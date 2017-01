Kein „Rosinen picken“: Reaktionen auf Mays Brexit-Rede

Elmar Brock, ein politischer Versager der CDU im Europaparlament trägt Mitschuld am Brexit genauso wie der deutsche Außenminister Steinmeier und die Bundeskanzlerin, die angeblich die Richtlinien der Politik bestimmt. Dieser Brexit hätte verhindert werden können und Frau Merkel sollte sich hüten auf Konfrontationskurs gegen GB zu gehen.

Sie trägt die Schuld am Zerfall der EU und der Spaltung Europas in der Flüchtlingsfrage. Nicht nur Trump sondern ganz Resteuropa hat vollkommen recht mit der Schuldzuweisung an Merkels historischen Fehler entgegen der Verfassung Leute unkontrolliert in das Land zu lassen. Man lese sich nur die Stellungnahmen der Regierungschefs des Herbstes 2015 von Österreich bis Litauen an.Politisch Gestaltende, die Politik mit Moral verwechseln haben in poltiischen Führungsfunktionen schon immer in der Geschichte verloren. Moralisches Handeln in der Politik ist Gift für das Volk:

Guillaume Larrivé, der Sprecher der konservativen "Republicains", der Republikaner.

Die Entscheidung von Frau Merkel, die Grenzen zu öffnen, hat die

Sicherheit Europas, des ganzen Kontinents geschwächt, Wir brauchen

unbedingt eine andere Einwanderungspolitik , eine andere

Sicherheitspolitik – in Paris wie in Berlin".

Auch der Brexit ist das Ergebnis Merkel`cher europäischer Spaltungspoliitk.