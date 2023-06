„Kohl würde sich im Grabe umdrehen“: CSU-Weber kassiert Gegenwind für brisanten EU-Kurs

Von: Franziska Schwarz

Manfred Weber spricht inzwischen mit Politikern, die rechter stehen als seine CSU oder EVP. Kritiker werfen ihm einen „Flirt“ mit den Rechten vor.

Berlin – „Er schmiedet einen Pakt nach dem anderen mit rechtsextremen und rechtsradikalen Kräften in Europa“: Mit diesen Worten hat nun der SPD-Fraktionsvize im Bundestag Achim Post den EVP-Vorsitzenden Manfred Weber (CSU) kritisiert. Er forderte von der Union eine klare Distanzierung von der AfD.

„Ich erwarte vor allem von CDU und CSU, dass die Brandmauer zur AfD steht. Bei Manfred Weber, dem Chef der Europäischen Volkspartei EVP, beobachte ich aktuell leider eher das Gegenteil.“ Angesichts Webers Kurses würde sich „der große Europäer Helmut Kohl im Grab umdrehen“, sagte Post dem Online-Portal nw.de der Neuen Westfälischen.

Rechtsruck bei EVP-Chef Manfred Weber? Grünen-Politiker sicher

Die nächste Wahl zum EU-Parlament findet im Juni 2024 statt. Im Vorfeld sehen Beobachter eine Öffnung Webers für Parteien, die weiter rechts seiner EVP stehen. Das sind Parteien aus der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR). Im Parlament haben die EVP und die Parteien weiter rechts am Dienstag beispielsweise gemeinsam gegen das geplante Renaturierungsgesetz gestimmt – Weber hatte für die Ablehnung geworben. Webers Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der als postfaschistisch geltenden Fratelli d’Italia war ebenfalls so ein Anlass.

Zeit.de zitierte die Grünen-EU-Abgeordnete Jutta Paulus: „Ich dachte eigentlich daran, ein Geschichtsbuch zu kaufen, bei 1928 ein Lesezeichen zu setzen und es an Manfred Weber zu schicken. Denn das ist genau das, was die deutschen konservativen Parteien 1928 gemacht haben. Sie sagten, okay, diese Nazis sind wirklich böse Leute, aber wir werden Mehrheiten mit ihnen finden und sie in die Schranken weisen. Wir wissen alle, wo das geendet hat.“

In mehreren EU-Ländern wurden zuletzt konservative Parteien gewählt – sie sind dabei beim Regieren aber oft auf weiter rechts der EVP stehende Parteien angewiesen. Melonis Partei ist Teil der EKR. In Stockholm sind die rechtspopulistischen Schwedendemokraten als zweitstärkste Kraft die Unterstützerpartei. In Helsinki die Wahren Finnen. Weber hat für die Zusammenarbeit mit diesen Parteien nur drei Kriterien formuliert:

Sie müssen proeuropäisch sein

Sie müssen im Ukraine-Krieg an der Seite Kiews stehen

Sie dürfen den Rechtsstaat nicht infrage stellen

Ausschließen würde Weber damit also die ungarische Fidesz, die polnische PiS, die französische Rassemblement National (RN) und die deutsche AfD. Der Vorwurf an Weber lautet aber mehr oder weniger: Regierungsparteien, die zwar selbst gemäßigt sind, aber mit Rechtspopulisten zusammen regieren, sind schon schlimm genug.

Auch Grünen-Abgeordnete sind aktuell irritiert. Er „flirtet mit nationalistischen und europafeindlichen Parteien“, schwäche die „Brandmauer gegen rechts“ und schade Europas Demokratie, zitierte die Süddeutsche Zeitung Rasmus Andresen, den Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament. Auch bei den Unionsparteien in Deutschland gibt es nach Informationen der SZ „offenes Unbehagen“ über Webers Kurs.

Dass seine „Brandmauer“ gegen rechts nicht mehr stehe, wies Weber selbst weit von sich. „Ich war immer ein entschiedener Gegner von Rechtspopulisten, Nationalisten und Hetzern. Beim Menschenhass ist Schluss!“, sagte er laut Zeit.de. (frs)