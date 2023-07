Sorge im „Sommerinterview“: 10.000 Fragen an Ricarda Lang - aber „ganz viele waren Hass-Postings“

Grüne warnt vor AfD

Ricarda Lang warnt im „Sommerinterview“ vor der AfD und einer „irrlichternden“ CDU. Für Misstöne sorgt eine Zusehenden-Fragerunde.

Berlin/Frankfurt - Grünen-Chefin Ricarda Lang war am Sonntag (30. Juli) vor ihrem ARD-„Sommerinterview“ eine gefragte Frau: Mehr als 10.000 Kommentare gingen beim Sender für die vorab ausgestrahlte Zuschauenden-Fragerunde ein, wie Moderator Matthias Deiß betonte. Das seien „mehr als doppelt so viele“ wie für Kanzler Olaf Scholz (SPD) an gleicher Stelle gewesen.

„Ganz viele von diesen Postings waren aber Hass-Postings“, räumte Deiß ein. Lang gab sich gelassen - was ihre Person betrifft. Sie könne solche Anwürfe mittlerweile „ganz gut ignorieren“. Größere Sorgen bereite ihr, dass Kommunalpolitiker ebenfalls betroffen seien. Diese könnten sich weniger gut schützen: „Das geht ans Fundament der Demokratie“, warnte Lang. Kurz darauf ging die Grünen-Vorsitzende in die Offensive Richtung CDU und AfD.

Grüne Lang im ARD-„Sommerinterview“: CDU „irrlichternde Partei“

Anlass waren die umstrittenen Äußerungen ihres CDU-Amtskollegen Friedrich Merz in Sachen kommunalpolitischer Zusammenarbeit mit der AfD. „Ich halte das für eine große Gefahr, was er da getan hat“, sagte Lang.

Merz habe von der schwierigen Situation nach der Landrats-Wahl in Sonneberg ausgehend pauschal die Ebene der Kommunen aus der AfD-„Brandmauer“ ausgenommen, urteilte sie. „Er ist danach zurückgerudert. Aber ein Parteivorsitzender, der entweder hier bewusst den Tabubruch begeht, oder nicht weiß, was er da sagt, dafür habe ich, ehrlich gesagt, ziemlich wenig Verständnis.“

„Ich erlebe bei der Union gerade eine irrlichternde Partei, die nicht weiß, ist sie die Union von Friedrich Merz oder Daniel Günther, die eine Brandmauer hat, oder sie anzweifelt“, sagte Lang weiter. Als Vertreterin der politischen Konkurrenz könne man das strategisch gut finden, sagte Lang - „als Demokratin, muss ich sagen, ist das ein Trauerspiel.“

„Würden uns Putin ausliefern“: Ricarda Lang warnt vor AfD-Plänen

Für die Grünen komme eine politische Zusammenarbeit mit der AfD nicht infrage, betonte Lang: Weder in Europa, noch im Bund, noch auf kommunaler Ebene. Die AfD sei der politische „Hauptfeind“ - „Hauptgegner“ seien allerdings „die Probleme im Land“.

„Man muss ganz klar sagen, diese Partei macht Politik gegen die Mehrheit der Menschen im Land, gegen deren Sorgen, weil sie von diesen Sorgen profitieren“, sagte Lang im später am Sonntag gesendeten eigentlichen ARD-„Sommerinterview“. Tino Chrupalla, der die Grünen als „die gefährlichste Partei Deutschlands“ bezeichnet hatte, konterte Lang mit den Worten: „Die gefährlichste Partei in diesem Land, das ist die AfD“.

Sie verwies auf den von etlichen Parteimitgliedern - auch beim AfD-Parteitag am Wochenende - geforderten Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. „Das wäre ein wirtschaftliches Fiasko für Deutschland.“ Auf AfD-Politiker angesprochen, die Deutschlands Mitgliedschaft in der Nato für die Zukunft in Zweifel ziehen, sagte Lang: „Wir würden uns Putin ausliefern.“ Sie fuhr fort: „Keine Gewerbesteuer mehr - Haupteinnahmequelle der Kommunen, also keine Freibäder, keine Frauenhäuser, keine Kitas.“ Für die kleinen Leute tue die AfD nichts. Die Partei wolle etwa das Rentenalter erhöhen.

Grünen-Chefin Lang im „Sommerinterview“: Ampel mitverantwortlich für AfD-Höhenflug

Mit Blick auf mögliche Koalition mit CDU oder CSU im Bund gab sich Lang zurückhaltend. Es sei schließlich unklar, um „welche“ Union es dabei gehe. „Wär‘ es die von Friedrich Merz? Wär‘ es die von Daniel Günther? Wir haben Länder, in denen wir sehr gut zusammenarbeiten, ich denke zum Beispiel an Nordrhein-Westfalen, ich denke an Schleswig-Holstein, ich denke an Baden-Württemberg, wo man gute Lösungen gemeinsam auf den Weg bringt.“

Wenn ich jetzt gerade im Land unterwegs bin, treffe ich viele Bürger, die sagen mir eigentlich: ‚Wir wollen, dass ihr euch einfach mal zusammenreißt.‘

Lang nutzte die Gelegenheit für ein Lob für die Ampel-Koalition. Sie sei „im Moment sehr froh über die Koalition, in der wir sind“. Die Grüne räumte aber auch eine Mitverantwortung des Bündnisses am Umfragehöhenflug der AfD ein. „Wenn ich jetzt gerade im Land unterwegs bin, treffe ich viele Bürger, die sagen mir eigentlich: ‚Wir wollen, dass ihr euch einfach mal zusammenreißt.‘ Und ich glaube, diese Erwartung, das muss ein Auftrag sein, auch an uns.“

Einen klaren Auftrag sah Lang unterdessen auch mit Blick auf den Hass, der gerade vielen Kommunalpolitikern im Land entgegenschlägt: Auch Polizei und Richter müssten so gut ausgestattet werden, dass Strafverfolgung möglich ist. Nötig sei aber auch gesellschaftliche Solidarität - und dafür „digitale Bildung“ an den Schulen. (fn mit Material von dpa)

