Legoland-Ausweis, heruntergelassene Hose: Die kuriosesten Szenen aus Wahllokalen in Österreich

Auch bei der österreichischen Nationalratswahl 2019 teilen die Wahlbeisitzer wieder ihre Eindrücke und Geschichten von der Stimmabgabe. Und dabei wird es durchaus auch kurios.

Wien - Am 29. September wird es spannend in Österreich: Die Wahl zum Nationalrat steht im Kalender und rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen ihre Stimme abzugeben. Während knapp eine Million per Briefwahl abstimmt, wird es den Großteil der Österreicher traditionell in eines der 10.180 Wahllokale ziehen. Und dort geht es nicht immer nur ernst zu. Gut, dass die Wahlbeisitzer auch 2019 wieder unter dem Hashtag „#beifunk“ ihre teils sehr kuriosen Geschichten aus den österreichischen Wahllokalen mit der Welt teilen.

Eine „Hürde“ bei der Wahl ist offenbar für manche schon das Vorzeigen des Ausweises, um die Identität nachzuweisen. Ein Wahlhelfer twitterte von dieser einfallsreichen Idee eines Wählers: „Person möchte sich mit Legoland-Jahreskarte ausweisen. Immerhin hat sie ein Lichtbild, aber amtlich is der halt nicht“. Ob die Stimmabgabe genehmigt wurde, lässt er in dem Tweet offen - es scheint aber eher unwahrscheinlich. Bessere Chancen hat da sicher auch noch diese Wählerin, von der ein anderer Wahlbeisitzer berichtet: „90-jährige Dame legt bei der Ausweiskontrolle einen Pass aus den 50ern vor. Alle Beisitzer staunen.“

Person möchte sich mit Legoland Jahreskarte ausweisen. immerhin hat sie ein Lichtbild, aber amtlich is der halt nicht #Beifunk — Florian Stingl (@fstingl) September 29, 2019

Österreich-Wahl kurios: Es ruft aus der Kabine...

Doch noch spannender ist offenbar das Verhalten einiger Wähler in den Kabinen selbst. Und dabei gibt es eine ordentliche Spannbreite an Emotionen und Reaktionen: Ärger gepaart mit Verwunderung über den Wahlzettel etwa: „Es ruft aus der Wahlkabine im Altersheim bei Anblick des Stimmzettels: "I kenn die Doudln ja alle net".“ Andere nehmen es mit Humor: „Ein 89-jähriger Mann hat in der Wahlkabine grad laut zu lachen begonnen.“

Es ruft aus der Wahlkabine im Altersheim bei Anblick des Stimmzettels: "I kenn die Doudln ja alle net". #beifunk — Georg Schwarzl (@schwarzlbeere) September 29, 2019

Übrigens gibt es auch Wahllokale, die ihren Service-Auftrag ernster nehmen als andere: „Bei uns liegen Lesebrillen auf, für alle, die ihre vergessen haben“, twitterte eine Wahlhelferin.

Österreich-Wahl: In der Kabine mit heruntergelassener Hose?

Der wohl kurioseste Tweet unter dem Hashtag „#beifunk“ ist ein Bild-Post, auf dem ein Mann mit heruntergelassener Hose in einer Wahlkabine zu sehen ist. Allerdings ist nicht sicher, ob dieser Beitrag inszeniert ist, oder tatsächlich von der aktuellen Wahl stammt. Dennoch kann man sich ein kurzes Schmunzeln nicht verkneifen, weshalb wir das Bild gerne in unsere Auflistung aufnehmen:

Die ernsthaften Nachrichten zur Österreich-Wahl gibt es in unserem Wahl-Ticker.

rjs