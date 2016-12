Polizei München lässt Anti-Merkel-Tweet der AfD prüfen

Marcus Pretzells Tweet empört

+ © dpa Marcus Pretzell und seine Freundin Frauke Petry. © dpa

München - Marcus Pretzell, Lebensgefährte der AfD-Chefin Frauke Petry, gibt der Bundeskanzlerin die Schuld an dem Anschlag in Berlin. Eine Twitter-Nutzerin schaltet die Polizei München ein - mit Erfolg.

Als sich die Nachricht verbreitete, dass ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidpolatz gerast war, nutzten das manche AfD-Politiker ungeniert für ihren Wahlkampf. Dabei waren die Hintergründe der Tat noch nebulös.

In einem Facebook-Post schob Parteichefin Frauke Petry die Schuld auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie schrieb: „Merkel und Co. stehen für ‚grenzenlose Freiheit‘, die offenbar von vielen Kriminellen und auch Terroristen gerne genutzt wird.“ Petrys Lebensgefährte Marcus Pretzell, Landesvorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen, twitterte: „Es sind Merkels Tote!“. Er hat den Tweet sogar oben auf seiner Twitter-Profilseite angeheftet, damit dieser immer als erstes angezeigt wird.

Wann schlägt der deutsche Rechtsstaat zurück? Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote!#Nizza#Berlin — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) 19. Dezember 2016

Der Tweet hat sehr viele Menschen empört. Sie kommentierten den Tweet als „ekelhaft“ und kommentierten, er solle die Opfer nicht für seine „widerliche Hetze“ instrumentalisieren. Auch aus der Politik kam Kritik. Ob das die AfD beeindruckt? Sie will 2017 mit gezielten Provokationen und Tabu-Themen Stimmen sammeln. In dem am Montag beschlossenen Strategiepapier heißt es, die AfD solle im Bundestagswahlkampf gezielt Themen ansprechen, die den Bürgern Sorgen bereiteten, von den etablierten Parteien aber nicht offen diskutiert würden. Mit „sorgfältig geplanten Provokationen“ wolle man die anderen Parteien zudem zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten. Denn je mehr die AfD von ihnen stigmatisiert werde, „desto positiver ist das für das Profil der Partei“.

So reagiert die Polizei München auf den Hinweis einer Twitter-Nutzerin

Eine Twitter-Nutzerin aus Bamberg twitterte an die Polizei München, ob der Tweet des AfD-Politikers nicht strafbar sei. Die Polizei München reagierte auf Twitter: „Danke für den Hinweis, wir werden den Tweet strafrechtlich prüfen lassen. Viele Grüße vom Social Media Team der Polizei München.“

@StephDammi Danke für den Hinweis, wir werden den Tweet strafrechtlich prüfen lassen. Viele Grüße vom Social Media Team der Polizei München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 20. Dezember 2016

Pretzell belächelt die Reaktion der Münchner Polizei am Mittwochmorgen. Er schreibt: „Majestätsbeleidigung? Weil es Merkels Tote sind? Das SM*-Team der Polizei München sorgt jetzt für Sicherheit! Danke!“

Majestätsbeleidigung? Weil es Merkels Tote sind? Das SM-Team der Polizei München sorgt jetzt für Sicherheit! Danke! https://t.co/DCaiSebqVz — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) 21. Dezember 2016

*Anmerkung der Redaktion: SM als Abkürzung für Social Media

sah mit Material der Nachrichtenagentur dpa