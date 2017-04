Philipp Lahm warnt: „Deutschland darf nicht rechts werden“ 

Philipp Lahm hat eine wichtige Botschaft an alle Wahlberechtigten in Deutschland: „Deutschland darf nicht rechts werden“, sagte der FC-Bayern-Spieler. Die Rechtspopulisten dürften nicht mehr Macht bekommen.

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat sich besorgt über den Rechtspopulismus in Deutschland vor dem Hintergrund der Bundestagswahl am 24. September gezeigt. "Ich denke, was vermutlich die meisten von uns denken: dass Deutschland nicht rechts werden darf. Dass nicht die Falschen, die Populisten, mehr Macht bekommen dürfen", sagte der Spielführer von Fußball-Rekordmeister Bayern München der Welt am Sonntag.

"Wir alle haben Jahre dafür gearbeitet, dass Deutschland ein weltoffenes Land geworden ist. Wir sollten alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Wir leben hier in einer gesunden Gesellschaft. Das darf nicht verloren gehen", führte der 33-Jährige aus, der seine Profi-Laufbahn am Saisonende nach 14 Jahren beendet.

Lahm betonte, er blende das Erstarken extrem rechter Parteien in Europa nicht aus. Er sagte: „(...) die Wahlen in Holland sind das aktuellste Beispiel. Dort waren die Rechtspopulisten – Gott sei Dank – nicht so stark wie befürchtet. Aber im Frühjahr wählt Frankreich, im Herbst Deutschland. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur alle darüber nachdenken, sondern vor allem darüber sprechen.“

SID/sah