Regierungskritischer russischer Journalist in Kiew erschossen

Durch drei Schüsse in den Rücken

+ © Автор снимка неизвестен, владелец прав - Аркадий Бабченко/Wiki Commons Der Journalist Arkadiy Babchenko wurde am Dienstag in Kiew erschossen. © Автор снимка неизвестен, владелец прав - Аркадий Бабченко/Wiki Commons

Der regierungskritische russische Journalist Arkadi Babschenko ist am Dienstag in Kiew erschossen worden. Der 41-Jährige sei in seinem Wohnhaus getötet worden, teilte die Polizei mit.