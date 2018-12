Rechtspopulisten demonstrieren in Berlin gegen Migrationspakt

Rund 1000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen den umstrittenen UN-Migrationspakt protestiert.

Berlin - Pegida und andere rechtspopulistische Initiativen hatten zu der Demonstration unter dem Motto „Migrationspakt stoppen - Merkel muss weg“ aufgerufen. Unter den Teilnehmern befanden sich viele Menschen in gelben Warnwesten - in Anlehnung an die aktuellen Proteste in Frankreich.

Dort demonstrieren Bürger in gelben Westen gegen eine geplante höhere Besteuerung von Kraftstoffen. Unterstützer der Berliner Demonstration hatten im Internet dazu aufgerufen, ähnliche Warnwesten zu tragen. Die Veranstaltung verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.

dpa