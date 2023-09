„Großes Russland“: Papst muss sich in der Ukraine offene Kritik anhören - „Schmerzhaft“

Eine Gruppe von Bischöfen aus der Ukraine kommt mit Papst Franziskus zusammen. Dabei kritisieren sie den Pontifex wegen seiner Äußerungen zu Russland.

Vatikanstadt – Die griechisch-katholischen Bischöfe der Ukraine haben Papst Franziskus hart kritisiert. Grund waren dessen umstrittene Aussagen über Russland, die dem ukrainischen Volk „Schmerzen“ bereiteten. Ende August hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Videoschalte mit russischen katholischen Jugendlichen in St. Petersburg das imperiale Russland gelobt.

Zudem erinnerte der Papst die jungen Leute damals an das „große Russland der Heiligen, der Könige, des großen Russlands von Peter dem Großen und Katharina II.“ Zum Schluss sagte er: „Gebt dieses Erbe niemals auf. Ihr seid die Erben der großen Mutter Russlands.“ Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine gab es entsetzte Reaktionen. In der Ukraine warf man Franziskus „imperialistische Propaganda“ vor.

Zeigt Papst Franziskus Verständnis für Russland?

Aus diesem Grund trugen die ukrainischen Bischöfe ihre Beschwerden über die diplomatische Neutralität des Vatikans im Ukraine-Krieg an den Heiligen Stuhl heran. Darüber hinaus kritisierten sie den 86-Jährigen, weil er zwar nach ihrer Zählung 227 Mal seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ausdruck gebracht hat, sich aber weigert, die Verbrechen Russlands und des russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Namen zu nennen.

In seinen öffentlichen Auftritten erinnert der Pontifex in der Tat regelmäßig an das Leid der Menschen in der Ukraine. Russland als Aggressor nennt er bei solchen Gelegenheiten aber nicht direkt, was ihn früh Sympathien in der Ukraine gekostet hat.

Papst bedauert Äußerungen über Russland

Laut Vatikan-Erklärung hat der Papst bei dem Gespräch mit den ukrainischen Bischöfen auf das verwiesen, was er schon auf dem Rückflug von der Mongolei vor der Presse gesagt hatte. Bei dieser Gelegenheit hatte er sinngemäß betont, er habe lediglich die Botschaft an die jungen Menschen in Russland aussenden wollen, sich ihres Erbes bewusst zu sein.

Niemals habe er den Imperialismus gemeint, sondern etwa die russische Literatur und Musik. Denn Kultur wird nach Franziskus‘ Worten nicht imperialistisch weitergegeben, sondern immer im Dialog. „Ich sprach vom großen Russland nicht im geografischen Sinn, sondern kulturell.“ Das daraus entstandene Missverständnis hatte er ausdrücklich bedauert.

Papst will verschleppte ukrainische Kinder zurückholen

Kardinalstaatssekretär Pietro Paroli erinnerte an die konstanten Appelle des Papstes für die Ukraine seit Ausbruch des Krieges im

Februar 2022 und an die zahlreichen Hilfslieferungen aus dem Vatikan. Angesichts dessen „wäre es ungerecht, an der Zuneigung des Papstes für das ukrainische Volk zu zweifeln“. Weiter erklärte Parolin, die Bemühungen des Pontifex, die Tragödie des Krieges zu beenden, würden „nicht immer verstanden und geschätzt“. Es gehe Franziskus aber darum, durch Verhandlungen einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern.

Der Pontifex setzte sich zudem für die Heimkehr der ukrainischen Kinder aus Russland ein, die russische Soldaten aus dem Kriegsland verschleppt hatten. Parolin kündigte an, es werde auf Anregung von Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk demnächst ein kirchliches Expertentreffen zur Frage der Kriegsursachen geben. Dabei werde es auch um legitime

Selbstverteidigung und um die Pflicht von Christen zur Eindämmung des Krieges gehen. (erpe/KNA)