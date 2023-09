Blick von außen: Willkommen in der Olaf-Scholz-Ära des Westens

Von: Foreign Policy

Der deutsche Bundeskanzler repräsentiert - im Guten wie im Schlechten - die Zukunft der progressiven Politik, findet Autor John Kampfner.

„Denken Sie an Fußball“: Kanzler Olaf Scholz agiert eher als „Schiedsrichter“ denn als Mannschaftskapitän, findet Autor John Kampfner.

Dennoch sieht der britische Journalist und Autor eine Art „Scholz-Ära“ nicht nur in Deutschland heraufdämmern. Warum, das erklärt er in diesem Essay.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 25. August 2023 das Magazin Foreign Policy.

London/Washington, D.C. - Es mag eine leichte Übertreibung sein zu sagen, dass die Zukunft der progressiven Politik in Europa auf den Schultern eines Mannes ruht. Es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass dieser Mann nur wenige Merkmale eines potenziellen Retters aufweist.

Olaf Scholz trat sein Amt als neunter Bundeskanzler der Nachkriegszeit im Dezember 2021 an - indem er so wenig wie möglich von sich hören ließ. Im Wahlkampf sah er zu, wie seine beiden Konkurrenten von der konservativen CDU und den Grünen immer wieder in Schwierigkeiten gerieten.

Der Mann, der spurlos verschwunden war, stand dann vor der Aufgabe, eine Koalition zusammenzuschustern, ein regelmäßiges Ritual in der deutschen Politik, nur dass er diesmal ein Bündnis aus nicht zwei, sondern drei Parteien schmieden musste - seinen eigenen Sozialdemokraten, den Grünen und der liberalen Partei, den Freien Demokraten (FDP). Das Regierungsprogramm mit dem wenig galanten Titel „Den Fortschritt wagen“ erlaubte es jeder Partei, sich ein paar ihrer Ziele herauszupicken. Deutschland würde die Dekarbonisierung seiner Wirtschaft beschleunigen, die Lebenschancen für Benachteiligte verbessern und einen strikten Haushalt einhalten. Und in einem Punkt waren sich alle einig: Deutschland würde die Digitalisierung seiner analogen Wirtschaft vorantreiben - angesichts von Bargeldzahlungen und Breitbandgeschwindigkeiten, die langsamer sind als in Albanien.

Scholz ist kein „John Wayne“ - aber die Zeitenwende-Rede meisterte er mit Bravour

So weit, so vernünftig - und realisierbar. In gewisser Hinsicht scheinen die Ziele minimalistisch zu sein, und doch stehen sie im Gegensatz zu dem grassierenden rechtsgerichteten Autoritarismus, der weite Teile Europas heimsucht. Er findet sich in den konservativen Mainstream-Parteien wie in Großbritannien oder in alternativen Gruppierungen wie in Polen, Frankreich, Italien und Spanien, ganz zu schweigen von der allgegenwärtigen feindseligen Kraft, die Ungarn darstellt. Einfach nur gewöhnlich zu sein, ist schon eine Leistung.

Dann kam der Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine am 24. Februar 2022, der jahrzehntelang gültige Vorstellungen in Deutschland auf den Kopf stellte. Mit seiner Zeitenwende-Rede drei Tage später signalisierte Scholz, dass sich sein Land zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in einen militärischen Akteur verwandelt.

Er hat den Tag mit Bravour gemeistert. Er bereitete seine Rede heimlich und in aller Eile vor und informierte seine Koalitionspartner erst Stunden vor seinem Auftritt vor dem Parlament. Die Abgeordneten waren fassungslos, applaudierten ihm aber. Die Wähler waren schockiert, ließen aber seine Umfragewerte in die Höhe schnellen. Und in den Regierungen auf der ganzen Welt fragten sich hohe Beamte, ob sie den wahren Olaf Scholz erlebten, einen Risikofreudigen, einen Anführer aus der ersten Reihe; vielleicht war der zurückhaltende Wahlkandidat nur ein Trick, um an die Macht zu kommen.

Sie sollten schnell eines Besseren belehrt werden. Wie er selbst ohne Ironie im Juli 2023 feststellte, bevor er sich in die Sommerpause begab: „Ich bin kein John Wayne.“

Scholz‘ Deutschland wieder „kranker Mann“? Die Welt schaut genau hin

Jetzt, wo die politische Saison wieder beginnt, ist seine Koalition zerrüttet, seine Wirtschaft stottert, die Stimmung ist gereizt und die Rechtsextremen sind wieder im Aufwind. Im Ausland ist es selbstverständlich geworden, Deutschland zu verunglimpfen, und eine Publikation fragte sich, ob es zum kranken Mann Europas geworden sei. Im Gegensatz zu 1999 hat die Zeitschrift Economist ihre Schlagzeile auf der Titelseite diesmal mit einem Fragezeichen versehen.

Er hat ihre Gelassenheit unter Beschuss, ganz sicher. Aber er beherrscht den Raum nicht wie die frühere Kanzlerin. Sie war nicht überschwänglich. Sie hatte Biss, aber sie hatte mehr als das. Sie hatte ein schiefes Lächeln, mit dem sie die Menschen für sich gewinnen konnte.

Die Diskussion über Deutschland wird oft von zwei ermüdenden Klischees begleitet. Ausländer schwelgen beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten in Schadenfreude, während die Deutschen selbst ihrer Lieblingsbeschäftigung frönen, der Selbstgeißelung. Wie ich kürzlich in der Zeitung Die Welt feststellte, kann der Unterschied zwischen gesunder Selbstkritik und selbstverliebtem Gejammer gering sein.

Doch die aktuellen Probleme Deutschlands sind sehr real. Das größte von allen: Hat sein Anführer das Zeug dazu, sie zu überwinden? Der Rest der Welt - insbesondere die anderen fortschrittlichen Parteien in Europa - schaut genau hin.

Olaf Scholz: Viel Hilfe für die Ukraine, kaum Anerkennung - dafür gibt es einen Grund

Eine Antwort bietet die Ukraine-Politik: Die große Rede von Scholz hat eine Debatte über den maroden Zustand der Bundeswehr nach Jahren der Vernachlässigung und Unterfinanzierung angestoßen. Mindestens ebenso wichtig war, dass sie eine lange verzögerte Diskussion über Deutschlands Rolle in der Welt eröffnete. Inwieweit waren die Deutschen mit dem Einsatz harter Gewalt zu vertretbaren Zwecken einverstanden, nicht zuletzt zur Verteidigung der Souveränität der Ukraine?

Ein Land, das sich zuvor von den guten Absichten Russlands und der Fähigkeit, durch Engagement einen Wandel herbeizuführen, überzeugt hatte, wurde im Laufe des Jahres 2022 und bis ins Jahr 2023 hinein zum zweitgrößten Waffenlieferanten der Ukraine in Europa. Und doch erhielt Scholz kaum Anerkennung von den Ukrainern oder anderen für diesen bedeutenden Wandel.

Dafür gibt es einen einfachen Grund: den Charakter von Scholz selbst, bemerkenswert unauffällig, mit zwei miteinander verbundenen Verhaltensmerkmalen. Scholz sagt wenig und tut wenig, bis die letzte vermeintliche Hürde genommen ist, bevor er sich bewegt. Er ist auch ein Mann von scheinbar unerschütterlichem Selbstvertrauen, der keinen Grund sieht, sich zu erklären, noch weniger zu überzeugen und schon gar nicht, seine Mitmenschen zu bezirzen.

Merkel beherrschte den Raum - Scholz gilt als „Besserwisser“

Scholz hat sich bewusst als der natürliche Erbe von Angela Merkel dargestellt, obwohl er einer anderen Partei angehört. Damit hat er zu einem kleinen Teil Recht, zu einem größeren Teil Unrecht. Er hat ihre Gelassenheit unter Beschuss, ganz sicher. Aber er beherrscht den Raum nicht wie die frühere Kanzlerin. Sie war nicht überschwänglich. Sie hatte Biss, aber sie hatte mehr als das. Sie hatte ein schiefes Lächeln, mit dem sie die Menschen für sich gewinnen konnte.

Der Kanzler mit Augenklappe im Bundestag - Autor John Kampfner sieht die „Olaf-Scholz-Ära“ des Westens anbrechen. © IMAGO/Florian Gaertner

Der am häufigsten verwendete Begriff, der Scholz zugeschrieben wird, ist „Besserwisser“. Erlauben Sie diese Bemerkung: Auf dem 13. Deutschen Maschinenbaugipfel (wir sind schließlich in Deutschland) sagte er, Putin setze Energie „als Waffe“ ein: „Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde“ - und das von einem Mann, der sich völlig wohl dabei fühlte, Merkels Politik der Energieabhängigkeit von Russland zu unterstützen und dann fortzusetzen, sowohl als einfache Energiequelle für die deutsche Wirtschaft als auch als (falsches) Mittel, um Putin an die internationale Gemeinschaft zu binden.

Irgendwo in seinem Innern glaubt er, dass die anderen sich irgendwann seiner Meinung anschließen werden. Er kann es abwarten.

Scholz steht gern an der Seite: Die Diplomaten raufen sich die Haare

Seine Diplomaten raufen sich vor Frustration die Haare und flehen ihre Gesprächspartner an, dass Deutschland viel mehr tut, als ihm zugestanden wird. Frustriert beobachten sie, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron eine allzu vertraute Umarmung und überschwängliches Lob zuteilwerden lässt, obwohl Frankreich weit weniger zur Verfügung gestellt hat. Und was bekommt der deutsche Regierungschef? Einen unbeholfenen Händedruck.

Scholz selbst stört das offensichtlich wenig. Bei internationalen Gipfeltreffen scheint er sich damit zufriedenzugeben, beim offiziellen Foto der Staats- und Regierungschefs an der Seite zu stehen. Bei den Treffen der Europäischen Union scheint er gerne den Kopf hinhalten zu müssen, wenn er eine bestimmte Initiative ablehnt. Er sitzt zusammengekauert in seinem Stuhl und überlässt es seinen Untergebenen, seinen Standpunkt zu rechtfertigen.

Die Weigerung oder Unfähigkeit von Scholz, eine Führungsrolle zu übernehmen, wird von den Verbündeten geachtet. Ihrer Ansicht nach kommt es nicht auf Charisma, sondern auf die Umsetzung an. Die Amerikaner und die NATO haben ihm viel Spielraum gelassen.

Scholz‘ innenpolitischer Ansatz? Denken Sie an Fußball

Um seinen Ansatz in der Innenpolitik zu verstehen, denken Sie an Fußball. Seine Koalition ist von offener Feindseligkeit zerrissen. Die FDP ist mehr noch als die anderen Parteien dem Konzept der sogenannten schwarzen Null, einem ausgeglichenen Haushalt, verhaftet. Sie ist auch ein glühender Verfechter der Automobilindustrie und skeptisch gegenüber einer Reihe von Klima-Initiativen.

Die Grünen, die bei der Wahl 2021 mehr Stimmen erhielten als die FDP, haben in den 20 Monaten der Koalition am schlechtesten abgeschnitten. Der einstige Goldjunge, Wirtschaftsminister Robert Habeck, musste wegen eines unpopulären Gesetzes zum Verbot neuer Öl- und Gasheizungen einen Absturz seiner Umfragewerte hinnehmen. In den letzten Wochen kam es zu einem öffentlichen Streit zwischen der grünen Familienministerin Lisa Paus und dem Finanzminister (und FDP-Chef) Christian Lindner. Paus wollte eine Erhöhung des Kindergeldes. Als sie diese nicht bekam, blockierte sie Lindners Pläne zur Senkung der Unternehmenssteuer.

Die ganze Zeit über hält sich Scholz zurück und gibt Anlass zu der Metapher, dass er nicht der Kapitän der Fußballmannschaft ist, sondern der Schiedsrichter. Damit gewinnt er zwar meist das Einzelspiel, lässt aber seine Koalitionspartner - und Wähler - kalt, weil sie nicht wissen, wofür er wirklich steht, was ihm wichtig ist.

Auch Merz schwächelt, die AfD ist die eigentliche Nutznießerin

Die wichtigste Oppositionspartei, die Christlich-Demokratische Union - die Partei von Merkel, Helmut Kohl und Konrad Adenauer - liegt in den Umfragen vorn, aber bei weitem nicht so weit, wie sie sollte. Ihr derzeitiger Vorsitzender, Friedrich Merz, ist die Zielscheibe von mindestens so vielen Witzen wie jeder andere Politiker.

Der eigentliche Nutznießer ist die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD), die jetzt vor den Sozialdemokraten von Scholz und weit vor den kleineren Koalitionsparteien liegt. Es wird erwartet, dass sie bei einer Reihe von Regionalwahlen in den nächsten 12 Monaten, insbesondere im ehemals kommunistischen Osten, die stärkste Kraft werden wird. Die etablierten Parteien beharren weiterhin darauf, dass sie niemals eine Koalition mit der AfD eingehen werden. Die Zeit wird zeigen, ob diese Position Bestand hat. Die Partei könnte auch bei den Europawahlen im kommenden Mai alarmierend gut abschneiden und dem sogenannten populistischen Trend folgen, der weite Teile des Kontinents erfasst hat. Dies wiederum birgt die Gefahr, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine untergraben wird.

Inmitten der Düsternis gibt es möglicherweise eine andere Geschichte zu erzählen. Deutschland ist nach wie vor auf dem Weg, bis 2030 80 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Energien zu gewinnen - einer der Schwerpunkte der Grünen, der nicht in Frage gestellt wurde. Es hat sich mit lobenswerter Geschwindigkeit von russischem Öl und Gas getrennt. Obwohl das 2-Prozent-Ziel für die Verteidigungsausgaben (zu dem sich alle NATO-Länder 2014 verpflichtet haben und das selbst 18 Monate nach Putins Invasion in der Ukraine nur wenige Länder umgesetzt haben) nur langsam erreicht werden kann, macht Deutschland erste Fortschritte. Der allgemeine Wandel der außenpolitischen Perspektiven ist ein Generationenwechsel. Und während der Internationale Währungsfonds und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung den Deutschen ein schlechtes Zeugnis ausstellen, erwarten viele Ökonomen, dass das Land bis 2025 den Turnaround schafft. Das tut es immer.

Scholz als Vorbild? Keir Starmer in Großbritannien baut enge Bindungen auf

Ist es möglich, ein inkrementeller Revolutionär zu sein? Die Drei-Parteien-Koalition hat noch nicht einmal die Hälfte ihrer Laufzeit erreicht (vorausgesetzt, sie zerbricht nicht, wofür es wenig Anzeichen gibt). Sie könnte viel erreichen, wenn sie sich wieder auf die selbst gesteckten Kernziele (wie die Beschleunigung der Digitalisierung) konzentrieren und einen Weg finden würde, ihre Differenzen weniger verbissen auszutragen.

Es sei daran erinnert, dass Deutschland nach wie vor ein Ausreißer ist, wenn es darum geht, eine lebendige Regierung der Mitte oder auch nur am Rande der linken Mitte zu haben. Es gibt nicht viele europäische Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Deshalb hat der britische Oppositionsführer Keir Starmer besonders enge Beziehungen zu Scholz aufgebaut. Meinungsumfragen zufolge wird Starmer die britischen Parlamentswahlen im nächsten Jahr gewinnen, aber da die Labour-Partei in der Vergangenheit bei Wahlen versagt hat, hat er den Ansatz von Scholz übernommen und angepasst, um an die Macht zu kommen und sie zu behalten, komme was wolle.

Scholz scheint zuversichtlich, dass er sich noch durchsetzen kann. Die Verzagtheit der politischen Klasse in Berlin ist übertrieben und wird sich mit der Zeit legen. Die Popularität der AfD hat die Tendenz, zu schwanken. Aber um ihren einfachen Parolen die Stirn zu bieten, bedarf es eines weitaus größeren politischen Mutes und einer dynamischeren Führung, als Scholz sie bisher gezeigt hat.

Das wird ihm nicht leichtfallen. Er hat es bisher einmal gezeigt, während seiner Zeitenwende-Rede, wenn auch nur kurz. Wenn seine verbleibende Amtszeit ein Erfolg werden soll und wenn fortschrittliche Politik in Europas größter Volkswirtschaft überleben, geschweige denn gedeihen soll, wird er sie wiederfinden müssen.

Willkommen in der Olaf-Scholz-Ära des Westens.

Zum Autor Der britische Journalist John Kampfner ist der Autor des Buches Warum die Deutschen es besser machen: Notes from a Grown-Up Country.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

