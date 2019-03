Polizei-Skandal in München: Vorfall bei Lokalbesuch bringt Stein ins Rollen

Es könnte ein großer Skandal werden: In einer ersten Pressemitteilung informierte das Polizeipräsidium München über Ermittlungen und dienstrechtliche Konsequenzen für 14 Beamte.

München - Es fing mit einem privaten Lokalbesuch von mehreren Polizeibeamten im Landkreis Miesbach an, bei dem es zu einem Sexualdelikt gekommen sein soll - und brachte den Stein ins Rollen. Wie das Polizeipräsidium München am Freitagnachmittag bekannt gab, führt die Staatsanwaltschaft München II bereits seit Ende November die Ermittlungen gegen Münchner Beamte. Nun seien diese vorerst abgeschlossen.

Entdeckungen auf dem Handy eines Münchner Polizisten

Nach dem Verdacht eines Sexualdeliktes wurde das private Handy eines Zeugen des Vorfalls, eines Beamten der 3. Einsatzhundertschaft der Münchner Polizei, ausgewertet. Dabei wurden Medieninhalte festgestellt, die einer „straf- bzw. dienstrechtliche Bewertung erfordern“, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums.

Konkreter: Der Beamte soll über eine App in einem Gruppenchat mit aktiven und ehemaligen Angehörigen seines Zuges zwei YouTube-Videos mit offenbar antisemitischen Hintergrund geteilt haben. Im Fotoarchiv seines Smartphones wurde außerdem ein Bild einer Hakenkreuz-Schmiererei aus einem Münchner Park entdeckt.

Zudem habe der Beamte einen Elektro-Taser gegenüber anderen Kollegen im Rahmen der Ausbildung an diesem Gerät benutzt - entgegen der klaren dienstlichen Anweisung, die Selbstversuche untersagt.

München: Strafrechtliche Ermittlungen gegen fünf weitere Polizisten

Doch der Fall nahm noch größere Dimensionen an: Seit Februar wird gegen vier weitere Beamte des Unterstützungskommandos München strafrechtlich ermittelt. Sie wurden vom Dienst suspendiert, ebenso wie ein Beamter Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Weitere acht Beamte des gleichen Einsatzzuges und ein Beamter des SEK wurden wegen ihrer Äußerungen im Chat aus ihren Einheiten genommen und müssen seit Anfang März ihre Arbeit auf anderen Dienststellen außerhalb geschlossener Einheiten verrichten. Ihre Beiträge im Gruppenchat werden dienstrechtlich überprüft.

Es soll sich dabei um antisemitische, rassistische und frauenfeindliche Inhalte in einer WhatsApp-Gruppe gehen, schreibt die AZ. Darüber hinaus soll es zu grob beleidigenden Aussagen gegenüber Vorgesetzten gekommen sein. Weitere Details zu den Hintergründen und Äußerungen in diesem Chat sind derzeit nicht bekannt. Die Enthüllung erinnert an einen ähnlichen Skandal in Rosenheim: Im Spätsommer 2018 wurden zwei Bundespolizisten suspendiert, die den Hitlergruß gezeigt haben sollen.

Der Verdacht des Sexualdeliktes gegen einen LKA-Beamten soll sich derweil als falsch herausgestellt haben, berichtet ebenfalls die AZ.

Münchner Polizeipräsident: „Verhalten ist ansehensschädigend“

Polizeipräsident Hubertus Andrä sagte zu dem Skandal: „Das in den ersten Ermittlungsergebnissen festgestellte Verhalten ist völlig inakzeptabel und ansehensschädigend. Auf eine derartige Verhaltensweise haben wir schnell und konsequent reagiert. Dies werden wir auch künftig tun.“ In einem Video auf Twitter sagte er zudem: Er sei „wirklich erschüttert“ über das Verhalten in dem Chat. Er gehe mit aller Konsequenz dagegen vor. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte gegenüber dem BR eine „lückenlose Aufklärung“ und Konsequenzen, wo diese möglich seien.

Am Freitag kam außerdem heraus, dass die Bundeswehr einen Soldaten suspendierte. Er soll Reichsbürger sein.

mag