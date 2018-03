Putin will die Krim "nie" an die Ukraine zurückgeben

Aussage in Dokumentarfilm über ihn:

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Halbinsel Krim "nie" an die Ukraine zurückgeben. "Was, sind Sie verrückt?", sagte der Staatschef auf eine entsprechende Frage eines Journalisten in einem am Sonntag veröffentlichten Dokumentarfilm. Er würde die Krim unter keinen Umstände aufgeben.