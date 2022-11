„Mit teuflischer Freude“: Medwedew nennt plötzlich angeblichen Atomplan der Ukraine als Angriffsgrund

Von: Bettina Menzel

Der russische Ex-Präsident Medwedew äußert sich zum vermeintlichen Anlass für den russischen Überfall auf die Ukraine - das Budapester Abkommen. Der News-Ticker.

Update vom 8. November, 6.39 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert in einer nächtlichen Ansprache: Russland müsse an den Verhandlungstisch gezwungen werden. „Der destabilisierende Einfluss Russlands konfrontiert die Welt mit Krieg, Energie- und Nahrungsmittelkrisen und der Zerstörung der gewohnten internationalen Beziehungen“, sagte Selenskyj.

Die Regierung der USA hat der Ukraine indes ihre weitere Unterstützung zugesagt. „Wir sind zuversichtlich, dass die Unterstützung der USA beständig und unerschütterlich sein wird“, sagte die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre.

Ukraine-News: Selenskyj lobt internationale Unterstützung

Update vom 7. November, 22.00 Uhr: Angesichts der heftigen russischen Angriffe auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft gelobt. „Die aktuelle Eskalation des russischen Raketen- und Drohnenterrors hat nur dazu geführt, dass die Welt (...) mit neuer Hilfe für die Ukraine antwortet“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Dienstag. Einige Stunden zuvor hatte Verteidigungsminister Olexij Resnikow über den Erhalt neuer Flugabwehrsysteme aus US-amerikanischer und italienischer Produktion berichtet.

Zuletzt hatten russische Raketen- und Drohnenangriffe erhebliche Teile der ukrainischen Strom- und Wasserinfrastruktur zerstört. Mehrere Millionen Ukrainer haben seitdem jeden Tag nur stundenweise Strom. Vor diesem Hintergrund lieferte auch Deutschland im Oktober das Luftabwehrsystem Iris-T.

Ukraine-News: Zentraleuropäische Initiative bekräftigt Unterstützung für die Ukraine

Update vom 7. November, 18.21 Uhr: Die 17 Staaten der Zentraleuropäischen Initiative (CEI) haben angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre Unterstützung für Kiew bekräftigt. Die Organisation engagiere sich stark, um die Ukraine zu unterstützen, betonte Generalsekretär Roberto Antonione am Montag bei einem Außenministertreffen in Bojana bei Sofia, wie die bulgarische Nachrichtenagentur BTA berichtete.

Die Koordination der Bemühungen für die Ukraine, Solidarität und Geschlossenheit seien die Antworten auf die drängenden Probleme, hieß es in einer Abschlusserklärung des Treffens. Zusätzlich übernahm die Republik Moldau von EU-Mitglied Bulgarien den Vorsitz der Initiative. Der Organisation gehören 17 Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa an.

Ukraine-News: Ukraine möchte Konzerne verstaatlichen

Update vom 7. November, 17.32 Uhr: Die Ukraine will nach eigenen Angaben die Kontrolle von mehreren „strategisch wichtigen“ Unternehmen übernehmen. Die Vermögenswerte strategisch wichtiger Energie- und Produktionsunternehmen sollten enteignet und in Staatseigentum gebracht werde, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Oleksij Danilow auf einer Pressekonferenz. Damit solle eine ausreichende Versorgung des Militärs zur Abwehr der russischen Invasion gewährleistet werden.

Dabei soll es sich um den Öl- und Gaskonzern Ukrnafta, den Flugzeughersteller Motor Sitsch, den Reaktorhersteller Saporoschtransformator, den Lkw-Hersteller Awtokras und das Ölraffinerieunternehmen Ukrtatnafta handeln. Nach der Aufhebung des Kriegsrechts könnten die Vermögenswerte Danilow zufolge an ihre Eigentümer zurückgegeben oder ihr Wert erstattet werden.

Ukraine-News: Zeitung berichtet von Kontakten zwischen Biden-Berater und Kreml

Update vom 7. November, 15.05 Uhr: In den vergangenen Monaten hat es dem Wallstreet Journal zufolge Kontakt zwischen Joe Bidens Topsicherheitsberater, Jake Sullivan, und Putins Beratern im Kreml gegeben. Ziel der Unterhaltungen sei es gewesen, die Ausbreitung des Kriegs in der Ukraine zu verhindern und Russland vor der Nutzung von Massenvernichtungswaffen (inklusive Atomwaffen) zu warnen. Konkret habe Sullivan Kontakt mit Yuri Ushakov und Nikolai Patrushev, zwei außenpolitischen Beratern des russischen Präsidenten, gehabt.

Das Weiße Haus und der Kreml reagierten auf die Veröffentlichung des Wallstreet Journals. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte: „Angelsächsische Medien haben eine Vielzahl von Falschmeldungen veröffentlicht.“ Auch von der Sprecherin des amerikanischen Sicherheitsrats, Adrienne Watson, hieß es: „Menschen behaupten viel“, weiter wollte sie den Sachverhalt nicht kommentieren.

Ukraine-Krieg: Russland möchte angeblichen Neustart von ukrainischem Atomwaffenprogramm stoppen

Update vom 7. November, 12.50 Uhr: Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew bietet eine neue Erklärung für den russischen Überfall auf die Ukraine an: Er sollte in erster Linie verhindern, dass Kiew „sein Atomwaffenprogramm wieder startet“, schrieb Medwedews Sekretär nun auf vk.com, einer Art russischem Facebook.

Die ukrainische Regierung weine „bitterlich“ über das Budapester Abkommen von 1994, zitiert die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass aus dem Medwedew-Post. Im Rahmen das Budapester Abkommens hatte das Land alle Atomwaffen an Russland abgegeben. Moskau sicherte damals zu, die Souveränität der Ukraine zu achten.

Nun hieß es in dem Medwedew-Eintrag, Kiew hätte gesagt, seine Atomwaffen gegen Russland und auch seine eigenen Einwohner „mit teuflischer Freude“ einsetzen zu wollen - eine Absicht, die „unmissverständlich“ angedeutet worden sei, was dann die „militärische Spezialoperation“ Moskaus ausgelöst hätte. Russische Staatsmedien hatten zuletzt behauptet, Kiew sei mit der Entwicklung einer „schmutzigen“ - also atomar verseuchten - Bombe fast fertig. Washington, Paris und London wiesen die Anschuldigungen in einer gemeinsamen Erklärung zurück und warnten Moskau vor einer weiteren Eskalation unter diesem Vorwand. Auch Kiew dementierte.

Wladimir Putin (r.) und Dimitri Medwedew in Moskau (Archivbild) © Maxim Shipenkov/dpa

Beitrittswunsch der Ukraine: Moskau-Pressesprecherin schwadroniert von „Auflösung“

Update vom 7. November, 10.13 Uhr: Die Ukraine will in die EU. Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi hat jüngst die Bemühungen Kiews gelobt, das Land entsprechend zu reformieren - und die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa stichelt prompt: Die Bemühungen für den EU-Beitritt würden „so lange dauern wie die Auflösung der EU“, schrieb sie laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass auf Telegram.

Sacharowas Ausführung zu dieser Einlassung: Varhelyi habe der Welt am Sonntag gesagt, der Beitrittsprozess könne „Jahre dauern“. Wörtlich hatte Varhelyi der Zeitung allerdings gesagt: „Angesichts der umfangreichen Arbeiten, die zur Vorbereitung der Teilnahme am EU-Binnenmarkt und an vielen anderen wichtigen Politikbereichen erforderlich sind, werden die gesamten Beitrittsvorbereitungen höchstwahrscheinlich länger als ein oder zwei Jahre dauern.“

Maria Sacharowa bei einem ihrer wöchentlichen Briefings in Moskau © SNA/Imago

Ukraine-News: Washington soll vertrauliche Gespräche mit Putin-Beratern geführt haben

Update vom 7. November, 6.48 Uhr: Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan bemüht sich einem Bericht des Wall Street Journal zufolge um eine Deeskalation der nuklearen Spannungen im Ukraine-Krieg. Zudem soll Moskau gewarnt worden sein, Nuklearwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen einzusetzen.

Dazu habe Sullivan in den vergangenen Monaten vertrauliche Gespräche mit hochrangigen Beratern des russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Genannt werden in dem Bericht der Zeitung der Kremlberater Juri Uschakow und Nikolai Patruschew, Sekretär des russischen Sicherheitsrates.

Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan hat offenbar geheime Gespräche mit hochrangigen Beratern von Wladimir Putin geführt, um die nuklearen Spannungen im Ukraine-Krieg zu deeskalieren. © Evgen Kotenko/imago

Die Gespräche hätten stattgefunden, als der Kreml die Ukraine wiederholt ohne belastbare Beweise beschuldigte, den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ zu planen. Die Ukraine hat diese Anschuldigungen zurückgewiesen und Russland vorgeworfen, einen Einsatz diesen Waffen selbst durchführen zu wollen und dies dann der Ukraine in die Schuhe zu schieben.

Waffenlieferungen für Russland: Selenskyj kritisiert den Iran

Update vom 6. November, 22.18 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat massive Kritik an Waffenlieferungen des Iran für Russland geübt und dem Kreml mit einer „Antwort“ auf Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur gedroht. „Der Iran unterstützt das terroristische Regime Russlands und hilft, den Krieg zu verlängern“, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. Ohne die Unterstützung Teherans für Moskau „wären wir schon näher an einem Frieden“, betonte er.

Ohne die Einmischung Teherans wäre auch eine Lösung für die weltweite Nahrungsmittelkrise oder die Energiekrise greifbarer, argumentierte er weiter. Der Iran hat erst am Samstag eingestanden, Drohnen an Russland geliefert zu haben - sprach aber nur von einigen wenigen Exemplaren. Selenskyj bezichtigte das Regime in Teheran daraufhin der Lüge.

Ukraine-Sorgen bei Scholz und Biden: Telefonat über Putins Atomdrohungen – „Unverantwortlich“

Update vom 6. November, 21.05 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit US-Präsident Joe Biden über die Lage im Ukraine-Krieg gesprochen. Von deutscher Seite hieß es, Scholz und Biden würdigten in dem Telefonat am Sonntag „die klare Aussage des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und auch gegen die Androhung von deren Einsatz ausgesprochen hatte“.

Wie Scholz‘ Sprecher Wolfgang Büchner weiter mitteilte, „verurteilten der Bundeskanzler und der Präsident den anhaltenden Beschuss ziviler Infrastruktur, insbesondere von Einrichtungen der Energieversorgung in der Ukraine durch Russland. Sie besprachen auch die russischen Drohungen und grundlosen Anschuldigungen Russlands an die Ukraine zum Einsatz einer sog. schmutzigen Bombe.“ Das Weiße Haus teilte mit, Biden und Scholz hätten darin übereingestimmt, dass die jüngsten Atomdrohungen Russlands im Zuge seines Kriegs gegen die Ukraine „unverantwortlich“ seien.

EU bietet Selenskyj neues Paket an: 18 Milliarden Euro aus Brüssel?

Update vom 6. November, 19.55 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Sie hat dabei offenbar ein neues Hilfspaket über 18 Milliarden Euro vorgestellt. Sie wolle das Paket, das in monatliche Tranchen von jeweils 1,5 Milliarden Euro gegliedert sein soll, noch in der kommenden Woche in Brüssel vorlegen, erklärte die EU-Kommission zu dem Telefonat.

Selenskyj erklärte über Twitter lediglich, er habe mit von der Leyen über finanzielle Unterstützung für das laufende und das kommende Jahr gesprochen. Weiteres Thema sei die Bedeutung der Getreidelieferungen aus der Ukraine über das Schwarze Meer zur Unterstützung der weltweiten Nahrungssicherheit gewesen.

Ukraine-Botschafter stellt Forderung zu Putins Atomdrohungen: „Sonst wird Moskau immer weiter gehen“

Oleksii Makeiev, bisheriger Sonderbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland, wird neuer Botschafter seines Landes in Berlin. © picture alliance / dpa

Erstmeldung vom 6. November: Berlin - Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in den vergangenen Monaten wiederholt die Möglichkeit eines russischen Atomwaffeneinsatzes ins Spiel gebracht. Offenbar hat auch die russische Militärführung bereits über den Einsatz von nuklearen Waffen beraten.

Oleksii Makeiev, der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, betont nun die Bedeutung von Warnungen an die Adresse des Kremlchefs.

Ukraine-News: Botschafter in Deutschland will „Putin zum Rückzug zwingen“

Das russische Außenministerium erklärte am Mittwoch, es müsse „oberste Priorität“ haben, einen militärischen Konflikt zwischen Atommächten zu verhindern. Atommächte müssten „gefährliche Versuche aufgeben“, zentrale Interessen anderer Atommächte zu verletzen. „Putin muss weiter gesagt werden, dass der Einsatz von Nuklearwaffen keine Option ist“, sagte Makeiev indes den Zeitungen der Funke-Mediengruppe laut einem Bericht vom Sonntag. „Die Antwort der ganzen Welt würde sehr deutlich ausfallen - und Putin zum Rückzug zwingen“, vermutete er.

Trotz der Drohgebärden müsse man Russland „aus einer Position der Stärke“ begegnen, mahnte Makeiev. „Sonst wird Moskau immer weiter gehen. Nach der Annexion der Krim hatte Deutschland auch Angst, Russland zu provozieren. Die Ukraine wurde alleine gelassen. Das Ergebnis sehen wir jetzt.“

Putins Atomdrohungen: Auch Xi hatte beim Scholz-Besuch gemahnt

Während des umstrittenen Besuchs von Kanzler Olaf Scholz in Peking hatte sich der chinesische Staatschef Xi Jinping Warnungen des Westens vor einer nuklearen Eskalation im Ukraine-Krieg angeschlossen. „Der Einsatz von nuklearen Waffen oder die Drohung damit muss abgelehnt werden“, sagte Xi. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar gab Peking dem strategischen Partner Russland meist Rückendeckung und schob den USA und der Nato die Hauptverantwortung für den Konflikt zu. (dpa/bme)