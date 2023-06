Prigoschin stoppt nach eigenen Angaben Vormarsch auf Moskau

Kämpfer der Söldnergruppe Wagner bewachen einen Bereich im Hauptquartier des südlichen Militärbezirks in Rostow am Don. © -/AP/dpa

Der Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat den Vormarsch seiner Truppen auf die russische Hauptstadt Moskau nach eigenen Angaben gestoppt.

Moskau (dpa)- „Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück“, sagte er in einer von seinem Pressedienst auf Telegram veröffentlichten Sprachnachricht.

Mehr Informationen in Kürze. dpa