Kommentar: Öffentliche Sender in der Kritik

Weniger ist oft mehr

Es geht wieder einmal ums Geld. Vordergründig jedenfalls. So entscheiden die Schweizer an diesem Sonntag zwar über die Abschaffung ihrer obligat eingeforderten Rundfunkgebühren. Doch fasst diese Abstimmungsfrage die auch in Europa gleich in mehreren Sprachen geführten Debatten über die Rolle der Medien und ihre Zukunft eher plakativ zusammen. Von Frank Pröse