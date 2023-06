Polizei rechnet mit weiteren Störungen in Leipzig

Polizei fährt Wasserwerfer zur Räumung einer Straße in Leipzig auf. © Hendrik Schmidt/dpa

Nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten rechnet die Polizei auch am Sonntag mit weiteren Störaktionen in Leipzig. Für den Abend gibt es einen neuen Demonstrationsaufruf.

Leipzig - Die Polizei rechnet mit weiteren Störaktionen in Leipzig und setzt nach den Krawallen der vergangenen Tage ihren Einsatz fort. Dabei verwies sie in einer Mitteilung auch auf einen Demonstrationsaufruf für Sonntagabend. Am Samstagabend hatte sie nach Auseinandersetzungen mit Demonstranten rund 1000 Menschen eingekesselt. Die Maßnahmen hierzu hätten bis in die Morgenstunden angedauert, hieß es: „Kurz nach 5.00 Uhr stellten die Bearbeitungstrupps die letzte Identität fest.“

Den Angaben zufolge wurden bei den Einsätzen in der Stadt etwa zwei Dutzend Polizisten verletzt, zwei von ihnen seien daraufhin nicht mehr dienstfähig gewesen. Eine genaue Zahl der Menschen, die in Gewahrsam oder festgenommen wurden, wurde nicht genannt. dpa