Nach tödlicher Attacke auf kurdisches Zentrum in Paris: Proteste in ganz Europa - auch in Bayern

Von: Kathrin Reikowski

Paris: Schüsse in einem kurdischen Kulturzentrum, drei Menschen starben, es gibt Verletzte. Festgenomen wurde ein Mann, der möglicherweise aus rassistischen Motiven schoss. Der News-Ticker.

Mutmaßlicher Täter : 69-jähriger Lokführer soll unter gerichtlicher Aufsicht gestanden haben.

: 69-jähriger Lokführer soll unter gerichtlicher Aufsicht gestanden haben. Proteste nach dem Anschlag : Demonstranten und Polizei geraten unweit des Tatorts aneinander.

nach dem : Demonstranten und Polizei geraten unweit des Tatorts aneinander. Polizei fasst Verdächtigen : Ein 69-Jähriger mit rassistischen Motiven soll die Tat begangen haben.

fasst : Ein 69-Jähriger mit rassistischen Motiven soll die Tat begangen haben. Dieser News-Ticker zur Bluttat in Paris mit drei Toten in einem kurdischen Kulturzentrum wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 23. Dezember, 22.52 Uhr: Laurent Nuñez, der Chef der Pariser Polizei, will sich am Samstag mit Vertretern der kurdischen Gemeinde in Paris treffen. Damit geht er auf Forderungen des demokratischen kurdischen Rates in Frankreich, CDKF, ein. Ein Vertreter hatte gefordert, dass bei der Ermittlungsarbeit eine mögliche Mitwirkung des türkischen Geheimdienstes nicht ignoriert werden dürfe und ein Treffen mit der Polizei angesprochen.

Unterdessen wollen sich in der Nacht auf Samstag auch Mitglieder kurdischer Gemeinden aus Deutschland auf den Weg nach Paris machen. In den sozialen Netzwerken wurden Abfahrtszeiten von Bussen aus mehreren deutschen Städten veröffentlicht.

Paris: US-Außenminister Blinken kondoliert nach den tödlichen Schüssen

Update vom 23. Dezember, 21.59 Uhr: „Mein tief empfundenes Beileid an die Opfer des Anschlags auf das kurdische Kulturzentrum in Paris“, schreibt auch US-Außenminister Anthony Blinken auf Twitter. „In Gedanken bin ich bei den Mitgliedern der kurdischen Community und dem Volk Frankreichs.“

Anschlag in Paris vom 23.12.2022: Wut in der türkischen Diaspora wegen unaufgeklärter Morde vor zehn Jahren

Update vom 23. Dezember, 21.14 Uhr: In Frankreich ist es am Abend nach den tödlichen Schüssen auf Menschen in einem kurdischen Kulturzentrum zu Protesten in Paris und Marseille gekommen. Nach Informationen von Le Monde wurden neun Menschen in Gewahrsam genommen.

Die Wut aus Teilen der kurdischen Diaspora rührt auch daher, dass im Januar 2013 im gleichen Pariser Arrondissement drei kurdische Aktivistinnen getötet wurden. Am 9. Januar 2013 waren drei kurdische Aktivistinnen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im selben Viertel ermordet worden. Den bis heute andauernden Ermittlungen der französischen Justiz zufolge waren Mitglieder des türkischen Geheimdienstes an der Tat beteiligt, es gibt jedoch keine Erkenntnisse zu mutmaßlichen Auftraggebern. Ein Vertreter der kurdischen Gemeinde in Frankreich sprach auch im Zusammenhang mit dem Attentat vom Freitag von einem möglichen „Terroranschlag“, hinter dem die Türkei zu vermuten sei. Auch Innenminister Darmanin erwähnte die zeitliche Nähe der Tat zum zehnten Jahrestag eines Dreifachmordes an kurdischen Aktivistinnen.

Bei einer Kundgebung in München sprach ein Redner davon, dass sich die kurdische Community von den Morden in Paris nicht einschüchtern lassen werde. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde eine Aktivistin der kurdischen Frauenbewegung am Freitag getötet, ebenso wie ein kurdischer Sänger, der wegen Verfolgung in der Türkei in Paris Asyl beantragt hatte.

Nach dem Attentat in Paris protestiert die kurdische Diaspora europaweit

Update vom 23. Dezember, 20.06 Uhr: Die kurdische Diaspora ist europaweit gut vernetzt. Nach dem Anschlag auf den Sitz eines kurdischen Dachverbands in Paris kam es in den sozialen Netzwerken zu Protestaufrufen in mehreren europäischen Städten, darunter Wien, Athen, Bern, Frankfurt, Hamburg und Berlin. In Deutschland scheinen die Proteste - anders als in Frankreich - sehr friedlich geblieben zu sein.

Die Berliner Polizei spricht gegenüber Merkur.de von einer spontan angekündigten Demonstration am Pariser Platz. Sie sei friedlich verlaufen und bereits wieder beendet. Auch in den sozialen Netzwerken werden Bilder von Protesten geteilt, auf denen sich Menschen in Solidarität mit den Opfern von Paris zu versammeln scheinen. In den einzelnen Fällen ist aber nicht zu klären, ob die Proteste vom heutigen Abend stammen.

Anschlag in Paris: Olaf Scholz (SPD) richtet Worte an Hinterbliebene

Update vom 23. Dezember, 19.50 Uhr: Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) meldet sich nach dem Angriff auf ein kurdisches Kulturzentrum in Paris zu Wort und drückt sein Mitgefühl aus. „Eine schlimme Tat, die heute Paris und Frankreich erschüttert hat“, twitterte der SPD-Politiker am Freitagabend auf Deutsch und Französisch. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“

Update vom 23. Dezember, 19.29 Uhr: Der Verdächtige im Pariser Anschlag auf ein kurdisches Zentrum hat im vergangenen Jahr ein Zeltlager von Migranten angegriffen - mit einem Säbel, wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete. Der Mann habe dort mehrere Menschen verletzt. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Mann sei wegen zwei versuchter Tötungen bekannt.

Wie die ARD berichtet, ist in den sozialen Medien in Frankreich eine Debatte darüber entbrannt, ob rechte politische Parteien in Frankreich derartige Gewaltfälle anheizen.

Pariser Anschlag 23. Dezember 2022: Tödliche Schüsse treffen Dachverband kurdischer Vereine

Update vom 23. Dezember, 19.13 Uhr: Die tödlichen Schüsse in und vor einem kurdischen Kulturzentrum in Paris haben die Niederlassung des demokratischen kurdischen Rats in Frankreich (CDK-F) getroffen. Dabei handelt es sich um einen Dachverband von 24 kurdischen Vereinen. Wie der CDK-F am Freitag mitteilte, seien die drei Todesopfer kurdische Aktivisten gewesen, ebenso wie drei Verletzte.

Frankreich will nun kurdische Treffpunkte schützen. Landesweit sollten durchgehend Wachen an Versammlungsorten der kurdischen Gemeinde aufgestellt werden, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Freitag. Auch türkische diplomatische Vertretungen im Land sollten geschützt werden, um Gegenangriffe zu verhindern.

Paris: Staatsanwaltschaft gibt Details zu Täter bekannt - er stand wohl unter gerichtlicher Aufsicht

Update vom 23. Dezember, 18.54 Uhr: Zum mutmaßlichen Täter gibt die Pariser Staatsanwaltschaft am Freitagabend bekannt, dass es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh sei, den festgenommenen 69-Jährigen als einer extremistischen ideologischen Bewegung zugehörig zu beschreiben. Dies schreibt Le Monde. Der Mann sei im Jahr 2017 wegen eines Verbrechens aus rassistischen Motiven zu sechs Monaten Haft verurteilt gewesen. Offenbar war der Mann laut der Pressemitteilung erst vor wenigen Tagen aus der Untersuchungshaft nach einem „Verbrechen mit Vorsatz und rassistischer Natur und Sachbeschädigung“ entlassen worden und stand unter gerichtlicher Aufsicht. Ihm war es demnach auch verboten, Waffen zu besitzen. Nach ARD-Informationen hatte der Mann im Dezember 2021 ein Flüchtlingslager angegriffen.

Paris: Macron und Baerbock äußern sich auf Twitter nach dem Tod von drei Kurden in Paris

Update vom 23. Dezember, 18.32 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron twittert nach dem Anschlag auf ein kurdisches Kulturzentrum: „Die Kurden Frankreichs waren das Ziel eines abscheulichen Angriffs im Herzen von Paris. Gedanken an die Opfer, an die Menschen, die um ihr Leben kämpfen, an ihre Familien und Angehörigen. Anerkennung an unsere Strafverfolgungsbehörden für ihren Mut und ihre Gelassenheit.“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schreibt auf Twitter kurz: „Hass darf niemals gewinnen.“ #Paris

Paris: Aufruf zu europaweiten Protesten nach Anschlag auf kurdisches Kulturzentrum in Paris

Update vom 23. Dezember, 18.19 Uhr: Nach dem Tod von drei „kurdischen Aktivisten“ (einer Frau und zwei Männern, wie Le Monde schreibt) wird europaweit zu Protesten aufgerufen. Ab 17 Uhr wollten Aktivisten und Aktivistinnen und Sympathisanten unter anderem in Berlin, Bern, Dresden und Hamburg auf die Straße gehen.

Nach Informationen der Bundeszentrale für Politische Bildung lebten im Jahr 2017 etwa eineinhalb Millionen Menschen kurdischer Abstammung. Die Zahl dürfte durch Kriege und politische Unruhen in Herkunftsländern wie Syrien, Irak oder Türkei seither noch gewachsen sein. Sie haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten und definieren sich teilweise über ihre Sprache und ethnische Zugehörigkeit. Politische Aktivisten, vor allem aus der Türkei, machen sich demnach stark gegen staatliche Unterdrückung von Kurdinnen und Kurden in der Türkei und anderen Herkunftsstaaten, mit Protesten meist friedlicher Art. Deutschland gilt als Knotenpunkt für kurdischen Aktivismus.

Paris: Nach Anschlag auf kurdisches Kulturzentrum kommt es zu teils gewalttätigen Protesten

Update vom 23. Dezember, 17.52 Uhr: Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf ein kurdisches Kulturzentrum in Paris kam es zu Demonstrationen in der französischen Hauptstadt. Kevin Vacher, Politikwissenschaftler und politischer Aktivist, twittert, dass die Demonstranten von der Polizei mit Gewalt davon abgehalten worden sein sollen, sich an einem friedlichen Protestmarsch zu beteiligen.

Ein Mitglied der kurdischen Gemeinde schwenkt eine Fahne der kurdischen Kommunisten, während er vor einer brennenden Barrikade steht. Bei Schüssen in einem kurdischen Kulturzentrum und in Geschäften hat ein Angreifer drei Menschen tödlich verletzt. Drei weitere Menschen erlitten Verletzungen. © picture alliance/dpa/AP | Lewis Joly

Laut der Pariser Zeitung Le Monde eskalierten die Proteste nachdem der französische Innenministers Darmanin in der Nähe zur Presse gesprochen hatte. Demnach wurde auf die Ordnungskräfte mit Steinen geworfen, mindestens elf Polizisten sollen dabei verletzt worden sein. Das Kulturzentrum befindet sich in der Rue du Faubourg Saint Dénis. Auch in Deutschland gab es im sozialen Netzwerk Twitter Aufrufe zu Demonstrationen.

Schüsse in Paris: Französischer Innenminister Gérald Darmanin am Tatort

Update vom 23. Dezember, 17.45 Uhr: Ein fremdenfeindlicher Mehrfachmord hat Paris am Tag vor Heiligabend erschüttert. Ein zuvor wegen rassistischer Gewalt angeklagter Franzose erschoss in der Nähe eines Kurdenzentrums drei Menschen und verletzt drei weitere. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Nach Aussagen von Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Tatort habe der Täter „offensichtlich Ausländer angreifen wollen“. Darmanin erwähnte die zeitliche Nähe der Tat zum zehnten Jahrestag eines Dreifachmordes an kurdischen Aktivistinnen. Er betonte aber, dass das genaue Motiv des Einzeltäters nicht bekannt sei. Es sei auch noch offen, ob der Mann Verbindungen zur ultrarechten Szene habe.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 69 Jahre alten Franzosen, einen ehemaligen Lokführer. Er soll vor etwa einem Jahr in Paris zwei Migranten mit einem Säbel verletzt und Zelte zerschnitten haben. Er war deswegen in Untersuchungshaft, aus der er erst vor elf Tagen entlassen worden war. Auf der Liste von Gefährdern des Inlandsgeheimdienstes stehe er nicht.

Nach Angaben einer kurdischen Vereinigung in Frankreich handelt es sich bei den Toten um kurdische Aktivisten, unter ihnen eine junge Frau und ein Musiker, berichtet AFP.

Update vom 23. Dezember, 16.28 Uhr: Nach den Schüssen in Paris auf ein Kurdenzentrum hat Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne auf Twitter Angehörigen der Opfer ihre Unterstützung ausgesprochen. Die Tat nannte sie „widerlich“. Auch Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb, all seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. Darmanin soll noch am Nachmittag am Tatort eintreffen.

Update vom 23. Dezember, 15.34 Uhr: Die Bluttat in Paris mit Toten und Verletzten trägt für die Bürgermeisterin die Handschrift eines Rechtsextremisten. „Die kurdische Gemeinschaft und durch sie alle Pariser wurden durch diese Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden, ins Visier genommen“, schrieb Anne Hidalgo auf Twitter.

Einsatzkräfte riegeln nach den Schüssen in Paris den Tatort ab. © IMAGO / PanoramiC

„Die Kurden, wo auch immer sie leben, müssen in Frieden und Sicherheit leben können. Mehr denn je steht Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite“, schrieb sie weiter. Laut der Stadtteilbürgermeisterin Alexandra Cordebard eröffnete der festgenommene Mann in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie einem gegenüberliegenden Restaurant und einem Friseursalon das Feuer.

Schüsse in Paris: Verdächtiger soll Polizei bekannt gewesen sein

Update vom 23. Dezember, 14.40 Uhr: Wie der Sender France Info unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, ist der Verdächtige wegen zwei versuchter Tötungen bekannt. Die Zeitung Le Parisien schreibt, dass der Franzose im vergangenen Jahr mit einem Säbel auf ein Migrantenlager losging und dort mehrere Menschen verletzte. Der Mann sei erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis gekommen und habe sich unter Justizaufsicht befunden.

Update vom 23. Dezember, 14.20 Uhr: Bei den Schüssen in Frankreichs Hauptstadt Paris ist ein weiterer Mensch ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Paris bestätigte ein drittes Todesopfer. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 69 Jahre alten Franzosen, der wegen zweier früherer Mordversuche der Polizei bekannt gewesen sei, hieß es in Polizeikreisen. Er war der Polizei wegen zwei Mordversuchen bekannt. Vor etwa einem Jahr soll er in Paris mit einem Messer mindestens zwei Migranten verletzt und mehrere Zelte von Migranten zerstört haben, sagte die Staatsanwältin. Ermittelt wurde unter anderem wegen eines rassistischen Motivs.

Nach der Bluttat: Feuerwehrsanitäter bringen eine Trage für die Opfer zum Tatort. © Lewis Joly/AP/dpa

Er stehe nicht auf der Gefährderliste des Geheimdienstes. Laut Bezirksbürgermeisterin Alexandra Cordebard wurde der Mann verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Tote in Paris: Ermittlungen wegen Mordes und schwerer Gewalttat

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und schwerer Gewalt. Zuständig ist zunächst die Justizpolizei, nicht die Terrorstaatsanwaltschaft. „Ich habe zwei Polizisten in einen Frisörsalon gehen sehen, wo zwei Menschen am Boden lagen, sie waren an den Beinen verletzt“, sagte ein Anwohner. „Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik“, sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP.

„Wir haben einen alten weißen Mann gesehen, der in das Kurdenzentrum ging und dort feuerte“, sagte Romain, Chef eines nahe gelegenen Restaurants. Der Mann sei danach in einen benachbarten Frisörsalon gegangen. „Wir haben uns mit den Angestellten im Restaurant in Sicherheit gebracht“, ergänzte er.

Das in Berlin ansässige Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, das nach eigenen Angaben Kontakt zu dem Pariser Kurdenzentrum hat, in dessen Nähe sich die Bluttat ereignete, erklärte, in Paris gehe man von einem „gezielten Angriff auf die kurdische Community“ aus.

Bluttat in Paris: Polizei und Einsatzkräfte sichern den Tatort. © Thomas Samson/AFP

Bluttat in Paris: 69-Jähriger als Verdächtiger festgenommen

Update vom 23. Dezember, 13.10 Uhr: Mittlerweile wird das Alter des festgenommenen Verdächtigen mit 69 Jahren angegeben. Emmanuel Grégoire, der für die Pariser Bürgermeisterin arbeitet, dankte den Sicherheitskräften für ihren raschen Einsatz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Zeugen des Anschlags. Die Stadtteilbürgermeisterin wolle sich an den Ort des Vorfalls begeben.

Erstmeldung vom 23. Dezember - Paris - Im Zentrum von Paris sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein Mann um die 60 sei festgenommen worden, hieß es am Freitag in Polizeikreisen. „Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik“, sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend um die Rue d‘Enghien im 10. Arrondissement zu meiden. Es bestehe jedoch keine Gefahr mehr.

Schüsse in Paris: Staatsanwaltschaft berichtet von zwei Todesopfern

Wie die Nachrichtenagentur AFP weiter unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, gibt es mindestens zwei Todesopfer und vier verletzte Personen. Zwei davon sollen aktuell in Lebensgefahr schweben. Es handelt sich um eine kleine Straße mit vielen Restaurants, nicht weit von den Großen Boulevards mit ihren bekannten Kaufhäusern. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Frankreich steht immer wieder wegen Bluttaten in den Schlagzeilen. Im Oktober 2020 etwa war in Nizza eine Frau in einer Kirche mit einem Messer enthauptet worden. Die Täter hatten aus islamistischen Motiven gehandelt.