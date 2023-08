Tiroler SPÖ-Promi unter Druck - wegen Liaison mit Meloni-Politikerin

Von: Emanuel Zylla

Georg Dornauer ist SPÖ-Politiker, Alessia Ambrosi Postfaschistin aus Italien. Ihre Liebe und Karriere erfährt wegen gemeinsamer Fotos den Härtetest.

Tirol/Rom – Es ist eine Liebe unter Menschen mit mutmaßlich bemerkenswert unterschiedlichen politischen Überzeugungen: Anfang August haben der Tiroler Spitzen-Sozialdemokrat Georg Dornauer (SPÖ) und die italienische Parlamentsabgeordnete und Postfaschistin Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia) ihre Beziehung bekannt gegeben. Das erregte in der Öffentlichkeit zum einen viel Aufmerksamkeit - zum anderen aber auch Unverständnis in den eigenen Reihen. Dornauer ist nicht irgendwer in Tirol - sondern Vize-Ministerpräsient und Landespartei-Chef.

Rund zwei Wochen später machen die beiden erneut Schlagzeilen, diesmal mit pikanten Fotos eines sehr privaten Moments auf Instagram. Die Bilder zeigten am Mittwoch (15. August) ein sehr leicht bekleidetes Pärchen - am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt. Auweia.

Antifaschist aus Österreich und Postfaschistin aus Italien

Ambrosi gab ihre Liebe zu Dornauer Anfang August zuerst dem italienischen Blatt Corriere del Trentino preis: Mit den Worten „zwei Herzen vereint, zwei verschiedene Parteien“, gab sie der Zeitung fast schon eine Steilvorlage für eine Überschrift und rechtfertigte sich: „Wir sind sicherlich nicht der erste Fall, in dem Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und Vorstellungen sich verlieben.“

Trotz des selbstbewussten Statements kam diese Offenbarung offenbar erst mit vier Jahren Verspätung. Ihre Beziehung hatten Dornauer und Ambrosia nämlich seit etwa 2019 geheimgehalten, wie die hart rechte Politikerin dem Corriere del Trentino verriet. Auch Dornauer gab ein Statement ab, er zeigte sich im Gespräch mit der Austria Presse Agentur (APA) aber wesentlich defensiver und unromantischer: „Das eine ist die Politik, das andere eine private Beziehung. Ich trenne das strikt und nehme für mich in Anspruch, dass die Medien das respektieren.“

Georg Dornauer (SPÖ) ist auch in der Vergangenheit schon mit Kontroversen und negativen Schlagzeilen aufgefallen. Die veröffentlichten Urlaubsfotos mit ihm und der Trentiner postfaschistischen Abgeordneten Alessia Ambrosi sorgen nun erneut für Wirbel um den österreichischen Sozialdemokraten. © IMAGO/Isabelle Ouvrard

Das gegensätzliche Liebespaar machte es nun den Medien aber nicht unbedingt leicht, sich in Zurückhaltung zu üben. Gemeinsame Urlaubsfotos, angeblich von Ambrosi ohne die Zustimmung Dornauers auf Instagram veröffentlicht, sorgen wieder für Aufmerksamkeit.

Zu sehen ist Ambrosia kniend am Strand während Dornauer sie küsst. Beide posieren, für Strandfotos nicht ungewöhnlich, in Badekleidung. Weniger pikant ist da ein Selfie, dass die beiden wohl in einem Pool zeigt. Am Donnerstag (17. August) waren die Bilder gleichwohl nicht mehr auf dem Instagram-Profil Alessia Ambrosis zu finden.

Österreich: Fotos aus Postfaschisten-Liaison erinnern an Scharpings „Pool-Gate“

Beim Stichwort „Pool“ und „Privataufnahmen“ kommt jedoch ein anderes Ereignis in den Sinn, das die Karriere eines Spitzenpolitikers beschädigte. Im August 2001 hatte die Bunte Fotos eines prominenten deutschen Sozialdemokraten präsentiert. Sie zeigten den damaligen Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping turtelnd im Pool mit seiner späteren Ehefrau, Kristina Gräfin Pilati von Thassul zu Daxberg. Sie gelten heute als Anfang vom Ende von Scharpings politischer Karriere.

Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter, griff das Beispiel auf Twitter alias X auf: „Erinnert mich ein bisschen an Scharping, der Dornauer“, schrieb er dort und teilte die Liebesszenen von Ambrosi und Dornauer im Urlaub. Das Internet vergisst eben nicht.

„Gegen meinen Willen“: Fotos von Dornauer und Ambrosi könnten Karrieren schaden

Er sei mit dem Instagram-Post seiner Geliebten Ambrosi nicht glücklich, erklärte Dornauer der Tiroler Tageszeitung. „Diese Urlaubsfotos sind gegen meinen Willen in der Öffentlichkeit erschienen, zumal ich es auch weiterhin wie bisher halte – Politik ist Politik und privat ist privat.“ Zu mehr wollte sich Dornauer in dieser Sache nicht äußern.

Mit Kontroversen ist der Chef der Tirol-SPÖ bereits aufgefallen: Ob sexistisch empfundene Äußerungen oder ein geladenes Jagdgewehr, das bei geöffnetem Fenster auf dem Rücksitz seines Porsches lag – Dornauer kennt sich mit persönlichen Negativ-Schlagzeilen aus. (Emanuel Zylla)