Nun klappt es doch: Populisten einigen sich auf gemeinsame Regierung

Bei den Gesprächen zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega wurde eine Einigung erzielt - im zweiten Anlauf.

Rom - Bei ihren erneuten Verhandlungen über eine gemeinsame Regierung in Italien haben die fremdenfeindliche Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) eine Einigung erzielt. "Alle Voraussetzungen für eine politische Regierung aus M5S/Lega sind erfüllt", erklärten die Parteivorsitzenden von Lega und M5S, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Mitteilung.

Lega-Chef Salvini schrieb darüber hinaus in einem Facebook-Beitrag: "Vielleicht haben wir es schließlich geschafft, nach so vielen Hindernissen, Attacken, Drohungen und Lügen".

Paolo Conte wird wohl erneut mit Regierungsbildung beauftragt

Italiens Präsident Sergio Mattarella rief Carlo Cottarelli zu sich, den er am Montag nach der zunächst gescheiterten Regierungsbildung von Fünf Sternen und Lega mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt hatte. Es wurde erwartet, dass Cottarelli seinen Auftrag zurück gibt und erneut der Jurist Paolo Conte mit der Regierungsbildung betraut wird.

Die Gespräche zwischen den europakritischen Parteien waren am Donnerstag wieder aufgenommen worden, nachdem die Regierungsbildung am Sonntag geplatzt war.

Die Regierungsbildung war an dem Wunschkandidaten der Lega für das Ressort, dem Euro- und Deutschland-Kritiker Paolo Savona, gescheitert, weil Mattarella ihn nicht akzeptiert hatte. Savona könnte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge nun eine Zuständigkeit für Europäische Angelegenheiten bekommen. Zunächst gab es keine Bestätigung für die Berichte.

AFP/ dpa