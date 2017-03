Putin und Trump: erstes Treffen in Deutschland?

Hamburg - Der russische Staatschef Wladimir Putin ist eigenen Angaben zufolge bereit, den US-Präsidenten Donald Trump erstmals Anfang Juli beim Hamburger G20-Gipfel zu treffen.

Sollte die Begegnung nicht möglich sein, würde er sich auf ein Treffen mit Trump in Finnland freuen, falls dieses den Arktisrat ausrichte, sagte Putin am Donnerstag beim Arktisforum im nordrussischen Archangelsk. Der Termin für das Treffen des Arktisrats steht noch nicht fest.

Putin sagte, sein Land strebe "sehr gute Beziehungen" zur "Großmacht" USA an. Alles andere seien gegen Russland gerichtete "Lügen, Märchen und Provokationen". Trump hatte sich in seiner Kampagne vor der Präsidentschaftswahl im vergangenen November für eine Annäherung an Moskau stark gemacht. Seit Monaten gibt es in den USA eine Debatte über die Kontakte Trumps und seiner Entourage zu Russland.

Ende Januar hatten Trump und Putin nach Angaben des Weißen Hauses ein einstündiges Telefonat zur Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen geführt. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Runde der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) inne. Das G20-Gipfeltreffen findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt.

