den 36-Jährigen allerdings. Als Wirtschaftsminister der ersten kurzlebigen proserbischen Regierung nach 2020 errang er Popularität, indem er die Löhne erhöhte. Zugleich steht er der aus Belgrad gelenkten serbisch-orthodoxen Kirche nahe. Er bekennt sich zum angestrebten EU-Beitritt seines Landes, steht aber zugleich auch für dessen enge Anbindung an Serbien. Die EU will die Westbalkanstaaten enger an sich binden.

Der Präsident hat in Montenegro eher protokollarische Befugnisse. In Krisenzeiten können diese jedoch eine Aufwertung erfahren. So erwiesen sich die nach 2020 gebildeten, größtenteils proserbischen Regierungen als instabil. Infolgedessen löste Djukanovic noch drei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl das Parlament in Podgorica auf. Zugleich setzte er vorgezogene Neuwahlen für den 11. Juni an. Der Schritt galt als umstritten. Ohnehin amtiert bis heute der per Misstrauensvotum gestürzte Ministerpräsident Dritan Abazovic an der Spitze einer geschäftsführenden Regierung - das Parlament konnte sich nicht auf einen Nachfolger einigen. (fn/dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © Savo Prelevic