Aggressoren wie Putin bestrafen: Baerbock pocht auf Völkerrechtsreform

Von: Robert Wagner

Der Ukraine-Krieg stellt die internationale Politik vor neue Herausforderungen. Das Völkerrecht müsse angepasst werden, sagt die deutsche Außenministerin.

New York - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine Reform des Völkerrechts. Diese sei notwendig, um auch Angriffskriege beziehungsweise deren Urheber wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Rechenschaft ziehen zu können.

Wegen Ukraine-Krieg: Baerbock fordert Reform des Internationalen Strafgerichtshofes

„Niemand darf im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und straflos bleiben“, sagte die Grünen-Politikerin laut der Deutschen Presse-Agentur vor einer Reise nach New York. Dort will sie bei den Vereinten Nationen (UN) an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) teilnehmen und eine Rede vor dem UN-Sicherheitsrat halten.

„In den Augen der Täter ist der IStGH schon jetzt ein scharfes Schwert“, sagte Baerbock. In den Augen der Opfer sei er die Hoffnung darauf, dass ihr Leid nicht ungestraft bleibe. „Deshalb schmerzt eine Lücke in der Strafverfolgung besonders“, so die Ministerin. Bei Verbrechen der Aggression gegen „das kostbarste Gut, das wir haben: unseren Frieden“ seien die Hürden für eine Strafverfolgung noch zu hoch. Das Völkerrecht müsse den „Realitäten im 21. Jahrhundert gerecht“ werden.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, hier auf einem Bürgerdialog in Chemnitz am 14. Juli, fordert eine Verschärfung des Völkerrechts. © IMAGO/Kira Hofmann

Baerbock hatte schon im Januar vorgeschlagen, die rechtlichen Grundlagen des IStGH so zu ändern, dass auch der Tatbestand des Angriffskriegs uneingeschränkt verfolgt werden kann. So soll es ausreichen, wenn der Opferstaat einer Aggression unter die Jurisdiktion des Gerichtshofes fällt. Derzeit kann nur der UN-Sicherheitsrat den Fall des Ukraine-Krieges dem Gericht übertragen, da weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner sind. Als ständiges Mitglied hat Russland im Sicherheitsrat allerdings ein Vetorecht.

Kommt Sondertribunal für russische Führungsriege?

Baerbock unterstützt auch den Vorschlag, die russische Führungsriege per Sondertribunal für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Ein solches Tribunal soll auf ukrainischem Recht basieren. Internationale Elemente könnten ein Standort im Ausland, internationale Richter und Ankläger sowie eine unterstützende Resolution der UN-Generalversammlung sein. Die deutsche Position teilen nach Angaben der Bundesregierung die übrigen G7-Staaten sowie zahlreiche EU-Mitglieder.

Baerbock kritisierte zudem: „Die Barbarei des russischen Krieges zeigt sich vor allem in dem Schicksal der vielen tausend Kinder, die aus der Ukraine nach Russland verschleppt wurden.“ Ihnen nehme Russland nicht nur die Kindheit, sondern auch Zukunft und Identität. Nach ukrainischen Angaben wurden annähernd 20 000 Kinder durch russische Behörden deportiert.

Internationaler Strafgerichtshof ermittelt seit Februar 2022 gegen Russland

Der IStGH hatte deshalb Mitte März Haftbefehle gegen Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa wegen Kriegsverbrechen ausgestellt. Mit Spannung wird ein Gipfel der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) vom 22. bis 24. August in Südafrika erwartet. Falls Putin anreist, könnte er verhaftet werden.

Der IStGH leitete kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar vergangenen Jahres Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine ein. Chefankläger Karim Khan schickte die größte Gruppe an Ermittlern ins Kriegsgebiet, die der Gerichtshof je entsandt hat. Außerdem wurde ein eigenes Büro in Kiew eröffnet. (rowa)