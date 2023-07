Tucker Carlson trifft die Kandidaten der Republikaner – außer Donald Trump

Von: Daniel Dillmann

Erstmals diskutieren die Kandidaten der Republikaner für die US-Wahl 2024 miteinander. Doch Donald Trump fehlt und gibt eine fadenscheinige Begründung dafür.

Des Moines - Alle Augen richten sich in den USA auf Iowa. In dem US-Bundesstaat werden traditionell die Vorwahlen eingeläutet, die wiederum ermitteln sollen, wen die beiden großen Parteien in die Präsidentschaftswahl schicken. Das gilt auch für die US-Wahl 2024.

Für die Demokraten ist es längst klar: Sie gehen mit Amtsinhaber Joe Biden in den Wahlkampf 2024. Der amtierende Präsident strebt trotz seines Alters von 80 Jahren eine zweite Amtszeit im Weißen Haus an. Er fühle sich gut und seine Arbeit sei noch nicht getan, sagte Biden vor wenigen Wochen, als er seine erneute Kandidatur verkündete.

Tucker Carlson moderiert in Iowa ein Forum mit einer Kandidatin und vielen Kandidaten der Republikaner - aber ohne Donald Trump. (Archivbild) © RICH POLK/AFP

Republikaner suchen Kandidaten - Tucker Carlson hilft

Ganz anders sieht es dagegen bei den Republikanern aus. Die „Grand Old Party“ (GOP) hat noch keine Kandidatin oder einen Kandidaten. Aus diesem Grund lädt nun Tucker Carlson, in Ungnade gefallener Star-Moderator von Fox News, die aussichtsreichsten Vertreter der Republikaner nach Iowa, um dort mit einer Handvoll Kandidaten und einer Kandidatin über ihre Ambitionen zu sprechen. Es sollen Diskussionen und Einzelgespräche von rund einer halben Stunde geführt werden.

Diese Kandidatin und Kandidaten der Republikaner trifft Tucker Carlson

Ron DeSantis : Der Gouverneur Floridas galt eins als aussichtsreichster Kandidat für die Nominierung der Republikaner. Nun liegt er deutlich hinter Donald Trump, der DeSantis wiederum als einen Hauptkonkurrenten ausgemacht hat.

: Der Gouverneur Floridas galt eins als aussichtsreichster Kandidat für die Nominierung der Republikaner. Nun liegt er deutlich hinter Donald Trump, der DeSantis wiederum als einen Hauptkonkurrenten ausgemacht hat. Tim Scott: Der Abgeordnete des Repräsentantenhauses gilt als gemäßigter Konservativer. Sollte Scott wirklich die Nominierung erhalten, wäre er der erste afroamerikanische Kandidat in der Geschichte der Republikaner.

Der Abgeordnete des Repräsentantenhauses gilt als gemäßigter Konservativer. Sollte Scott wirklich die Nominierung erhalten, wäre er der erste afroamerikanische Kandidat in der Geschichte der Republikaner. Mike Pence: Unter Donald Trump war Mike Pence noch Vizepräsident. Nun möchte er es Joe Biden nachmachen, der ebenfalls erst als Vize unter Barack Obama und schließlich selbst als Präsident im Weißen Haus regierte.

Unter Donald Trump war Mike Pence noch Vizepräsident. Nun möchte er es Joe Biden nachmachen, der ebenfalls erst als Vize unter Barack Obama und schließlich selbst als Präsident im Weißen Haus regierte. Asa Hutchinson: Der 72 Jahre alte Politiker war bis 2023 Gouverneur des Bundesstaates Arkansas.

Der 72 Jahre alte Politiker war bis 2023 Gouverneur des Bundesstaates Arkansas. Nikki Haley: Donald Trump machte sie zur Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen. Doch Haley möchte mehr, nämlich die erste Frau an der Spitze der USA werden.

Donald Trump machte sie zur Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen. Doch Haley möchte mehr, nämlich die erste Frau an der Spitze der USA werden. Vivek Ramaswamy: Mit 37 Jahren ist der Geschäftsmann der jüngste unter den anwesenden Personen.

Doch ausgerechnet ein Kandidat fehlt: der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Das gab Bob Vander Plaats, Präsident und CEO der Firma „Family Leader“, die das Forum zusammen mit „Blaze Media“ veranstaltet, bekannt. Einen Grund gab Plaats nicht an, warum der 78 Jahre alte Ex-Präsident das erste große Aufeinandertreffen mit seiner innerparteilichen Konkurrenz schwänzte.

Donald Trump lästert über Ron DeSantis

Den aber lieferte dafür kurz darauf ein Sprecher Donald Trumps. „Präsident Trump war letzte Woche in Iowa und wird nächste Woche zurück sein“, so der Sprecher gegenüber dem Nachrichtenportal The Hill. „Leider gibt es einen Terminkonflikt, und der Präsident wird dieses Wochenende in Florida sein.“ Eine Spitze gegen Trumps härtesten innerparteilichen Konkurrenten konnte sich der Sprecher aber nicht verkneifen. Trump werde in Florida zahlreiche junge Wählerinnen und Wähler treffen, „während DeSantis nirgendwo zu finden“ sei.

Donald Trump verpasst damit die Chance auf eine Art Generalprobe für das erste ernste Aufeinandertreffen aller Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner. In etwa einem Monat findet dann nämlich die erste Debatte des Republikanischen Nationalkomitees (RNC) in Milwaukee statt.

Donald Trump will nicht mit Republikanern debattieren

Doch auch an der wird Donald Trump nach jetzigem Stand nicht teilnehmen. Als Begründung sagte der Ex-Präsident, er fürchte bei der von Fox News medial begleiteten Veranstaltung eine ihm „feindlich gesinnte Debatte“. Außerdem habe er es aufgrund seines enormen Vorsprungs vor dem restlichen Kandidatenfeld nicht nötig, sich einer solchen Debatte überhaupt zu stellen.

Die Verbindung von Tucker Carlson zu Donald Trump galt immer als gute – bis Carlsons Sender Fox News eine Verleumdungsklage gegen den Wahlmaschinenhersteller Dominion Voting Systems verlor. Im Zuge des Prozesses wurden Textnachrichten bekannt, in denen der Fox-News-Moderator über Donald Trump und ihm vertrauten Menschen schimpfte. „Ich hasse ihn mit ganzer Leidenschaft“, schrieb Carlson unter anderem über Trump.