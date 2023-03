Ukraine dementiert Rückzug aus Bachmut: Bis zu 500 russische Gefallene und Verletzte täglich

Von: Sandra Kathe, Stephanie Munk

Teilen

Die Schlacht um Bachmut geht noch immer weiter. Ein ukrainischer Kommandeur hat nun Berichte von einem Rückzug aus der Stadt zurückgewiesen. Der News-Ticker.

Update vom 5. März, 6.10 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sieht beim seit Monaten anhaltenden Kampf um die Stadt Bachmut massive Verluste auf russischer Seite. „Die Verluste der Russen belaufen sich jeden Tag auf bis zu 500 Gefallene und Verletzte“, sagte Resnikow der „Bild am Sonntag“. Eine mögliche Einnahme Bachmuts durch das russische Militär hätte Resnikow zufolge jedoch kaum strategische Auswirkungen.

„Wenn sie Bachmut einnehmen, wird das nichts für den Donbass bedeuten“, sagte Resnikow der „Bild am Sonntag“. Die Stadt sei für Moskau ein „symbolischer Ort“. Angesichts des Einsatzes der privaten Söldnergruppe Wagner im Kampf um Bachmut sprach Resnikow von einer „Art Wettbewerb zwischen verschiedenen Kreml-Türmen“. Resnikow sagte, Russland gehe bei Bachmut mit der „Taktik des Fleischwolfs“ vor, für Moskau seien „Soldaten nur Kanonenfutter“. Es gebe in dieser Hinsicht „einen Unterschied zwischen Ukrainern und Russen“.

Die Stadt Bachmut ist derzeit besonders schwer umkämpft. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Kiew dementiert Rückzug aus Bachmut

Update vom 4. März, 18.50 Uhr: Die ukrainische Militärführung hat Berichten von einem Truppen-Rückzug aus der umkämpften Stadt Bachmut erneut dementiert. Die russischen Streitkräfte hätten am Samstagabend keine Kontrolle über die Stadt in der Region Donezk. Das erklärte Serhii Cherevatyi, Sprecher der östlichen ukrainischen Streitkräfte, gegenüber CNN. Bei den gemeldeten Abzügen aus der Stadt habe es sich demnach nur um routinemäßige Truppen-Rotationen gehandelt. Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

„Die Kämpfe in Bachmut finden eher am Stadtrand statt, da die Stadt von ukrainischen Verteidigungskräften kontrolliert wird: den Streitkräften der Ukraine, dem Grenzschutz und der Nationalgarde“, erklärte Cherevatyi. Russische Truppen und Wagner-Söldner versuchen bereits seit Monaten die Stadt einzukesseln. Beobachter rechnen deshalb mit einem baldigen Abzug der ukrainischen Truppen, um größere Verluste zu vermeiden.

Ukraine-Krieg: Russland greift Bachmut von drei Seiten an – Lage in der Stadt immer prekärer

Update vom 4. März, 11.40 Uhr: Die Situation der ukrainischen Verteidiger in der umkämpften Stadt Bachmut wird nach Einschätzung britischer Geheimdienste immer prekärer. Die ukrainischen Soldaten stünden unter großem Druck. In der Stadt und um sie herum werde schwer gekämpft, heißt es in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Bachmut werde von drei Seiten von Russen angegriffen. Russische Soldaten und Kämpfer der Söldnertruppe Wagner sollen weitere nördliche Vororte der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die ukrainische Armee setze in Bachmut nun Elite-Einheiten ein, heißt es. In den Tagen zuvor seien zwei Brücken zerstört worden. Darunter sei eine für Transporte und Nachschub wichtige Verbindungsbrücke. Die Transportwege unter ukrainischer Kontrolle würden daher immer rarer.

Ukraine-Krieg: Schoigu besucht offenbar Front in Ukraine: „Ihr kämpft ordentlich“

Update vom 4. März, 9.15 Uhr: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat russischen Angaben zufolge die Front im ostukrainischen Kriegsgebiet inspiziert. Schoigu habe sich an einem Kommandopunkt im Donbass einen Lagebericht angehört und Soldatinnen und Soldaten ausgezeichnet, teilte das Ministerium via Telegram mit. „Die Auszeichnungen sind verdient und erarbeitet, ihr kämpft ordentlich. Vor uns liegt eine Menge Arbeit“, sagte Schoigu während der Zeremonie.

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Mitte Januar über einen Frontbesuch Schoigus berichtet, davor von zwei weiteren im Dezember. Allerdings sind unabhängige Analysten nach Auswertung der Videos zum Schluss gekommen, dass sich der Minister bei den Besuchen 80 Kilometer von der Front entfernt befunden hatte.

Ukraine-Krieg: „Schlachthaus auf beiden Seiten“ rund um Bachmut – Heftige Kämpfe halten an

Update vom 4. März, 06.00 Uhr: Unvermindert setzen die russischen Truppen ihre Angriffe auf die ostukrainische Stadt Bachmut fort. „Der Feind ist weiterhin bemüht, die Stadt einzukreisen“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Abend mit. Eine Serie von Angriffen an verschiedenen Schwerpunkten rund um Bachmut sei von den Verteidigern abgewehrt worden. Unterdessen berichtete der Kommandeur einer ukrainischen Armee-Einheit in Bachmut laut dem ukrainischen Internet-Kanal Espreso TV, dass Teile einiger Einheiten angewiesen worden seien, in sicherere Stellungen zu wechseln. Er beschrieb die Situation als ein „Schlachthaus auf beiden Seiten“. Der Anführer einer ukrainischen Drohneneinheit sagt in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video, seine Einheit sei zum sofortigen Rückzug aufgefordert worden.

Update vom Freitag, 3. März, 19.20 Uhr: Kiew hat am Freitagabend von andauernden schweren Kämpfen um die Stadt Bachmut in der Region Donezk berichtet. „Der Feind ist weiterhin bemüht, die Stadt einzukreisen“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht mit. Eine Serie von Angriffen an verschiedenen Schwerpunkten rund um Bachmut sei von den ukrainischen Verteidigern abgewehrt worden. Das russische Militär versucht schon seit Wochen, die Stadt zu erobern.

Ukraine-Krieg: Kiew dementiert Berichte von nahender Besetzung Bachmuts

Update vom Freitag, 3. März, 14.45 Uhr: In einer Videobotschaft hat der Chef der Söldertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, behauptet, dass eine Besetzung der umkämpften Stadt Bachmut kurz bevorsteht. Nun entlarvt das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine den Bericht als gezielt irreführend und dementiert die aussichtslose Lage. In dem Bericht der Behörde heißt es, Prigoschin befinde sich in seinem Video nicht an der Frontlinie, sondern laut Vergleichen von Bild- und Kartenmaterial in der nördlich gelegenen Kleinstadt Paraskoviivka, die Ende Februar von russischen Kämpfern eingenommen wurde.

Dem Wagner-Chef wirft das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine vor, mit gezielten Desinformationen Panik in der ukrainischen Bevölkerung auslösen zu wollen und „die oberste militärische und politische Führung zu provozieren“. Bereits im Januar hatte Prigoschin in einem Video behauptet, an einem Ort zu sein, an dem er in Wahrheit gar nicht war, wie die Nachrichtenseite Ukrainska Pravda berichtet.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef kündigt baldige Besetzung von Bachmut an

Erstmeldung vom Freitag, 3. März, 13.40 Uhr: Bachmut/Kiew – Nach monatelangen erbitterten Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut zeichnet sich eine baldige Besetzung durch Russland ab. Das berichten die Nachrichtenagenturen AFP und dpa nach einer Videobotschaft von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Darin hatte dieser behauptet, die Stadt sei quasi völlig eingekesselt und es führe „nur noch eine Straße“ hinaus und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgefordert, den Verteidigern einen Abzug zu erlauben.

Trotz seit Tagen anhaltender Gerüchte, dass sich auch die ukrainische Seite auf einen womöglich anstehenden Rückzug vorbereitet und die Frontlinien bereits hinter Bachmut verlegen soll, äußerte sich Oleksij Danilow, Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, laut dpa zunächst noch kämpferisch: „Ja, es ist schwierig und hart, aber wir wissen, wie wir weiter vorgehen“, zitiert die Agentur einen Beitrag im Portal RBK-Ukraina.

Schlacht um Bachmut: Im Ukraine-Krieg zeichnet sich ein russischer Vorstoß ab

Seit Wochen betonen Militärexperten, dass eine Besetzung von Bachmut kriegsstrategisch weit weniger Auswirkungen hätte als die erbitterten Schlachten, bei denen täglich wohl teils hunderte Kämpfer auf beiden Seiten ihr Leben verlieren, es vermuten lassen. Dennoch galt Bachmut für die ukrainische Seite bislang als symbolische Festung in der größtenteils durch Russland besetzten Region Donezk. Die russische Söldnergruppe Wagner dagegen scheint eine Einnahme Bachmuts vor allem deswegen vorantreiben zu wollen, um den eigenen Einfluss im Ukraine-Krieg zu demonstrieren.

In der Stadt Bachmut, in der vor dem Krieg rund 75.000 Menschen lebten, sollen sich neben Verteidigungskräften der ukrainischen Armee laut Behördenabgaben kaum noch 5000 Zivilpersonen aufhalten. Einige der Kämpfer seien wohl aus Propaganda-Zwecken auch in Prigoschins Video zu sehen: Zwei junge Männer und ein alter Mann richten die Worte an den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und bitten ihn explizit darum, sie aus Bachmut fortgehen zu lassen. Prigoschin kommentiert: „Wo wir früher gegen eine professionelle Armee gekämpft haben, sehen wir jetzt zunehmend alte Leute und Kinder“.

Kriegsschauplätze im Ukraine-Krieg: Zivilpersonen sterben in Saporischschja

Auch abseits der Front von Bachmut gehen die Kämpfe um die Frontlinien des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine täglich weiter. In vielen Orten des Landes bedrohen Bombenangriffe neben der wichtigen Infrastruktur der Ukraine auch das Leben von Zivilpersonen. Bei einem Bombenangriff auf die Gebietshauptstadt Saporischschja am Fluss Dnepr wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Wohngebäude zerstört. Vier Menschen wurden laut einem Bericht des Online-Mediums Ukrainska Pravda bereits tot aus den Trümmern geborgen, weitere werden noch immer vermisst. (red mit Agenturen)