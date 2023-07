Sommer-Pressekonferenz: Scholz stellt sich heiklen Fragen zur Ehe und zum Tempolimit

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse. Koalitionsquerelen, AfD-Umfragehoch, Ukraine-Krieg – all das dürfte Thema sein. Der News-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in Berlin vor Journalistinnen und Journalisten

Bei Bürgerdialog: Scholz äußert sich zu Tempolimit und Klingbeils Ehegattensplitting-Vorschlag

Update vom 14. Juli, 11.40 Uhr: Die Nato laut Scholz trotz einer engeren Zusammenarbeit mit asiatischen Partner ein transatlantisches Bündnis bleiben. Man werde die Zusammenarbeit mit Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland aber weiter vertiefen, sagt er mit Blick auf die Debatte einer möglichen Nato-Erweiterung. Deutsche Unternehmen werden indes auch mit der China-Strategie der Regierung weiter in der Volksrepublik investieren und dorthin exportieren. In einigen Bereichen, etwa bei Fragen der Sicherheit, werde die Regierung aber genauer hinschauen.

Update vom 14. Juli, 11.30 Uhr: Der Ampel-Kompromiss zum regierungsintern lange umstrittenen Heizungsgesetz bringt Deutschland Scholz zufolge nach vorne. Es sei eine gute Lösung. Wichtig sei insbesondere gewesen, Vorgaben zum Heizungsaustausch mit einer verbindlichen Wärmeplanung in den Kommunen zu verbinden.

Update vom 14. Juli, 11.25 Uhr: Scholz sieht die Gründe für den Höhenflug der AfD in Deutschland und rechtspopulistischer Parteien in Europa in einer Verunsicherung bei Menschen über die Zukunft sowie fehlenden Respekt etwa für nicht-akademische Berufe. „Das Dritte, was wir brauchen, ist Gelassenheit im Umgang miteinander“, fügt er hinzu. Er sei zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden werde als bei der letzten. Damals waren es 10,3 Prozent.

Update vom 14. Juli, 11.20 Uhr: 17 Milliarden Euro seien für Waffenlieferungen bis 2027 zugesagt worden – „mindestens“ zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung. „Wir können anders als früher davon ausgehen, dass das auch erreicht wird“, sagte Scholz.

Update vom 14. Juli, 11.15 Uhr: Die Ampel-Regierung hat nach Angaben von Scholz bereits alle Gesetze auf den Weg gebracht, um das Ziel zu erreichen, 2030 80 Prozent Ökostrom zu produzieren.

Update vom 14. Juli, 11.10 Uhr: Kanzler Scholz ist inzwischen vor die Berliner Presse getreten.

416716411.jpg © Michael Kappeler/dpa

Scholz tritt vor die Presse: Koalitions-Ärger wird ein Hauptthema sein

Erstmeldung: Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz wird sich am Freitag (14. Juli) kurz vor seinem Urlaub den Fragen der Journalistinnen und Journalisten in der Hauptstadt stellen. In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik, die um 11 Uhr startet, dürfte es unter anderem um die Turbulenzen der letzten Wochen in der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP gehen.

Darüber hinaus dürfte neben dem Ukraine-Krieg auch der am Mittwoch (12. Juli) beendete Nato-Gipfel im litauischen Vilnius eine Rolle spielen. Scholz wird Anfang kommender Woche noch am EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel teilnehmen und dann Urlaub im europäischen Ausland machen. Der Urlaubsort wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Vor Sommer-Pressekonferenz: Scholz spricht über Ehegattensplitting und Tempolimit

Zuvor hatte Scholz den Vorstoß seines Parteivorsitzenden Lars Klingbeil für eine Abschaffung des Ehegattensplittings relativiert. Das Ehegattensplitting sei Gesetzeslage in Deutschland, aber es gebe „natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar Hunderttausend Euro im Jahr verdienen“, sagte der Kanzler am Donnerstagabend (13. Juli) bei einem Bürgerdialog im bayerischen Füssen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

„Aber für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft. Das glaube ich, ist zur Einordnung der Diskussion immer ganz wichtig“, fügte er hinzu.

Weiter äußerte sich der 65-Jährige zum Tempolimit und erklärte, dass es dafür derzeit „keine Gesetzgebungsmehrheit“ gebe. Er habe das Thema zwar in seinem Wahlprogramm gehabt, „aber das reicht ja nicht“. Hintergrund ist, dass in der Koalition ein Tempolimit von der FDP abgelehnt wird. (nak/dpa/Reuters)