Russisches Staats-TV: Prigoschin wegen Geld „übergeschnappt“

Von: Christian Stör

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Rostow am Don, am Tag der Revolte. Neben ihm sitzen Generalleutnant Wladimir Aleksejew (r.) sowie der stellvertretende russische Verteidigungsminister Junus-Bek Ewkurow. © razgruzka_vagnera/Telegram/AFP

Warum zettelte Wagner-Chef Prigoschin einen Aufstand gegen Putin an? Ein russischer TV-Moderator meint, die Gründe zu kennen.

Moskau - Jewgeni Prigoschin schien zu allem entschlossen. Mitten im Ukraine-Krieg kündigte der Chef der Wagner Gruppe in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni an, mit seiner paramilitärischen Söldnertruppe auf Moskau vorzurücken, sollten Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow nicht aus ihren Ämtern entfernt werden.

Gesagt, getan: Am 24. Juni besetzten die Söldner erst mehrere Stunden lang das Hauptquartier der russischen Armee in Rostow am Don, ehe sie in Richtung Moskau marschierten. Allerdings endete der Aufstand noch am selben Abend. Prigoschin ging ins Exil nach Belarus.

Staats-TV in Russland analysiert Prigoschins Wagner-Aufstand

Warum aber hat der Wagner-Chef alle Brücken hinter sich eingerissen? Ein Moderator im russischen Staatsfernsehen glaubt, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Dmitri Kissiljow warf Prigoschin vor, nach dem Erhalt von öffentlichen Geldern in Milliardenhöhe die Bodenhaftung verloren zu haben.

„Prigoschin ist wegen hoher Geldsummen übergeschnappt“, sagte der Kreml-nahe Journalist am Sonntag (2. Juli) in seiner wöchentlichen Sendung. „Er hat geglaubt, er könne sich sowohl gegen das russische Verteidigungsministerium als auch gegen den Staat und den Präsidenten selbst auflehnen“, sagte Kissiljow, der zu den bekanntesten Gesichtern der russischen Propaganda zählt.

Name Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin Geboren 1. Juni 1961 Geburtsort Leningrad, heutiger Name: Sankt Petersburg Ehefrau Lyubow Valentinowna Prigoschina

Das Gefühl, „sich alles erlauben zu können“, sei bei Prigoschin bereits seit den Einsätzen seiner Söldnertruppe in Syrien und Afrika aufgekommen. Es habe sich „verstärkt“, nachdem Wagner-Söldner in diesem Jahr die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut eingenommen hätten, fügte er hinzu. Die Wagner Gruppe habe staatliche Mittel in Höhe von 858 Milliarden Rubel (rund 8,8 Milliarden Euro) erhalten, erklärte der Moderator - ohne Belege für die Angaben vorzulegen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte wenige Tage zuvor erstmals eingeräumt, dass die Wagner-Truppe vollständig vom russischen Saat ausgestattet worden sei. Zwischen Mai 2022 und Mai 2023 habe die Söldnergruppe mehr als 86 Milliarden Rubel vom Staat erhalten, sagte Putin.

Russischer Moderator redet Erfolge der Wagner-Gruppe klein

Prigoschin hatte freie Hand, in russischen Gefängnissen Kriminelle für seinen Söldnerdienst zu rekrutieren. Russische Abgeordnete billigten Gesetze zur Einführung längerer Haftstrafen für Kritiker von „Freiwilligengruppen“ wie Wagner. Prigoschin warf der russischen Militärführung immer wieder vor, seinen Kämpfern in der Ostukraine die Siege zu „stehlen“, und machte Moskaus „monströse Bürokratie“ für die langsamen militärischen Erfolge verantwortlich.

Am Sonntag hatte Kissiljow die Aussage, dass die Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg von allen russischen Einsatztruppen am effektivsten gewesen sei, zurückgewiesen und argumentiert, die Söldner hätten „225 Tage“ gebraucht, um Bachmut einzunehmen, während die reguläre Armee „70 Tage“ für Mariupol gebraucht habe. (cs/afp)