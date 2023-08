Abschiebung ohne Ankündigung: Faeser will noch härter als geplant durchgreifen

Ein anderes Wahlkampfthema findet sie wohl nicht ? Sie erzählt immer was sie alles will. Das meiste von dem geht nicht mal oder wo will sie die mit einer deutschen Staatsbürgerschaft hin "weisen" ? Wie einige Medien sich auf diesen Blödsinn stürzen zeigt aber dass man sonst nichts zum aufhübschen findet ? Bitte liebe Wähler in Hessen verschont uns mit dieser inkompetenten Frau.