Trump überrascht Macron mit absurder Frage - nach dessen Reaktion verspottet ihn der US-Präsident

Donald Trump irritiert am Rande des Nato-Gipfels mit einer kuriosen Frage an Emmanuel Macron. Deutschland kritisiert der US-Präsident erneut scharf.

Emmanuel Macron hat im November in einem Interview die Nato infragegestellt.

Der Präsident von Frankreich nannte das Verteidigungsbündnis „hirntot“.

Der türkische Regierungschef Erdogan reagiert mit einem harschen Konter - es droht ein Nato-Streit.

Update vom 3. Dezember 2019: US-Präsident Donald Trump hat die Nato in der Vergangenheit zwar schon als „obsolet“ bezeichnet - nun aber den französischen Präsidenten Emmanuel Macron für seine massive Kritik an der Nato abgekanzelt und die Militärallianz überraschend verteidigt. Die Aussage von Macron, die Nato sei „hirntot“, sei „beleidigend“, „gefährlich“ und „respektlos“, sagte Trump am Dienstag vor dem offiziellen Beginn eines zweitägigen Nato-Gipfels in London. „Die Nato dient einem großartigen Ziel“, sagte Trump.

Macron dagegen hat auf dem Gipfel seine Kritik an der Nato erneuert, was eine Mehrheit der Deutschen stützt: „Meine Äußerungen haben Reaktionen hervorgerufen. Aber ich stehe dazu.“ Es gehe um die strategische Ausrichtung des Militärbündnisses. Dazu zähle eine gemeinsame Definition von Terrorismus, sagte Macron. Diese fehle bisher. Die Türkei kämpfe in Nordsyrien gegen jene, die vorher an der Seite der westlichen Partner gegen die Terrororganisation Islamischer Staat gekämpft hätten. „Das ist ein Problem, das ist ein strategisches Problem“, sagte Macron. Gemeint sind kurdische Milizen, gegen die die Türkei mit ihrer Militäroffensive in Nordsyrien vorgeht. Trotz seines heftigen Angriffs auf Macron äußerte sich Trump bei dem gemeinsamen Auftritt zurückhaltend.

Trump bietet Macron „nette IS-Kämpfer“ an

Für Aufsehen erregte dann auch ein Treffen zwischen Trump und Macron am Rande des Gipfels. Bei dem Treffen nörgelte Trump einmal mehr, dass europäische Regierungen in Syrien gefangen genommene IS-Kämpfer aus ihren Staaten nicht zurücknehmen. Den französischen Präsidenten stieß Trump vor den Kopf als er vor Journalisten fragte: „Möchten Sie ein paar nette IS-Kämpfer?“ „Sie können jeden nehmen, den sie wollen.“

Der verdutzte Macron antwortete ausweichend, nach langer Rede sagte er aber, nicht die ausländischen Kämpfer seien das Problem, sondern der Umstand, dass der IS noch nicht besiegt sei. Der US-Präsident antwortete spöttisch: „Deswegen ist er ein so großartiger Politiker. Das war eine der großartigsten Nicht-Antworten, die ich jemals gehört habe.“ Mit Macron liegt Trump auch noch bei einem anderen Thema im Clinch. Weil Frankreich mit der Einführung einer Digitalsteuer liebäugelt, erwägen die USA, französische Produkte mit Strafzöllen zu belegen.

Verteidigungsausgaben: Trump wettert gegen Deutschland

Seine Kritik an Deutschland wegen Verteidigungsausgaben erneuerte Trump indes.Aus seiner Sicht nützt die Nato den Europäern mehr als den USA. Trotz versöhnlicherer Töne beklagte der US-Präsident in London erneut die unfaire Lastenverteilung unter den Bündnispartnern und erneuerte seine Kritik an den Verteidigungsausgaben Deutschlands. Dabei nannte er jedoch Zahlen, die deutlich unter den Nato-Angaben liegen. Die USA zahlten 4,0 bis 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, während Deutschland nur 1,0 bis 1,2 bei einem deutlich niedrigeren BIP ausgeben würde, sagte Trump. „Das ist nicht fair.“

Deutschland gab nach der offiziellen Nato-Statistik in diesem Jahr 1,38 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus und die USA 3,42 Prozent. Die Nato hat sich mindestens zwei Prozent jedes einzelnen Mitgliedstaats zum Ziel gesetzt. Die Bundesregierung will bis 2024 1,5 Prozent erreichen, 2014 waren es noch 1,2 Prozent.

Erdogan nennt Macron „hirntot“ - Frankreich bestellt Botschafter ein

Update vom 29. November 2019: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat vor einem Nato-Gipfel in der kommenden Woche den französischen Präsidenten Emmanuel Macron scharf angegriffen. Zu dessen jüngsten Bemerkungen über die Nato sagte Erdogan am Freitag während einer Rede an einer Universität in Istanbul, dass sie das „Beispiel einer kranken Ideologie“ seien. „Was sagt er? ‚Die Nato ist hirntot.‘ Herr Macron, sehen Sie, ich sage es aus der Türkei und ich werde bei der Nato wiederholen: Lassen Sie erstmal Ihren Hirntod überprüfen.“

Frankreich bestellte am Freitag den Botschafter der Türkei in Paris ein. Die Einbestellung des türkischen Botschafters ins Pariser Außenministerium sei eine Reaktion auf die "Beleidigungen" Erdogans, erklärte der Elysée-Palast. Erdogan und Macron treffen am kommenden Dienstag beim Nato-Gipfel in London aufeinander.

Macron hatte der Nato kürzlich in einem Interview mit dem Economist (siehe unten) den „Hirntod“ bescheinigt. Es gebe bei strategischen Entscheidungen keine Koordinierung zwischen den USA und anderen Nato-Partnern. Erdogan sagte nun, "solche Äußerungen passen nur zu Leuten deiner Art, die im Zustand des Hirntods sind".

Erdogan will kommende Woche am Nato-Gipfel in London teilnehmen. Im Vorfeld ist ein Treffen mit Macron, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem britischen Premier Boris Johnson zum türkischen Einmarsch in Syrien geplant. Der Einsatz gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) war bei den Nato-Partnern auf breite Kritik gestoßen.

Macron hatte den Alleingang der Türkei am Donnerstag angegriffen und darauf aufmerksam gemacht, dass sie Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Gefahr gebracht habe. Erdogan erwiderte am Freitag, dass Frankreich in Syrien nichts zu suchen habe. Macron habe außerdem keine Ahnung vom Kampf gegen den Terror. Er sei „sehr unerfahren“.

„Hirntod“ der Nato? So bewertet Außenminister Maas die Vorwürfe aus Frankreich

Update vom 12. November 2019: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat teilweise Verständnis für die umstrittenen Äußerungen von Emmanuel Macron zur Nato gezeigt. Dem französischen Präsidenten gehe es darum, Probleme und Herausforderungen "offen anzusprechen", sagte Maas beim Pariser Friedensforum. In der Tat gebe es "Handlungsbedarf in der internationalen Zusammenarbeit", und "auch innerhalb der Nato".

Aus Sicht der Bundesregierung gehe es aber darum, "alle in Europa in dieser Diskussion mitzunehmen, auch die anderen Verbündeten innerhalb der Nato", betonte Heiko Maas. "Dazu muss man offen sprechen können, das ist richtig, aber man muss vor allem miteinander sprechen", unterstrich der Außenminister. Angesprochen auf Macrons Vorwurf der "Zimperlichkeit und Heuchelei" in Richtung seiner Kritiker sagte Maas, er habe sich davon "nicht angesprochen gefühlt".

Emmanuel Macron hatte der Nato in einem Interview mit der Zeitschrift The Economist den "Hirntod" diagnostiziert. Er begründete dies unter anderem mit einer mangelnden Koordination der USA mit den Europäern und einem "aggressiven" Vorgehen des Nato-Mitglieds Türkei in Syrien.

Drastisches Urteil: Macron spricht von Nato-„Hirntod“ - Merkel kontert

Update 22.30 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Berlin. Im Anschluss an die Treffen am Sonntagabend sei ein Abendessen mit Zeitzeugen des 9. November 1989 geplant, erklärte der Elysée-Palast am Donnerstag.

+ Heiko Maas beim EU-Außenministertreffen in Brüssel am Montag. © dpa / Mario Salerno

Es handele sich um einen "Moment des Nachdenkens über das Erbe von 1989 und den Sinn des europäischen Projektes, bei dem die Betonung auf die Bedeutung des deutsch-französischen Tandems gelegt wird", erklärte das französische Präsidialamt weiter.

Mit scharfer Kritik am Zustand der Nato hatte Macron am Donnerstag für Irritationen bei den Nato-Partnern gesorgt.

Macron fällt drastisches Urteil über Nato - und kassiert Konter von Merkel

Update von 16.36 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu der Bewertung der Nato durch Emmanuel Macron geäußert. Der französische Präsident bezeichnete das Verteidigungsbündnis als „hirntot“ - jetzt weist Merkel die drastische Kritik zurück.

Nato: Angela Merkel übt Kritik an der Aussage von Emmanuel Macron

„Ich glaube ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin.

„Macron hat ja drastische Worte gewählt, das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der Nato“, kritisierte Angela Merkel. „Die transatlantische Partnerschaft ist unabdingbar für uns.“ Ihrer Ansicht nach gebe es viele Bereiche, in denen die Allianz gut arbeite. Stoltenberg schloss sich der Sichtweise der Kanzlerin an. „Die Nato ist stark“, betonte er.

Drastisches Urteil von Macron: Präsident spricht von „Hirntod“ der Nato

Erstmeldung vom 7. November 2019, 14.16 Uhr: Paris/Brüssel - Wenige Wochen vor dem Nato-Gipfel zum 70-jährigen Jubiläum der Allianz hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Verteidigungsbündnis infrage gestellt. „Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der Nato“, sagte Macron der britischen Zeitschrift The Economist in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Es gebe „keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten“.

Frankreich: Präsident Emmanuel Macron übt harsche Kritik an Nato in Brüssel

„Wir finden uns das erste Mal mit einem amerikanischen Präsidenten wieder, der unsere Idee des europäischen Projekts nicht teilt“, sagte Macron weiter. Zudem zeige das Nato-Land Türkei ein „unkoordiniertes, aggressives“ Vorgehen in einem Bereich, in dem die Sicherheitsinteressen aller berührt seien. Damit spielte er auf die türkische Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien an.

Nato: Macron spricht in Bezug auf Europa von einer „außergewöhnlichen Schwäche“

Europa müsse seine militärische Souveränität wiedererlangen, forderte Macron in dem Interview, das der Economist im Pariser Elysée-Palast führte. Die internationale Sicherheitslage und die aufstrebende Macht China hätten zu einer "außergewöhnlichen Schwäche Europas" geführt. „Wenn Europa sich nicht als Weltmacht sehen kann, wird es verschwinden“, warnte Macron.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte in Berlin, die Nato bleibe „der Anker der Sicherheit Europas“. Gemeinsames Ziel sei „ein handlungsfähiges Europa“ und keine „Konkurrenz“, wie sie unter Anspielung auf die USA betonte.

Der NATO-Gipfel findet am 3. und 4. Dezember in London statt. In diesem Jahr feiert das Bündnis den 70. Jahrestag seiner Gründung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag zu Besuch in Berlin. Erst kürzlich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Meinungsverschiedenheiten mit Macron eingeräumt.

Interview mit Emmanuel Macron vor Jubiläumsgipfel der Nato

Die Veröffentlichung des Macron-Interviews fiel in eine Zeit intensiver diplomatischer Aktivität: Neben Stoltenberg ist derzeit auch US-Außenminister Mike Pompeo in Deutschland zu Gast, der zum Gedenken an 30 Jahre Mauerfall anreiste und unter anderem mit Soldaten der US-Armee am Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern sprach.

Aus dem Umfeld Macrons verlautete, der Präsident habe mit dem Interview „nicht die Nato in ihrer Gesamtheit in Frage stellen wollen, wohl aber die Strategie und Politik der Institution“. Der Jubiläumsgipfel des Bündnisses findet am 3. und 4. Dezember in London statt.

France's president has a vision of a more "strategic" and "sovereign" Europe https://t.co/5awV3SES3g — The Economist (@TheEconomist) November 7, 2019

jw/AFP

Rubriklistenbild: © dpa / Evan Vucci