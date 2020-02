Reaktionen auf die Hamburg-Wahl 2020: Lindner sieht Gründe für FDP-Ergebnis nicht nur als Thüringen-Folge

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg gilt 2020 als Stimmungsbild für die deutschen Parteien. Besonders nach dem Wahldebakel in Thüringen könnte es für einige Parteien harte Einbußen geben.

Die Bürgerschaftswahl 2020 gilt als eine besondere Wahl, als Stimmungsbarometer nach dem Thüringen-Debakel*.

Die FDP muss sogar um den Einzug in das Hamburger Parlament zittern.

Das sind die Reaktionen.

19.01 Uhr: Thüringens Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow sieht in den Wahlverlusten von CDU, FDP und AfD bei der Hamburger Bürgerschaftswahl einen Denkzettel für das politische Debakel in Thüringen. „Der Tabubruch des 5. Februars schlägt bis Hamburg durch“, sagte Hennig-Welsow in Erfurt. Die Anfang Februar erfolgte Wahl von Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen der CDU und AfD hätten die Wähler in Hamburg jetzt massiv bestraft. Der drohende Rausschmiss der AfD aus der Bürgerschaft und die Zitterpartie der FDP seien eine Folge der Thüringer Ereignisse. Die Hamburger Bürgerschaftswahl zeige aber auch eine breite Mehrheit jenseits von CDU, FDP und AfD.

Update 18.51 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner sieht die Ursache des schlechten Wahlergebnisses in Hamburg nicht nur in dem Wahldebakel in Thüringen. „Hamburg war für die FDP schon immer ein schweres Pflaster“, sagte Lindner am Sonntagabend im ARD-Interview. Dennoch gesteht Lindner, wie auch die Wochen zuvor ein, dass er und seine Partei sich früher und noch deutlicher „von der AfD abgrenzen“ sollten.

Update 18.49 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck hat die starken Zugewinne der Grünen bei der Hamburger Bürgerschaftswahl als „fulminantes“ Ergebnis und Auftrag auch im Bund begrüßt. Und das, obwohl das selbst gesteckte Ziel, den ersten Bürgermeister stellen zu können, nicht erreicht wurde. Doch Habeck lässt sich nicht beirren. Es sei historisch das zweitbeste Wahlergebnis auf Landesebene für die Grünen überhaupt, sagte Habeck am Sonntag in Berlin. Zu verdanken sei das auch dem „Mut, Ja zu sagen, aus der Herausforderer-Position um Platz eins zu kämpfen“. So habe Hamburg eine „echte Wahl“ gehabt.

Update 18.44 Uhr: Die Reaktionen auf die Hamburg-Wahl sind vermehrt Jubelrufe über das mögliche Ausscheiden - wenigstens aber über das starke Abstrafen der rechtspopulistischen AfD. „Respekt Hamburg“ oder „Danke“ schreiben viele Bürger auf Twitter. Mit dem Hashtag „Hamburg“ trendet in den Sozialen Medien auch „Demokratie“ sowie „noafd“ oder „afdraus“.

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann sprach nach dem möglichen Ausscheiden seiner Partei aus der Bürgerschaft vom „Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne“.

Update 18.29 Uhr: Auch der SPD-Kandidat Peter Tschentscher jubelt am 23. Februar mit seinen Parteigenossen - und das, obwohl die Partei wahrscheinlich acht Prozentpunkte verloren hat. Doch noch zu Jahresbeginn stand die SPD noch um einiges schlechter da.

Umgekehrt stellt sich das Ergebnis am Wahlabend für die CDU dar. Das gestand auch Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär, nach der Wahl an. Auch er verweist auf Thüringen und die Führungskrise in der CDU. Welche Lehren die Partei aber daraus ziehen soll, erläutert Ziemiak nicht.

Update 18.17 Uhr: „Wir können eines mit Sicherheit sagen: Die Kemmerich-Koalition hat verloren“, sagte Katja Kipping nach der Wahl in Hamburg.

Update 18.07 Uhr: Bereits als um 18 Uhr die Wahllokale in Hamburg schließen ist klar: die SPD ist der klare Gewinner der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die Grünen werden starker Zweiter. Weitere Ergebnisse bleiben abzuwarten. Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Katrin Göring-Eckardt (Grüne) geben sich im ARD-Interview stolz und zufrieden.

Scholz wertet im ARD gleich nach der Wahl das Ergebnis als ein gutes Zeichen für Rot-Grün.

Tobias Hans, CDU-Ministerpräsident im Saarland, bewertet das Ergebnis in Hamburg als „ein historisch schlechtes Ereignis“. Hans wertet das Ergebnis als eine direkte Folge der Ereignisse in Hamburg.

Reaktionen auf die Hamburg-Wahl 2020: Kevin Kühnert mit Aufruf an die Bürger - „Nie war es leichter ...“

Hamburg - Die Wahlbeteiligung an der Bürgerschaftswahl in Hamburg* ist weit höher, als noch vor fünf Jahren. Bereits um 16 Uhr sind 57 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gegangen. Das teilte das Landeswahlamt mit 2015 haben insgesamt nur 56,5 Prozent gewählt. Nicht nur für die einzelnen Parteien scheint diese Hamburg-Wahl also eine besondere zu sein. Das Wahl-Debakel in Thüringen hat in der ganzen Republik heftige Reaktionen hervorgerufen. Für FDP und CDU gilt die Wahl in Hamburg sozusagen als Trendbarometer für die Wählerstimmung in Deutschland.

Seit 2015 regiert Rot-Grün in der Hansestadt. Jetzt will Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank* das Amt des Ersten Bürgermeisters von Peter Tschentscher (SPD)* übernehmen und dessen SPD zum Juniorpartner machen. Bei den Bezirkswahlen im Mai vergangenen Jahres hatten die Grünen hamburgweit 29,3 Prozent der Stimmen geholt und damit vor der SPD gelegen, die auf 27,0 Prozent kam. In den vergangenen Wochen sahen Meinungsforscher allerdings die SPD beständig in Führung.

Reaktionen auf die Bürgerschaftswahl in Hamburg

Darüber freut sich vielleicht auch SPD-Vize Kevin Kühnert. Wenn dem so ist, dann zumindest erst einmal verhalten - vielmehr, so schreibt er es auf Twitter, sollten die Hamburger ihren Allerwertesten heben und zur Wahl gehen - um die AfD aus dem Parlament zu wählen. Und Kühnert könnte Recht behalten. Bei der Sonntagsfrage vom 20. Februar 2020 lag die AfD bei knappen sechs Prozent. Auch andere aktuelle Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg* bescheinigen der SPD einen Vorsprung, der AfD einen schweren Stand.

Arsch hoch, #Hamburg. Nie war es leichter, die #AfD aus einem Parlament zu kicken - wenn viele demokratisch & antifaschistisch wählen gehen. Spread the word! pic.twitter.com/AHTIq1d23e — Kevin Kühnert (@KuehniKev) February 23, 2020

Die Bürgerschaftswahl 2015 hatte die SPD mit 45,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Die damals von Olaf Scholz geführten Sozialdemokraten gingen eine Koalition mit den Grünen ein, die als Drittplatzierte auf 12,3 Prozent gekommen waren. Die CDU hatte 15,9 Prozent der Stimmen geholt, die Linke 8,5 und die FDP 7,4. Die AfD war mit 6,1 Prozent erstmals in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.