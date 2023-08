Niger: Droht der nächste große Krieg in Afrika? Russland und Nigeria spielen wichtige Rollen

Von: Marcus Giebel

Der Militärputsch im Niger hat einen neuen Brandherd entfacht. Experten befürchten einen baldigen Kriegsausbruch. Russland gibt sich zurückhaltend.

Niamey – Der Ukraine-Krieg droht für Wladimir Putin und damit auch Russland mit einer unerwarteten Schmach zu enden. Der Blick Richtung Niger dürfte den Kreml-Chef weit mehr erfreuen. Dort wird der zumindest aus internationaler Sicht angeschlagene 70-Jährige gefeiert.

Zum 63. Jahrestag der Unabhängigkeit der ehemaligen französischen Kolonie versammelten sich Tausende Menschen in der Hauptstadt Niamey. Vor allem, um ihre Unterstützung für die nach einem Putsch an die Macht gekommenen Militärs zu demonstrieren. Aber eben auch, um den Präsidenten aus dem fernen Moskau zu feiern. Russische Fahnen wurden geschwenkt, einige Demonstranten skandierten: „Es lebe Russland, es lebe Putin.“

Bereits seit einiger Zeit versucht die von Moskau finanzierte Söldner-Gruppe Wagner in Teilen Afrikas Fuß zu fassen – offensichtlich zunehmend erfolgreich. Russland scheint es zu verstehen, die dortigen Krisenherde für sich zu nutzen.

Pro-Putschisten-Protest: Mehrere der Demonstranten haben russische Flaggen mitgebracht. © IMAGO / ABACAPRESS

Militärputsch im Niger: Läuft der Countdown für den nächsten großen Krieg in Afrika?

An die frühere Kolonialmacht gerichtet, war laut einem Reporter der Agentur Agence France-Press (afp) dagegen auf Plakaten zu lesen: „Frankreich raus aus Afrika.“ Außerdem riefen Teilnehmer: „Nieder mit Frankreich.“ Der Zugang zur französischen Botschaft und anderen nahegelegenen diplomatischen Vertretungen wurde durch nigerische Sicherheitskräfte blockiert, um Ausschreitungen zu verhindern. Dies gelang ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise.

Es braut sich also etwas zusammen im Niger, in dessen noch relativ kurzer Geschichte nun schon fünf Präsidenten infolge eines Putsches abgesetzt wurden. Das in New York sitzende globale News-Portal Newsweek sieht sogar schon den Countdown laufen für den nächsten großen Krieg im von Machtkämpfen quer über den Kontinent geplagten Afrika.

Hintergrund der Wortwahl ist auch das Ultimatum, das die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas – Mitglieder sind neben Niger 14 weitere Staaten, darunter die Nachbarländer Nigeria, Mali und Burkina Faso – den Putschisten um Armeegeneral Abdourahamane Tchiani gestellt hat. Binnen einer Woche – also bis Sonntag – soll der festgesetzte Präsident Mohamed Bazoum wieder auf seinem Posten installiert sein. Ansonsten drohte der Staatenbund an, Maßnahmen zu ergreifen. Diese könnten auch Gewalt umfassen.

Bild aus besseren Tagen: Im Februar besuchte der damalige nigrische Präsident Mohamed Bazoum (l.) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris. © IMAGO / PanoramiC

Ecowas mit Ultimatum an Putschisten: Nigeria stellt offenbar Stromlieferung nach Niger ein

Allerdings haben sich die nach früheren Militärputschen bereits suspendierten Ecowas-Mitglieder Mali und Burkina Faso an die Seite der Putschisten in Niger gestellt. Aus den Hauptstädten Bamako und Ouagadougou heißt es: Jede militärische Intervention gegen den Niger komme einer Kriegserklärung auch gegen ihre Länder gleich. Ein Konflikt scheint vorprogrammiert.

Zunächst setzt die Ecowas, deren Mitglieder angesichts der prekären Lage zu einem Treffen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja zusammenkamen, allerdings auf wirtschaftlichen Druck. So warf Nigers größter Stromversorger Nigelec dem Nachbarland Nigeria vor, am Dienstag die Stromlieferungen eingestellt zu haben. Der Ecowas-Partner gilt als mit weitem Abstand wichtigster Stromlieferant für den Niger.

Bürgerkrieg im Niger? Experte befürchtet ähnliche Entwicklung wie im Sudan

Diese Taktik könnte laut Ulf Laessing jedoch zum Bumerang werden. „Ich fürchte, die Entscheidung Nigerias, den Strom zu kappen, wird nach hinten losgehen“, warnte der Sahel-Experte von der Konrad-Adenauer-Stiftung im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Denn wahrscheinlich würde dieser Schritt zwar die Menschen im Niger hart treffen, die Machthaber allerdings verfügen vermutlich über Generatoren. Obendrein könnten die Putschisten den Stromausfall nutzen, um die von Ecowas verhängten Sanktionen „als ausländische Verschwörung zu verteufeln“.

Zumindest könnte eine Stromkappung aber „wirkungsvoller sein als eine Militäroperation“. Denn eine militärische Intervention könnte den Niger an den Rand eines Bürgerkriegs bringen, befürchtet Laessing. Als vergleichbar nennt er den Werdegang des Sudan, in dem über Jahrzehnte infolge mehrerer Militärputsche immer wieder Bürgerkriege entflammten.

Demo mit Feuereinsatz: Barrikaden brennen vor dem Eingangstor der französischen Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey. © IMAGO / ABACAPRESS

Militäroperation im Niger? Malischer Berater schaut vor allem auf Nigerias Präsidenten Tinubu

Ähnliche Befürchtungen hegt auch Ibrahim Maiga. Der in Mali beheimatete Senior Advisor Sahel der International Crisis Group betont in Newsweek „die Entschlossenheit der Ecowas, diesen Putsch im Niger scheitern zu sehen“. Dabei schaut er vor allem auf Nigerias Präsidenten Bola Tinubu, der erst seit Mai im Amt ist: „Tinubu hat Entschlossenheit gezeigt, um dafür zu sorgen, dass sie damit nicht durchkommen, und Tinubu steht zu seinen harten Entscheidungen, die er in seinem Land getroffen hat. Wir sollten seine Bereitschaft, so weit zu gehen, einschließlich des Einsatzes einer militärischen Intervention, nicht unterschätzen.“

Nationen wie Burkina Faso und Mali sieht Maiga in einer echten Zwickmühle. „Sie vermuten, dass, wenn es der Ecowas gelingen sollte, den Putsch im Niger rückgängig zu machen, sie alle Gefahr laufen würden, dass die Ecowas in ihre eigenen Länder kommt“, bringt der 2020 und 2021 zwischen zwei Militärputschen als Sonderberater des malischen Premierministers tätige Experte die Skepsis zum Ausdruck. Sollte die Ecowas aber mit ihrem Anliegen, die Demokratie im Niger wiederherzustellen, scheitern und der Putsch erfolgreich sein, „denke ich, dass andere Länder anfangen sollten zu fürchten, dass ihnen etwas Ähnliches passieren wird“. Maiga skizziert also nicht weniger als eine Putschwelle mit wohl nicht absehbaren Folgen für die Weltpolitik.

Wegen der aktuell unübersichtlichen Lage scheint auch Putin nicht nur glücklich auf die in Niamey geschwenkten russischen Flaggen zu schauen. Während Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den Putsch umgehend begrüßte, warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bereits Anfang der Woche, das Geschehen im Niger gebe Anlass zur Sorge. Wenige Tage später meldete sich mit Maria Sacharowa auch die Sprecherin des Außenministeriums zu Wort. Eine „Verschlimmerung der Lage“ müsse vermieden werden. Wohl in Richtung Ecowas fügte sie hinzu: „Die Androhung von Gewalt gegen einen souveränen Staat wird nicht dazu beitragen, die Spannungen zu verringern.“ (mg, mit Material von dpa und afp)