Neuwahlen in Großbritannien: Jetzt muss das Parlament entscheiden

Am Dienstag verkündete Theresa May ihre Entscheidung.

London/München - Genialer Coup oder Risiko-Spiel? Theresa May will am 8. Juni 2017 Neuwahlen für Großbritannien. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen im News-Blog.

10:08 Uhr: Das britische Parlament wird am Mittwochnachmittag erst gegen 15.20 Uhr (MESZ) über die vorgezogene Neuwahl abstimmen. Das teilte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presseagentur in London mit. Zunächst werden die Abgeordneten im Unterhaus ab circa 13.50 Uhr etwa 90 Minuten lang über die geplante Neuwahl debattieren.

9:27 Uhr: Premierministerin Theresa May kündigte am Dienstag Neuwahlen für Großbritannien an. Doch wie stehen die anderen englischen Parteien zu dieser Entscheidung? Die Labour-Partei ist am Boden, die Liberalen hoffen darauf wieder eine Rolle zu spielen und die Konservativen werden von harten Brexit-Befürwortern getrieben.

9:13 Uhr: Ökonomen sind sich über Mays Ankündigung der Neuwahlen im Juni uneins. Während der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, mit weiterer politischer und ökonomischer Unsicherheit für Großbritannien rechnet, hält Ifo-Präsident Clemens Fuest Mays Ankündigung für einen geschickten Schachzug.

Theresa May kündigt Neuwahlen für Großbritannien an

Das britische Parlament wird an diesem Mittwoch über eine vorgezogene Neuwahl abstimmen. Die Abgeordneten sollen am Nachmittag ihre Stimme abgeben. Premierministerin Theresa May will sich mit der Neuwahl Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen sichern.

Das Parlament sei uneins über den geplanten EU-Austritt ihres Landes, begründete May ihren Schritt. Die Neuwahl soll am 8. Juni stattfinden. Dafür benötigt May am Mittwoch eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Das Parlament würde dann am 3. Mai aufgelöst.

Ihr Vorhaben hatte May erst am Dienstag bekanntgegeben. Danach telefonierte sie unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und EU-Ratspräsident Donald Tusk.

dpa/mt