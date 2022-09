1 / 7

Stephan Weil hat seit Februar 2013 das Amt des Ministerpräsidenten in Niedersachsen inne. Der 1958 geborene SPD-Politiker will im Falle eines Erfolgs bei der Landtagswahl stärker in Bildung, Wohnungen und die ärztliche Versorgung investieren. „Wir sind entschlossen, in den nächsten fünf Jahren auch unter schwierigen Bedingungen diese Investitionen zu tätigen“, sagte er im April. Konkret strebt Weil das Ziel an, alle Schüler ab dem Schuljahr 2024 mit kostenlosen Leih-Tablets auszustatten. Zudem will er mit der Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum ermöglichen. © Moritz Frankenberg/dpa