Militär verkündet „Ende des derzeitigen Regimes“ in Gabun - Schüsse in der Hauptstadt

Soldaten verkünden im Sender „Gabon 24“ das Ende des „derzeitigen Regimes“ in Gabun. © Gabon 24/AFP

Im Fernsehen haben Soldaten die Machtübernahme in Gabun verkündet. Erst am Wochenende hatte es in dem Land Wahlen gegeben.

Libreville – Im Gabun haben eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das „Ende des derzeitigen Regimes“ verkündet. Die zwölf Männer kündigten am Mittwoch (30. August) im Sender „Gabon 24“ zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und „alle Institutionen der Republik“ aufzulösen. Die Grenzen des zentralafrikanischen Staates blieben bis auf Weiteres geschlossen.

Unterdessen berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP von Schüssen in der Hauptstadt Libreville.

Soldaten in Gabun verkünden „Ende des derzeitigen Regimes“

Die Militärs begründeten den Schritt mit der „unverantwortlichen, unvorhersehbaren Regierungsführung“, die zu einem „kontinuierlichen Verfall des sozialen Zusammenhalts“ geführt habe, der das Land „ins Chaos“ zu stürzen drohe. Sie gaben an, für das „Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen“ zu sprechen.

In Gabun hatten am Samstag (26. August) Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden. Vor der Fernsehansprache der Militärs hatte die Wahlkommission den Sieg des amtierenden, langjährigen Staatschefs Ali Bongo Ondimba verkündet. Die letzte Wahl 2016 hatte Bongo lediglich mit einem Vorsprung von gut 5000 Stimmen gewonnen. Wahlbeobachter hatten Bongo Wahlmanipulation vorgeworfen. In der Folge kam es zu schweren Ausschreitungen.

Gabun in Afrika: Trotz Öl-Reichtum lebt die Bevölkerung in Armut

Die Bongo-Familie ist in Gabun seit mehr als einem halben Jahrhundert an der Macht. 2009 war Ali Bongo Ondimba nach dem Tod seines Vaters an die Staatsspitze aufgerückt. Dieser hatte das Land mehr als 40 Jahre lang regiert.

Trotz des Öl-Reichtums lebt ein Großteil der Bevölkerung in dem Land mit rund 2,3 Millionen Einwohnern in Armut. Die Menschenrechtsorganisation Freedom House wirft der Bongo-Familie vor, Gelder im großen Stil veruntreut zu haben. (AFP/dpa/frs)