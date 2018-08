Kommentar: Offensive im Gesundheitswesen

Es sind furchtbar viele Patienten betroffen: Angesichts von offenbar bis zu 800.000 vermeidbaren medizinischen Komplikationen pro Jahr verlangt das Aktionsbündnis Patientensicherheit zurecht eine neue Offensive im Gesundheitswesen. Von Peter Schulte-Holtey

Es sind die Einzelschicksale, die die Verantwortlichen in Kliniken aufrütteln sollten. Sie werden die Anforderungen an eine verstärkte Sicherheitskultur hinterfragen müssen. Handlungsbedarf gibt es ja insbesondere im Bereich der Hygiene und Infektionsprävention.

Von Gesundheitspolitikern muss verlangt werden, dass sie den wachsenden ökonomischen Druck und den oftmals damit verbundenen Personal-Engpass in vielen (auch privatisierten) Krankenhäusern hinterfragen.

Dabei gilt: Menschliche Fehlleistungen sind in Kliniken so wenig zu vermeiden wie anderswo. Handelt es sich um Fahrlässigkeiten, müssen sich diejenigen, die sie verantworten, auch dazu bekennen. Ärzte sind keine Roboter, natürlich machen sie Fehler. Entscheidend ist aber, dass Patienten sich wehren, wenn sie den Eindruck haben, sie seien Opfer einer Fahrlässigkeit geworden. Die Wege über Krankenkassen oder über die Gutachterkommissionen der Ärztekammern lohnen sich; sie bieten Hilfe an.