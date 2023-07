Putins Furcht vor starken Generälen ist so alt wie Russland selbst

Von: Foreign Policy

Präsident Wladimir Putin, Generalstabschef Waleri Gerassimow (links) und Verteidigungsminister Sergej Schoigu (rechts) planen das russische Vorgehen im Ukraine-Krieg. © Mikhail Klimentyev/dpa

Prigoschins Aufstieg und Fall ist das jüngste Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Herrscher in Moskau die Macht von militärischen Untergebenen fürchtet.

Wladimir Putin will der präsidiale Imperator und Oberbefehlshaber Russlands sein

Russlands moderne Herrscher haben Misstrauen von ihren Generälen geerbt

Putin hat es versäumt, einen wirksamen General für den Ukraine-Krieg zu ernennen

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 19. Juli 2023 das Magazin Foreign Policy.

Am 23. Juni führte der russische Kriegsherr, Söldner und Milliardär Jewgeni Prigoschin, dessen Wagner-Truppen im Krieg gegen die Ukraine mit brutaler Härte vorgegangen waren, seine Männer zu einer kurzzeitigen Meuterei gegen seinen Gönner, den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Prigoschin forderte offenbar die Entlassung des Verteidigungsministers Sergej Schoigu und des Generalstabschefs Waleri Gerassimow. Putin zeigte ihn wegen Verrats an. Doch nachdem er Rostow am Don eingenommen hatte und auf Moskau marschierte, akzeptierte Prigoschin die Vermittlung eines anderen Putinschen Höflings, des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Putin feierte mit einer Militärparade im Kreml, an der auch Schoigu teilnahm, während mehrere hochrangige Offiziere wegen Kritik an der Kriegsführung entlassen wurden. Einige, darunter offenbar auch sein fähigster Kampfgeneral, Sergej Surowikin, verschwanden, möglicherweise verhaftet, weil sie Prigoschins Plänen zugestimmt hatten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts haben Schoigu und Gerasimow weiterhin das Kommando über den Krieg in der Ukraine. In der Zwischenzeit empfing Putin bei einem Treffen mit Wagner-Offizieren im Kreml am 29. Juni Prigoschin, den er weniger als eine Woche zuvor als Verräter bezeichnet hatte. Vielleicht war dies eine Anerkennung dafür, dass Wagner so gut für das Mutterland gekämpft hatte.

Wir Außenstehenden wissen wenig über die wirklichen Intrigen einer personifizierten Autokratie, in der ein riesiger Staat von einer winzigen Clique unter einem einzigen Despoten regiert wird. Es gibt viele Möglichkeiten, die Meuterei von Prigoschin und die seltsamen Manöver seither zu analysieren. Dabei kann die Geschichte aufschlussreich sein - aber sie ist nie das letzte Wort.

Dies war sicherlich die alte Geschichte eines Söldnerkapitäns, der Gold und Waffen für seine Krieger fordert. Auf politischer Ebene offenbart die Meuterei den Druck der Nationalisten und Imperialisten innerhalb der Eliten, die glauben, dass Putin den Krieg nicht hart genug geführt hat. Allgemeiner ausgedrückt, zeigt sie das ewige Problem von Diktaturen auf: In einem System, in dem echte Opposition verboten ist, ist die Konspiration die einzige Möglichkeit, Protest zu äußern oder Veränderungen zu fördern.

Wagner-Rebellion ist Etappe im Zusammenbruch des Systems eines Autokraten

Was die Verschwörung zwischen den Fraktionen betrifft, so stellt dies eine Etappe im vielleicht allmählichen Zusammenbruch des Systems eines Autokraten dar, der seine Magnaten gegeneinander ausspielt. Es zeigt zweifellos das Knarren einer ganzen korrupten, inkompetenten Kleptobürokratie, die mit dem brutalen und verrohenden Stress eines schrecklichen, unnötigen und grausamen Krieges konfrontiert ist.

In der Hofpolitik eines umkämpften, isolierten Zaren bedeutet diese Revolte den ebenso verletzenden wie gefährlichen Verrat eines Freundes und Schützlings, der nach Gutdünken des Herrschers befördert und bereichert worden war und sich als effizienter, loyaler und wilderer Krieger erwiesen hatte als viele der bürokratischen Kumpane des Herrschers.

Autokraten verlieren nur ungern ihre Günstlinge, denn sie sind vom Herrscher geschaffene Geschöpfe und daher dazu bestimmt, blindlings loyal zu sein: Solche loyalen Außenseiter sind schwer zu finden und zu ersetzen. Aber wenn sie das nicht mehr sind, verlieren sie ihren Zweck. Sie sind letztlich entbehrlich.

Obwohl Diktatoren nur wenige Freunde haben und Putin nicht für seine Sentimentalität bekannt ist, sind viele seiner Lieblinge Freunde aus der Kindheit oder wie Prigoschin Menschen, die er Anfang der 1990er Jahre in St. Petersburg kennengelernt hat. Putin hat solche Personen nicht leichtfertig fallen gelassen oder liquidiert, und das mag das außergewöhnliche Treffen mit Prigoschin im Kreml nach der Meuterei erklären - und warum Prigoschin immer noch auf der Erde ist.

Der andere Grund ist der Krieg, Prigoschins einzigartige Rolle in diesem Krieg und die historisch gefährliche Beziehung zwischen russischen Herrschern und ihren Paladinen. Die bizarre Geschichte von Prigoschin lässt sich am besten durch das Prisma der Beziehung zwischen Zaren und ihren militärischen Führern verstehen.

Putin strebt danach, der präsidiale Imperator und Oberbefehlshaber zu sein

Jeder russische Herrscher seit dem frühen 18. Jahrhundert hat darum gekämpft, ein Gleichgewicht zwischen den wesentlichen Themen der militärischen Führung in Russland zu finden: der Notwendigkeit, den siegreichen Oberbefehlshaber zu spielen, und dem Verdacht, dass die Armee potenziell illoyal und möglicherweise eine tödliche Bedrohung ist.

Was den ersten Punkt betrifft, so ist inzwischen klar, dass Putin kein General ist. Jede Phase seiner Planung während der Invasion der Ukraine ist schrecklich schiefgelaufen, vom ersten Blitzkrieg zur Einnahme von Kiew in einer Woche bis zum Vorstoß in den Süden zur Einnahme von Odessa. Er hat wiederholt Minister, Kommandeure, Spionagemeister und Kriegsherren befördert, unterminiert, unterstützt und entlassen; Putin hat sich ungeschickt in jedes Detail eingemischt, auf hoher und niedriger Ebene, zu einem schrecklichen Preis.

Die gängige Meinung in der westlichen Presse ist, dass Putin ein unerklärlicher Mikromanager, ein zwanghafter Kontrollfreak und ein allmächtiger Einmischer ist.

Putin will im Kampf befehlen - sein Drang geht aufs Jahr 1614 zurück

Aber es ist viel grundlegender und institutioneller als das. Wie die meisten seiner Vorgänger sieht Putin es als seine Mission und seine Pflicht als russischer Herrscher an, im Kampf zu befehlen. Der Grund dafür ist nicht nur die giftige Frucht putinesker Eitelkeit und Starrköpfigkeit. Es ist eine Rolle, die tief im Gründungsmythos von Putins Regime und noch tiefer in der Entstehung des modernen Russlands verwurzelt ist: Putin glaubt, dass ein russischer Autokrat nicht nur ein politischer Herrscher ist, sondern auch ein militärischer Befehlshaber sein muss. Er strebt danach, der präsidiale Imperator und Oberbefehlshaber zu sein, der die Krim und die Ukraine zurückerobert und das russische Imperium wiederherstellt.

Dies lässt sich auf die Gründungsurkunde der modernen Autokratie zurückführen. Im Jahr 1613, als die Romanow-Dynastie den Thron bestieg, war Russland ein gescheitertes Fürstentum, das Großherzogtum Moskowien. Seit dem Aussterben der Rurikiden-Dynastie im Jahr 1598 war es von fleischfressenden Nachbarn aufgeteilt worden: Schweden, Polen und das tatarische Khanat, das die südliche Ukraine und die Krim beherrschte.

Dies war die Smuta, die Zeit der Unruhen, die erste der drei traumatischen Chaoswellen (die anderen waren der Bürgerkrieg von 1918-20 und die Demütigungen der 1990er Jahre), die das Wiederaufleben der Autokratie in Russland rechtfertigten. Der erste Romanow-Zar, der tatsächlich von einer Versammlung verschiedener Interessen gewählt wurde, war ein kränklicher Teenager namens Michael, dessen Familie mit den alten Rurikiden verbunden war, aber die Dynastie kam mit dem Versprechen an die Macht, das Königreich wiederherzustellen und die Eindringlinge zu vertreiben.

Da die Romanows mit ihrer Mission erfolgreich waren und rasch auf Expansion umstellten, entwickelte sich ihr Hof zu einem militärischen Hauptquartier. Der dritte Romanow-Zar, Peter der Große, ging sogar noch weiter: Er kleidete sich in eine germanische Militäruniform und beherrschte die Details der Artillerie, der Infanterie und des Schiffbaus - und griff sowohl die Osmanen und Tataren in der Südukraine als auch die Schweden im Norden erfolglos an.

Russland wurde als Expansionsreich gegründet, sein Zar wurde zum Eroberer umgestaltet

Nach einer Niederlage und einer Invasion der Schweden reformierte er sein Heer und führte es 1709 in Poltawa in die Schlacht, um die Invasoren zu schlagen. Peter war alles andere als ein militärisches Genie: Als er im Juli 1711 persönlich einen Feldzug gegen die Osmanen anführte, wurde er besiegt und beinahe vernichtet. Doch im Norden war er erfolgreich: Er besiegte die Schweden, eroberte das Baltikum und gründete St. Petersburg und eine russische Flotte. Diese Siege feierte er, indem er sich den römischen Titel Imperator (Feldherr) verlieh und Moskowien in ein Reich umwandelte, das er Roosija nannte.

Russland wurde als Expansionsreich gegründet, sein Zar wurde zum Eroberer umgestaltet. Jeder von Peters Nachfolgern strebte danach, im Krieg zu befehlen, und die meisten von ihnen verbrachten ihre gesamte Zeit in Uniform und bildeten oft persönlich Soldaten aus. Doch diese Rolle ist sowohl ein gemischter Segen als auch ein vergifteter Kelch: Sie ist unverzichtbar, und doch kann ein Versagen katastrophal sein.

Peters weibliche Nachfolgerinnen beförderten Günstlinge, die sie selbst nicht befehligen konnten, in die Schlacht: Katharinas II. romantischer und politischer Partner, Fürst Potemkin, der größte Staatsmann der Romanow-Jahrhunderte, sicherte sich neue Eroberungen - die südliche Ukraine und die Krim sowie ein Protektorat über Georgien. Ihr Sohn Paul war ein katastrophal inkonsequenter Oberbefehlshaber, während sein Sohn Alexander I. sich bei Austerlitz gegen Napoleon zum Narren machte und dann das Kommando auf demütigende Weise an den beliebten General Michail Kutusow abgab; der Kaiser befehligte die russische Armee dann bis zur Einnahme von Paris.

Sogar Nikolaus II. lebte in Uniform, strebte danach, Befehlshaber im Russisch-Japanischen Krieg zu werden, und übernahm das Kommando im Ersten Weltkrieg - so unglücklich, dass dies zum Teil zur Revolution führte. Doch Russlands neue Herrscher strebten ebenso sehr nach dieser Tradition wie die alten: Der Provinzjurist Alexander Kerenski trug immer eine Militäruniform; der georgische Schustersohn und bolschewistische Aktivist Josef Stalin glaubte von Jugend an, er sei zum Kommandieren geboren.

Während des Zweiten Weltkriegs kontrollierte Stalin jedes militärische Detail des sowjetischen Krieges gegen Hitler, was so weit ging, dass er während der Schlacht um Moskau ein Notizbuch mit einer Auflistung der einzelnen Panzer führte. Im ersten Jahr des Krieges verlor er Millionen von Männern, wobei viele dieser Todesfälle durch seine ignorante Stümperei verursacht wurden. Aber letztendlich kämpfte Stalin bis nach Berlin, was 27 Millionen Menschen das Leben kostete.

Dieser Sieg von 1945 sicherte das Überleben der Sowjetunion für weitere 40 Jahre und verstärkte die militärischen Ansprüche der russischen Machthaber.

Russlands moderne Herrscher haben Misstrauen von ihren Generälen geerbt

Nach dem demütigenden Zusammenbruch der sowjetischen Supermacht, der durch den Rückzug aus den osteuropäischen Vasallenstaaten und den Verlust von 14 ehemaligen russischen Reichsterritorien, die zu Sowjetrepubliken umgewandelt wurden, gekennzeichnet war, hat Putin die Notwendigkeit des militärischen Erfolgs noch einmal betont: Sein Regime beruft sich auf das Prestige des sowjetischen Sieges von 1945 und beschwört sich selbst als den eigentlichen Oberbefehlshaber. Seine kleinen Siege in Tschetschenien, Georgien und Syrien schienen zu bestätigen, dass er diese Gabe besitzt. Doch seine Vorstellung von sich selbst als Oberbefehlshaber hat die Schwelle für einen Sieg zu hoch angesetzt - und der Preis der Niederlage und des Stillstands in dem von ihm gewählten Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass die Sicherheit des Regimes genauso wichtig ist wie der militärische Sieg - oder sogar noch wichtiger.

Als Peter der Große 1698 im Rahmen seiner Mission bei der Großen Botschaft in London weilte, sah er sich mit einer Meuterei der Kreml-Musketiere konfrontiert, die er brutal niederschlug. Er löste diese veraltete Truppe auf und schuf seine eigenen Regimenter von Wachen neuen Typs, die bis zum Ende des Regimes die Prätorianer der Romanow-Dynastie blieben. Doch wie ihr römisches Pendant unterstützten die Garden regelmäßig ihre eigenen Zarenkandidaten, so auch nach seinem Tod 1725 mit seiner Witwe Katharina I. Später stürzten sie die Zaren, am bekanntesten durch die Putsche von 1741, 1762 und 1801.

1825 riefen Eliteoffiziere den Dekabristenaufstand gegen die Autokratie ins Leben, der jedoch von Nikolaus I. niedergeschlagen wurde, der die Organe der Geheimpolizei schuf, um militärische Revolten zu untersuchen und zu verhindern. Im Februar 1917, als ein spontaner Aufstand die Straßen Petrograds eroberte, waren es die Generäle, die Nikolaus II. zur Abdankung zwangen. Später im selben Jahr wurde sein Nachfolger, Kerenski, von seinem Befehlshaber, General Lavr Kornilov, fast vernichtet.

Russlands moderne Herrscher haben dieses Misstrauen gegenüber militärischem Esprit und bonapartistischem Ehrgeiz von ihren Generälen geerbt, von denen sie befürchteten, dass sie mit Unterstützung des Volkes ein Militärregime im napoleonischen Stil errichten könnten, indem sie politische Kommissare und spezielle militärische Abteilungen ihrer neuen Sicherheitsorgane, der Tscheka, des NKWD, des KGB und des heutigen FSB, zur Terrorisierung und Überwachung von Militäroffizieren einsetzen.

Bereits 1930 dachte Stalin über eine blutige Säuberung der obersten Militärs nach, die er 1937 in die Tat umsetzte, als er mehr als 40.000 Offiziere und drei der fünf Marschälle hinrichtete, darunter zwei der brillantesten, Michail Tuchatschewski und Wassili Beljucher, die gefoltert und grausam ermordet wurden. Stattdessen beförderte er unfähige Kumpane aus seiner Bürgerkriegszeit, allen voran die Marschälle Kliment Woroschilow und Grigori Kulik.

Erst später im Krieg entließ Stalin diese Stümper und beförderte ein brillantes Team unter der Führung von Georgi Schukow, aber er lockerte seinen militärischen Terror nie ganz: Er gestattete seinem Geheimpolizeiminister Lawrentij Beria, gegen Generäle zu ermitteln und sie zu verhaften, während er eine separate Phalanx von NKWD-Sondereinheiten aufbaute - seine eigenen Prätorianer. Einige seiner Generäle, am bekanntesten ist Marschall Konstantin Rokossowski, kamen buchstäblich aus dem Gefängnis in Stalins Hauptquartier, als der Krieg talentierte Offiziere benötigte - und mussten im Büro des Diktators mit Beria sitzen, der ihn persönlich gefoltert hatte.

Nach dem Krieg degradierte Stalin Schukow zum Befehlshaber der Militärbezirke Odessa und Ural und beförderte absichtlich politische Spießer in militärische Ränge. (Beria und Nikolai Bulganin waren Marschälle.) Nach seinem Sieg in Stalingrad zeigte sich Stalin selbst in der Öffentlichkeit nie mehr ohne seine Marschalluniform. Nach Stalins Tod drehte Schukow den Spieß um und unterstützte Nikita Chruschtschows Verhaftung - und später die Hinrichtung - von Beria.

Im Jahr 1957 unterstützte er erneut Chruschtschow gegen Stalins Granden Wjatscheslaw Molotow und Lazar Kaganowitsch. Aber auch Chruschtschow fürchtete Schukow, entließ ihn und beschuldigte ihn des Bonapartismus. Später versuchte Chruschtschow, seine eigene Beförderung zum Marschall der Sowjetunion zu arrangieren - und als sein ebenso wenig martialischer Nachfolger, Leonid Breschnew, seine eigene Beförderung in diesen Rang erreichte, tanzte er, um sie zu feiern.

In den 1990er Jahren sah sich Präsident Boris Jelzin, dessen Ansehen durch die Niederlage der großen russischen Armee gegen das tschetschenische Gesindel in den Straßen von Grosny ruiniert wurde, gezwungen, sich vorübergehend an einen übermächtigen Fallschirmjäger, General Alexander Lebed, zu wenden, der bei den Wahlen 1996 gegen ihn angetreten war. Auch Lebed wurde des Bonapartismus bezichtigt und entlassen.

Schukow und Lebed sind die Beispiele, an die Putin in den mehr als 500 Tagen des Ukraine-Krieges denken würde. Um potenzielle Rivalen zu vermeiden, beförderte Putin Schoigu und Gerasimow, seine eigene Version von Stalins unfähigen Kumpanen.

Machthaber wenden sich gern an dynamische Günstlinge - hier kam Prigoschin ins Spiel

Jeder russische Herrscher muss in einem ständigen Zustand grimmiger Wachsamkeit leben und der persönlichen Sicherheit höchste Aufmerksamkeit schenken. Stalin säuberte und wechselte ständig seine Sicherheitsgranden aus, wobei er seine persönliche Sicherheit stets unter seiner eigenen Kontrolle hielt. Seine Nachfolger, selbst Jelzin, taten dasselbe: Jelzins treuer Leibwächter, Alexander Korschakow, wurde zum General und Top-Assistenten befördert, bis er zu weit ging. Putin hat diese Lektionen studiert und erinnert sich daran, wie Fidel Castro, der langjährige kubanische Diktator, ihm erzählte, wie er viele Attentatsversuche überlebt hat, weil er seine Sicherheit immer persönlich unter Kontrolle hatte.

Putin hat seinen ehemaligen Leibwächter Viktor Zolotov zum Kommandeur der riesigen Nationalgarde (Rosgvardiya) befördert, die sein Schutzschild gegen militärische Bedrohungen ist. Gleichzeitig hat die Tatsache, dass es ihm nicht gelungen ist, Kiew oder Odessa einzunehmen und Cherson zu halten, die plumpe Inkompetenz der von ihm gewählten militärischen Führer offenbart.

Putins gesamtes System ähnelt, nicht unähnlich dem der Zaren und Generalsekretäre vor ihm, einem Gericht, in dem Magnaten belohnt und befördert und dann gegeneinander ausgespielt werden. Der Herrscher ist der oberste Richter. Auch wenn russische Despoten Loyalität über alle anderen Eigenschaften stellen und belohnen, so schätzen und fördern sie doch auch Kompetenz.

Jeder russische Machthaber muss mit dem Wissen umgehen, dass seine Bürokraten oft zurückhaltend, korrupt und unfähig zur Initiative sind. Um etwas zu erreichen, wenden sich die Machthaber an dynamische Günstlinge, ehemalige Außenseiter, die zu vertrauten Insidern werden und Druck auf die etablierten Eliten ausüben können. Hier kam Prigoschin ins Spiel.

Lieblingsfiguren spiegeln in der Regel die Herrscher wider, denen sie dienen: Peters Fürst Alexander Menschikow war so brutal und dynamisch wie sein Herrscher, Katharinas Potemkin die gleiche Kombination aus Aufklärung, Imperium und Vision wie sie. Alexander I., der von den liberalen Träumen seiner Jugend enttäuscht war, ernannte mit General Alexej Arakcheev einen grimmigen, brutalen Zuchtmeister zu seinem effektiven Stellvertreter, der gerne erklärte: „Ich bin der Freund des Zaren, und Beschwerden über mich können nur an Gott gerichtet werden.“ Der Grigori Rasputin von Nikolaus II. spiegelte die Schwäche und den Mystizismus seines Zaren wider.

Prigoschin spiegelt auch Putins Natur wider - aber er war trotz seines kriminellen Werdegangs, seines Aufstiegs in der Gastronomie und seiner brutalen Natur ein Macher: Als Putin Troll-Farmen einrichten wollte, um westliche Demokratien zu untergraben, tat Prigoschin das; als er eine abstreitbare, billigere Militärmacht wollte, schuf Prigoschin die Wagner-Gruppe, die zum Sieg in Syrien und zur Durchsetzung russischer Interessen in Afrika beitrug.

Als Putin die unheilvolle Entscheidung traf, die Ukraine anzugreifen, nahm Prigoschin den Krieg begeistert auf, und er beschämte die käuflichen Bürokraten und militärischen Bleistiftdrücker Schoigu und Gerassimow und formte Wagner zu einer russischen Sturmtruppe. Putins Förderung einer unabhängigen Einheit und ihres Kriegsherrn war selbst ein Zeichen staatlicher Schwäche - und mangelnden Vertrauens in sein eigenes Militär.

Putin hat es versäumt, einen wirksamen General für den Ukraine-Krieg zu ernennen

Das Versäumnis, einen wirksamen General für den Ukraine-Krieg zu ernennen, ist eine der größten Verfehlungen Putins. In der Tat ist es eine der Hauptaufgaben eines Kriegsführers, Generäle auszuwählen, die Siege erringen können, und diejenigen zu entfernen, die es nicht können. Selbst Stalin setzte nach vielen Niederlagen auf Schukow und andere talentierte Generäle. Putin hat entweder nie einen solchen talentierten General gefunden, oder, was wahrscheinlicher ist, er fürchtet die Gefahr eines solchen Generals so sehr, dass er ein Patt der Gefahr eines Sieges durch einen anderen vorzieht. General Sergej Surowikin zum Beispiel wurde zum Kommandeur in der Ukraine befördert und dann abgesetzt.

Aus Angst, dass ein erfolgreicher rivalisierender General einen alternativen Potentaten darstellen könnte, um den sich seine Höflinge scharen könnten, ermächtigte Putin stattdessen Prigoschin, sich selbst zu befördern und die Militärhierarchie als faul und korrupt anzugreifen, während er Stalins Strafbataillonen des Zweiten Weltkriegs nacheiferte, indem er Kriminelle aus russischen Gefängnissen rekrutierte; Prigoschin stellte seine Ergebenheit gegenüber dem Mutterland zur Schau und ließ Deserteure mit seinem Markenzeichen, dem Vorschlaghammer, hinrichten. Ausgelaugt und blutig durch die grausamen Schlachten bei Bachmut und anderswo, und möglicherweise befreit durch seinen eigenen Kampf gegen den Krebs, begann Prigoschin, sich für einen russischen Paladin zu halten, der von Schreibtischfeiglingen und einem sklerotischen Autokraten in die Enge getrieben wurde.

Prigoschin diente in klassischer Weise der Einschüchterung der militärischen Führung, aber im Gegensatz zu Stalins Beria gewann dieser grimmige, großmäulige militärische Amateur auch die Bewunderung einiger Generäle, darunter möglicherweise Surowikin.

Aber letztlich war es unwahrscheinlich, dass Putin einen Amateur-Condottiero und seine kleine Truppe von Wagnerianern der großen russischen Armee vorziehen würde. Letzten Endes würde er immer auf die Armee setzen. Und das tat er auch, indem er seinen Beamten erlaubte, Wagner die Munition und das Budget zu entziehen. Doch Putin versäumte es, seine wichtige Rolle als Gegengewicht zu seinen Magnaten wahrzunehmen, und weigerte sich offenbar, mit Prigoschin zu sprechen, der zu verzweifelten Maßnahmen griff.

Putin befindet sich nun in der Zwickmühle des Despoten als Oberbefehlshaber und Sicherheitswächter. Sein Traum von imperialer Größe ist zu einer fatalen Falle geworden. Seine Schwäche bedeutet nun, dass jeder Rückzug vom Kommando zu einem Machtverlust führen könnte.

Jeder Autokrat konkurriert mit den vergoldeten und titanischen Gespenstern vergangener Imperatoren. Als der US-Botschafter in der Sowjetunion, Averell Harriman, 1945 Stalin zur Einnahme Berlins gratulierte, antwortete der Diktator: „Ja, aber Alexander hat Paris erobert.“ Putin konnte Cherson nicht halten.

Nur wenige Autokraten können Peter oder Stalin sein, aber Putin träumt von solchen Siegen. Sein Dilemma - die Unfähigkeit des Zaren, seine Rollen als militärischer Befehlshaber und politischer Überlebenskünstler in Einklang zu bringen - ist auch die Tragödie der Ukraine. Wenn Diktatoren nach einem Imperium streben, lassen sie viele Unschuldige bluten; wenn sie scheitern, reißen sie ganze, unschuldige Völker mit sich in den Abgrund.

Zum Autor Simon Sebag Montefiore ist der Autor von Stalin: The Court of the Red Tsar, Catherine the Great and Potemkin und The Romanovs. Sein jüngstes Werk ist Die Welt: Eine Familiengeschichte der Menschheit.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. Juli 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.