Skurrile Panne im ORF: Regierung wird vereidigt - doch falsche Untertitel sorgen für Lacher

Peinliche TV-Panne im ORF. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz bekommt bei der Übertragung der Vereidigung der neuen Bundesregierung die falschen Untertitel. Das sorgt im Netz für Lacher.

Wien - Oweia, was für ein peinlicher Fauxpas des ORF. Als hätte die österreichische Regierung im vergangenen Jahr nicht schon genug, sagen wir mal Probleme durchstehen müssen (Stichwort „Ibiza-Affäre“), unterlief dem österreichischen Sender nun bei der Vereidigung der neuen Bundesregierung ein kurioser Fehler, der vermutlich nicht wenige Zuschauer zum Lachen gebracht haben dürfte.

Das ORF übertrug die Vereidigung der neue türkis-grünen Bundesregierung am Dienstag live. Unter anderem „On Demand“, also auch online in der Mediathek anzuschauen. Dabei versah man die Übertragung versehentlich mit den falschen Untertiteln, die die ganze Zeremonie natürlich in einem ganz anderem Licht erschienen ließen.

Österreich: TV-Panne im ORF - Kanzler Sebastian Kurz bekommt bei Vereidigung falsche Untertitel

Denn bei den Untertiteln handelte es sich um Dialoge aus der Telenovela „Alisa - Folge seinem Herzen“. Das brachte Kanzler Sebastian Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in ungewollte Hauptrolle und sorgte für ein skurriles Szenario. Die feierliche Zeremonie bekam dadurch einen ungewollten Telenovela-Touch.

Beispiel gefällig? „Wie würdest du das Küken nennen?“, wurde Kurz laut Untertitel in der Zeremonie gefragt. Am Ende wurde der Kanzler auf den Namen „Isabell“ getauft, obwohl für Van der Bellen „Rupert mein Favorit war“.

Der österreichische Bundespräsident hingegen hatte bei der Zeremonie ganz andere Probleme: „Hoffentlich hält die Strumpfhose“. Natürlich gingen die Screenshots auf Twitter viral und sorgte bei den Usern vermutlich für viele laute Lacher.

Vdb macht sich Sorgen. Denn wer kennt das nicht - reißende Strumpfhosen immer ein Problem bei großen Anlässen. #angelobung

Inzwischen wurden die Untertitel entfernt und das ORF entschuldigte sich für den Fauxpas. Es sei zu einem „Abwicklungsfehler“ gekommen, wodurch die Untertitel der Telenovela, die in der Mediathek zuvor lief, nochmals abgespielt wurde.

Österreich: TV-Panne im ORF - Sender entschuldigt sich und bedauert Vorfall

Abschließend hieß es: „Der ORF bedauert den Vorfall und entschuldigt sich dafür.“

Hoffentlich ist das mal kein schlechtes Omen für die neue Regierung in Österreich. Ibiza hatte im vergangenen Jahr für genügend Spott und Häme gesorgt. In München gab es kürzlich ebenfalls einen skurrilen Vorfall. Auf einem Flyer wurde auf eine dubiose Veranstaltung in einem Münchner Bräuhaus verwiesen. Dessen Geschäftsführer reagierte bemerkenswert.

