Flugzeug in Russland abgestürzt: Wagner-Chef Prigoschin offenbar tot

Von: Christian Stör

Teilen

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kommt laut eigenem Telegram-Kanal bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben. Der News-Ticker.

Update vom 24. August, 11.20 Uhr: Unter den geborgenen Leichen soll sich bislang noch nicht die von Jewgeni Prigoschin befinden. Oder zumindest konnte diese noch nicht identifiziert werden. Dies berichtet Al Jazeera unter Berufung auf das russische Untersuchungsteam. Allerdings sei das Handy des Wagner-Chefs zwischen den Trümmerteilen entdeckt worden.

Flugzeugabsturz in Russland: Offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod liegt nicht vor

Erstmeldung: Twer – Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen. Auf der von der Luftaufsichtsbehörde bereitgestellten Passagierliste stehen zehn Menschen. Darunter sind Prigoschin und Dmitri Utkin, der als militärischer Anführer der Wagner-Truppe gilt. Der russische Zivilschutz hat den Tod aller zehn Insassen des Flugzeugs bestätigt.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte sich erst vor kurzem angeblich aus Afrika zu Wort gemeldet. © Screenshot: Telegram/grey_zone

Eine amtliche Bestätigung oder eindeutige Belege für den Prigoschins Tod gab es bisher noch nicht. Auch eine Stellungnahme der Regierung von Präsident Wladimir Putin stand aus. Prigoschin war nach der Wagner-Revolte im Juni bei Putin in Ungnade gefallen. Es ist aber noch unklar, ob sich Prigoschin tatsächlich auf dem abgestürzten Flugzeug befand. Obwohl er auf der Passagierliste stand, ist damit nicht bewiesen, dass er wirklich an Bord war.

Ein weiteres Privatflugzeug, das Prigoschin zugeordnet wird und laut Flugdaten ebenfalls auf dem Weg nach St. Petersburg war, kehrte nach dem Absturz des ersten Flugzeugs um und landete später in Moskau.

Absturzursache des Flugzeuges noch unbekannt

Das Flugzeug war von Moskau auf dem Weg nach St. Petersburg. Der Absturzort Kuschenkino liegt im nordrussischen Gebiet Twer nahe dem Waldai-See, wo auch Putin eine Residenz hat. Augenzeugen sprachen von zwei lauten Explosionen vor dem Absturz. Die Trümmer liegen weit verteilt, was für ein Auseinanderbrechen des Flugzeugs vor dem Aufprall spricht.

Über die Ursache des Absturzes gibt es bisher aber nur Spekulationen. Auf dem mit der Wagner-Gruppe verbundenen Telegram-Kanal Grey Zone hieß es, Prigoschin sei „infolge der Handlungen von Verrätern an Russland“ ums Leben gekommen. Es war von einem Abschuss des Flugzeugs durch die Flugabwehr die Rede. Spekuliert wird auch von einer Bombe an Bord.

Rettungskräfte arbeiten am Ort des Prigoschin-Flugzeugabsturzes in Russland. © Russian Investigative Committee/Imago

Prigoschin offenbar tot: Militärblogger aus Russland spricht von Mord

„Der Mord an Prigoschin wird katastrophale Folgen haben“, schrieb der Militärjournalist Roman Saponkow auf Telegram. „Die Leute, die den Befehl gegeben haben, verstehen nichts von der Stimmung in der Armee und ihrer Moral.“ Prigoschin war wegen seiner Kritik an der regulären Armeeführung und einigen Erfolgen seiner Söldner auf dem Schlachtfeld beliebt bei Soldaten.

Der kremltreue russische Fernsehsender Zargrad stellte ebenfalls den Verdacht eines Mordkomplotts gegen Prigoschin in den Raum. Er gab aber dem ukrainischen Militärgeheimdienst die Schuld am Absturz des Flugzeugs. (cs mit Agenturen)