Reaktionen: Merkel und Co. bestürzt über tödliche Angriffe

London - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und viele weitere Politiker haben mit Bestürzung auf die tödlichen Angriffe vor dem britischen Parlament reagiert.

Sie denke "in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London", erklärte die Kanzlerin am Mittwoch. Auch wenn der Hintergrund noch präzise aufgeklärt werden müsse, "bekräftige ich für Deutschland und seine Bürger: Im Kampf gegen jede Form von Terrorismus stehen wir fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens", sagte Merkel weiter. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte: "Die Nachrichten über den mörderischen Angriff in London erschüttern mich." In diesen Stunden "sind wir Deutsche dem britischen Volk in besonderer Weise verbunden", betonte er.

„Anschlag gegen uns alle“

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat den mutmaßlichen Terroranschlag in London als Angriff auf das „Herz der Demokratie“ bezeichnet. „Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dieses Attentat unter anderem in der Nähe des britischen Parlaments ausgeführt wurde“, sagte er am Mittwoch bei einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Athen. Es sei ein „Anschlag gegen uns alle“. Auch Tsipras versicherte den Briten seine Solidarität.

Bundesjustizminister Heiko Maas

(SPD) nannte die Attacken von London "brutal und feige". Auch er sagte: "Wir stehen an der Seite unserer britischen Freunde." Bei einem als Terrorangriff eingestuften Vorfall vor dem Parlament in London wurden am Mittwochnachmittag mindestens eine Frau getötet und mehrere Menschen schwer verletzt.

Was auch immer die Hintergründe sind: Ich bin schockiert über die Attacke in London. Meine Gedanken sind bei den Opfern & ihren Angehörigen. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 22. März 2017

Aucht SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat dem Vereinigten Königreich sein Mitgefühl ausgedrückt. „Was auch immer die Hintergründe sind: Ich bin schockiert über die Attacke in London“, teilte Schulz am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: „Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“ In einer englischsprachigen Twitter-Mitteilung sprach Schulz von „schrecklichen Nachrichten“ aus London.

Auch Trump sagt volle Unterstützung zu

US-Präsident Donald Trump hat derweil nach der mutmaßlichen Terrorattacke in London mit Premierministerin Theresa May telefoniert und ihr volle Unterstützung zugesagt. Wie der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, weiter sagte, lässt sich Trump über die Ereignisse und Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Zuvor hatte auch US-Außenminister Rex Tillerson im Namen der USA kondoliert. Die USA verurteilten diese „schrecklichen Gewaltakte, und ob sie von gestörten Einzelpersonen oder von Terroristen ausgeführt wurden, für die Opfer macht das keinen Unterschied“.

Bei einem Doppelanschlag am britischen Parlament waren zuvor nach Angaben der Polizei vier Menschen getötet worden, darunter ein mutmaßlicher Täter und ein Polizist. Mindestens 20 weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen einzelnen Täter handelt.

afp