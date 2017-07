Nach Krebsdiagnose: McCain kehrt in den US-Senat zurück

Voller Elan

Kaum mehr als eine Woche hat sich der populäre US-Politiker Zeit gelassen - und trotz der schweren Diagnose, die John McCain erhalten hat, will der Senator bereits am Dienstag wieder voller Elan in den Senat zurückkehren.