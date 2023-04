Prokurdische Partei unterstützt Erdogan-Herausforderer

Anhänger der prokurdischen Demokratischen Volkspartei (HDP) während der Newroz-Feierlichkeiten zum Frühlingsbeginn (Archivbild). © Francisco Seco/AP/dpa

Ihre Stimmen könnten das Zünglein an der Waage sein: Die prokurdische HDP und mehrere linke Parteien kündigen an, Kilicdaroglu bei den Präsidentschaftswahlen am 14. Mai zu unterstützen.

Istanbul - Gut zwei Wochen vor den Wahlen in der Türkei haben die prokurdische HDP und mehrere linke Oppositionsparteien ihre Unterstützung für Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu erklärt.

Man werde den Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu bei „der wichtigsten Wahl“ in der türkischen Geschichte unterstützen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Man erfülle damit eine historische Aufgabe und sehe dies auch als Pflicht gegenüber zukünftigen Generationen.

Bei den Parlaments-und Präsidentenwahlen am 14. Mai zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu ab. Die prokurdische HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament. Die Stimmen aus dem kurdischen Lager könnten das Zünglein an der Waage bei den Wahlen sein.

HDP-Politiker treten wegen eines drohenden Parteiverbots unter dem Banner der Grünen Linkspartei bei den Wahlen an. Die Partei hat sich mit kleineren linken Parteien zu der sogenannten Arbeits- und Freiheitsallianz zusammengeschlossen. dpa