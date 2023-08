Proteste in Syrien weiten sich aus – Widerstand gegen Assad-Regime auf den Straßen

Von: Judith Goetsch

Zwölf Jahre Krieg in Syrien – und der Widerstand gegen das Assad-Regime reißt nicht ab. Aktuell gibt es im Süden des Landes wieder große Proteste.

As-Suweida – In den von der Regierung kontrollierten Gebieten im Süden Syriens setzen sich Proteste und Streiks seit über einer Woche fort. Was als Protest gegen steigende Kraftstoffpreise und Korruption begann, hat sich inzwischen zu einem Ruf nach politischem Wechsel ausgeweitet. Die Proteste wenden sich auch direkt gegen Syriens Machthaber Bashar al-Assad. In As-Suweida leben große Teile der drusischen Minderheit, die besonders unter den Folgen des andauernden Bürgerkriegs leiden.

Samer Daboul, ein bekannter syrischer Journalist, teilte auf X, ehemals Twitter, ein Video von protestierenden Frauen und schreibt: „Die syrische Revolution setzt sich im Süden Syriens – in As-Suweida – fort, wo der unerschütterliche Geist des Protests anhält. Frauen in dieser Region beteiligen sich leidenschaftlich an den Protesten und setzen sich unermüdlich für die Befreiung aller Syrer und das Ende der Tyrannei ein.“

Beispiellose Proteste gegen Assad wecken Hoffnung

Die Proteste im Süden von Syrien sind beispiellos, erklärt der im Exil lebende Chef von Suwayda24 gegenüber The Guardian: „As-Suweida hat noch nie einen Bürgerstreik und eine Bewegung wie diese erlebt. Die Menschen wollen keine Reformen. Dieses Regime ist nicht in der Lage, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen“. Marouf sieht in diesen Protesten mehr als nur Unzufriedenheit mit kleinen Missständen: „Diese Proteste haben bei den Syrern Hoffnung geweckt. Ihre Forderungen sind klar, und niemand stellt wirtschaftliche Forderungen. Auch in As-Suweida haben die Menschen in den letzten Jahren protestiert und nichts hat sich geändert.“ Die Demonstrantinnen und Demonstranten richteten ihre Forderungen auch direkt an Präsident al-Assad.

Proteste in As-Suweida © AFP PHOTO / HO / SUWAIDA24

Die Proteste fänden in drusischen Gebieten statt und erhielten Unterstützung von lokalen Geistlichen sowie anderen Gruppen wie den Beduinen. Dies schwäche das Regime von Bashar al-Assad weiter, das sich lange Zeit als Schützer der Minderheiten des Landes präsentiert habe, so The Guardian. Mohammed Alaa Ghanem, leitender politischer Berater und Direktor für Regierungsbeziehungen und Stratege für den Syrian American Council in Washington D.C. erklärt auf X (ehemals Twitter), dass die syrische Regierung häufig Vorwürfe über fremde Finanzierung von Protesten benutzt, um die Forderung der Protestierenden zu delegitimieren.

Laut der britischen Zeitung soll online auch ein Video zirkulieren, das Aktivisten zeigt, wie sie am Sonntagabend (27. August) die Türen einer Niederlassung der regierenden Baath-Partei in der Stadt Melh in der Provinz As-Suweida zuschweißen. Das Gebäude sei ins Visier genommen worden sein, erklärt einer der Aktivisten, da es schon bei früheren Protesten eine Rolle gespielt habe. Ein Aktivist sagt laut The Guardian im Video: „Von Melh aus rufen wir dich, Bashar al-Assad...wir sagen, geh, wir wollen dich nicht, du wirst stürzen.“ Noch deutlicher soll er hinzufügen: „Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du gehst mit Würde oder du bist dazu verdammt, zu sterben.“ (Judith Goetsch)