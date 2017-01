News-Ticker: Generalsekretär Scheuer pocht weiter auf Obergrenze

CSU-Klausur in Seeon

Seeon - Mit politischen Berichten von Landesgruppenchefin Hasselfeldt und Parteichef Seehofer beginnt die CSU-Landesgruppe ihre traditionelle Winterklausur. Flüchtlingskrise und Sicherheitspolitik stehen im Mittelpunkt. Scheuer gibt schon einen Vorgeschmack.

In Seeon tagt die CSU-Landesgruppe ab Mittwoch 13.00 Uhr drei Tage lang. Im Fokus stehen die Flüchtlingskrise und die Sicherheitspolitik.

Zuletzt hatte sich der Streit zwischen der CSU und der Schwesterpartei CDU über die Flüchtlings- und Sicherheitspolitik wieder verschärft.

Als Gäste erwartet werden unter anderem die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg, EU-Kommissar Julian King, der Direktor der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, und der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl.

<<<Aktualisierung>>>

+++ CSU-Generalsekretär Scheuer hat offen gelassen, ob das geplante Treffen zwischen den beiden Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) zustande kommen wird. Das CSU-Präsidium hatte den für Anfang Februar geplanten Termin zuletzt unter Vorbehalt gestellt.

Scheuer reagierte am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“ ausweichend auf die Frage, ob sich Seehofer und Merkel wie geplant treffen werden: „Wir treffen uns ständig.“ Auf Nachfrage fügte er hinzu: „Wir reden viel miteinander, wir telefonieren viel miteinander und wir treffen uns auch viel miteinander, und gerade in 2017.“

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zeigte sich „sehr zuversichtlich“, dass das Treffen stattfinden wird und CDU/CSU gemeinsam in das schwierige Wahljahr gehen könnten.

CSU-Klausur: Scheuer pocht weiter auf Obergrenze

+++ Die Menschen in Bayern befürworten nach einer Umfrage einen eigenständigen Kurs der CSU gegenüber der Schwesterpartei CDU im Bundestagswahlkampf. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Telefonumfrage für die Fernsehsendung „17:30 Sat.1 Bayern“ antworteten die Befragten zu 50 Prozent, dass sie solch einen Kurs begrüßen, 47 Prozent lehnen ihn ab. Deutlicher war das Ergebnis unter den CSU-Wählern, die einen eigenständigen Weg zu 61 Prozent begrüßen.

+++ Die Kollegen von Rosenheim24 berichten ebenfalls rund um die Klausur. Über das Sicherheitskonzept vor Ort, wie die die CSU-Delegation untergebracht ist und was es zu Essen gibt. Nette Nebenaspekte.

+++ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer pocht vor der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im bayerischen Kloster Seeon erneut auf eine Obergrenze für die Zuwanderung nach Deutschland. "Die Obergrenze bleibt als wichtiges Thema für die CSU bestehen, auch in 2017", sagte Scheuer am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Seine Partei befinde sich hier in Übereinstimmung mit den Wünschen der Bevölkerung.

Unionsfraktionschef Volker Kauder hatte zuletzt gefordert, dass die Obergrenzen-Debatte endlich aufhören müsse.

CSU-Klausur in Seeon statt in Wildbad Kreuth

+++ Eine zentrale Forderung in einer Beschlussvorlage der Landesgruppe ist die lückenlose Registrierung aller Flüchtlinge, ein europäisches Ein- und Ausreiseregister, mehr Schleierfahndungen und Videoüberwachungen, schärfere Gesetze gegen islamistische Terroristen und mehr Geld für mehr Polizisten sowie deren Ausrüstung.

+++ 2017 werde „in einer aufgewühlten Welt, die aus den Fugen geraten ist“, sicher eines der schwierigsten Wahlkampfjahre, betonte Hasselfeldt bereits im Vorfeld. „Wir haben sehr, sehr viel zu tun, um die richtigen Weichen zu stellen.“

Wie Horst Seehofer ist sich aber auch Gerda Hasselfeldt sicher, dass CDU und CSU trotz der ewigen Zerstrittenheit und der starken AfD bei der Bundestagswahl mit Stimmanteilen von bis zu 40 Prozent rechnen dürfen: „Das Potenzial ist da - aber da haben wir schon noch Arbeit zu leisten.“

+++ Manche werden sich über den Ort der Tagung wundern, denn seit 40 Jahren war die CSU immer in Wildbad Kreuth zu Gast. Das steht aber wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung.



